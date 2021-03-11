Metro 2033 kısa bir süreliğine Steam'de ücretsiz oldu

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Yayıncılığını Deep Silver'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise 4A Games'in yaptığı kıyamet sonrasında geçen FPS oyun Metro 2033 birkez daha Steam'de ücretsiz oldu.

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Metro 2033'ü buradan ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 15 Mart'a kadar kütüphanenize eklerseniz oyun tamamen sizin olacak.

Ayrıca Metro serisindeki diğer oyunlar da şu anda bir indirime girmiş durumda. Yine aynı sayfadan indirimleri de inceleyebilirsiniz. Oyunun oynanış videosunu ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

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Tanıtım Yazısı

2013'te dünya, neredeyse tüm insanlığı yok eden ve dünya yüzeyini zehirli bir çorak araziye dönüştüren kıyamet benzeri bir olayla harap oldu. Hayatta kalan bir avuç insan, Moskova'nın yeraltı derinliklerine sığındı ve insan uygarlığı yeni bir Karanlık Çağa girdi.

Yıl 2033. Bir neslin tamamı yer altında doğup büyüdü ve kuşatılmış Metro İstasyonu Şehirleri hayatta kalmak için mücadele ediyor, hem birbirleriyle hem de dışarıda bekleyen mutant canavarlarla.

Yangından önceki son günlerde doğan fakat yer altında büyüyen Artyom'sunuz. Şehir sınırlarının ötesine hiç geçmemişken kaçınılmaz bir olay, insanoğlundan geriye kalanları yaklaşan korkunç bir tehdit hakkında uyarmak üzere son çare olarak Metro sisteminin kalbine gidilmesini gerektiriyor.

Yolculuğunuz sizi, metro altındaki unutulmuş mezarlardan, eylemlerinizin insanlığın kaderini belirleyeceği, yukarıdaki ıssız ve çorap topraklara götürüyor.

Peki ya asıl tehdit içerideyse?

https://www.dsogaming.com/news/metro-2033-available-for-free-on-steam-until-march-15th/

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