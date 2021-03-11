Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Metro 2033 kısa bir süreliğine Steam'de ücretsiz oldu

    Birçok kez dijital oyun platformlarında ücretsiz olan Metro 2033, Steam'de bir kez daha ücretsiz oldu. 15 Mart'a kadar oyunu kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
    11 Mart 2021, 23:30 (3 sa.)
    1,4b
    17
    2
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Metro 2033 kısa bir süreliğine Steam'de ücretsiz oldu
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Deep Silver'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise 4A Games'in yaptığı kıyamet sonrasında geçen FPS oyun Metro 2033 birkez daha Steam'de ücretsiz oldu.

    Ayrıca Bkz. "20 farklı Bethesda oyunu 12 Mart'ta Xbox Game Pass'te erişilebilir olacak"

    Metro 2033'ü buradan ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 15 Mart'a kadar kütüphanenize eklerseniz oyun tamamen sizin olacak.

    Ayrıca Metro serisindeki diğer oyunlar da şu anda bir indirime girmiş durumda. Yine aynı sayfadan indirimleri de inceleyebilirsiniz. Oyunun oynanış videosunu ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Steam'de 2K oyunlarında %92'ye varan indirimler başladı: Mafia, NBA 2K, BioShock ve daha fazlası

    Tanıtım Yazısı

    2013'te dünya, neredeyse tüm insanlığı yok eden ve dünya yüzeyini zehirli bir çorak araziye dönüştüren kıyamet benzeri bir olayla harap oldu. Hayatta kalan bir avuç insan, Moskova'nın yeraltı derinliklerine sığındı ve insan uygarlığı yeni bir Karanlık Çağa girdi.

    Yıl 2033. Bir neslin tamamı yer altında doğup büyüdü ve kuşatılmış Metro İstasyonu Şehirleri hayatta kalmak için mücadele ediyor, hem birbirleriyle hem de dışarıda bekleyen mutant canavarlarla.

    Yangından önceki son günlerde doğan fakat yer altında büyüyen Artyom'sunuz. Şehir sınırlarının ötesine hiç geçmemişken kaçınılmaz bir olay, insanoğlundan geriye kalanları yaklaşan korkunç bir tehdit hakkında uyarmak üzere son çare olarak Metro sisteminin kalbine gidilmesini gerektiriyor.

    Yolculuğunuz sizi, metro altındaki unutulmuş mezarlardan, eylemlerinizin insanlığın kaderini belirleyeceği, yukarıdaki ıssız ve çorap topraklara götürüyor.

    Peki ya asıl tehdit içerideyse?



    https://www.dsogaming.com/news/metro-2033-available-for-free-on-steam-until-march-15th/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Samsung'un yapay zeka destekli görünmez klavyesi

    TheJudgé 1 gün önce

    Görünmez klavyede görmeden tuşlara nasıl basıcaz ? bunu ancak görmeden klavye kullanan insanlar yapar

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    [color=#000000]yukarıdaki ıssız ve çorap topraklara götürüyor.

    Dedim saat geç oldu herhalde, tekrar tekrar baktım, saatte sorun yokmuş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Redux versiyonunu epicten almayan kalmamıştır sanırım. Güzel oyun oynayın, oynattırın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Oppo Find X3 Neo ve Lite fiyatıyla korkutuyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Metro 2033 kısa bir süreliğine Steam'de ücretsiz oldu Sonraki AMD Nashira Point GPU’ları açığa çıktı 4 sa. İlk Nvidia madenci kartı görüntülendi: Kilitli RTX 3060 kadar kazıyor 4 sa. 20 farklı Bethesda oyunu 12 Mart'ta Xbox Game Pass'te erişilebilir olacak 5 sa. Intel 10 nm’yi birden fazla nesilde kullanabilir, Raptor Lake geliyor 5 sa. Danimarka ve Norveç AstraZeneca aşısını durdurdu 5 sa. MSI oyuncu dizüstüsüyle madenciliği teşvik ediyor 6 sa. Popüler komedi dizisi Friends, 1 Nisan'da Netflix Türkiye'ye geliyor 6 sa. Samsung ilk DRAMless SSD'si 980'i duyurdu 7 sa. Asus ROG Phone 5 tanıtıldı: Sektörün ilk animasyon ekranı, 18GB RAM ve fazlası 7 sa. Tek dozluk Johnson and Johnson aşısının Avrupa'da kullanımı için tavsiye kararı açıklandı 7 sa. 49 TL'ye satılan sese duyarlı ambiyans led aydınlatmayı satın aldık - Oyuncular için birebir! 8 sa. TOGG için bir yerli tedarikçi daha listeye eklendi 8 sa. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 8 sa. MWC 2021 fuarında ayrılık rüzgarları sürüyor 8 sa. Oppo Find X3 Pro duyuruldu: Mikroskop kamera, sıvı metal görünümlü arka panel 8 sa. Avrupa'nın en ucuzu olmaya aday: Elektrikli Dacia Spring'in fiyatı belli oldu 9 sa. Better Call Saul 6. sezon çekimleri başladı ve ilk fotoğraf yayınlandı 9 sa. Apple ilk elektrikli otomobilini iPhone stratejisi ile üretebilir 9 sa. 11. nesil Core işlemci ailesi sızdı: Comet Lake’e kıyasla %14 FPS artışı 10 sa. Hyundai'nin yeni modeli Staria ile tanışın Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız