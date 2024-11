Steam’de Türk yapımı oyunlar indirimde! Land of the Crescent: Games from Turkey etkinliği başladı

Steam Türk Oyun Festivali başladı. Land of the Crescent: Games from Turkey isimli etkinlikle Türk yapımı oyunlar tüm dünyaya tanıtılıyor. Ayrıca Türk yapımı oyunlarda özel indirimler sunuluyor.