Steam’de Türk yapımı oyunlar indirimde! Land of the Crescent: Games from Turkey etkinliği başladı

Land of the Crescent (Hilal Ülkesi) olarak tanımlama yapan Steam, mevcut Türk yapımı oyunların yanı sıra yakın zamanda çıkacak oyunların tanıtımlarına da yer veriyor. Dileyen oyunseverler bu oyunlara ön sipariş verebiliyor.
Festival Sayfası: Land of the Crescent: Games from Turkey
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|Oyun
|Yeni Fiyat ($)
|Eski Fiyat ($)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|11,99
|19,99
|Supermarket Simulator
|2,79
|3,99
|Mount&Blade: Warband
|1,99
|7,99
|Car for Sale Simulator 2023
|2,79
|3,99
|Tiny House Simulator
|4,99
|4,24
|Castle of Alchemists
|1,80
|4,00
|Toy Shire
|3,59
|3,99
|Anomaly Agent
|2,49
|4,99
|Auto Sale Life
|3,99
|4,99
|Mayhem Brawler
|3,46
|10,49
|Pile Up!
|1,79
|2,99
|Together in Between
|1,99
|3,99
|Draft of Darkness
|3,99
|7,99
|Cats and the Other Lives
|3,20
|8,00
|Metal Thunder
|3,82
|4,50
|Lodventure
|2,24
|4,99
|Pawn Planet
|3,99
|4,99
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über