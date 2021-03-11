20 farklı Bethesda oyunu 12 Mart'ta Xbox Game Pass'te erişilebilir olacak

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Geçtiğimiz yıl duyurulduğunda birçok insanı şaşırtan ve heyecanlandıran Microsoft'un Bethesda satın alımı sonunda gerçekleşti. Microsoft, satın alım ilk duyurulduğunda Bethesda oyunlarının Xbox Game Pass'e geleceğini açıklamıştı ve o sözünü tuttu.

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Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Bethesda etkinliğinde, Microsoft'un satın aldığı Zenimax Media şirketi altında geliştirilen 20 farklı oyunun yarın Xbox Game Pass sisteminde erişilebileceği açıklandı. Hali hazırda Dishonored 2, Doom Eternal, Skyrim, Fallout 76 ve Wolfenstein Young Blood zaten sistemde bulunuyordu. Yarın da yeni oyunlar eklenecek ve toplamda 20 farklı Bethesda Softworks oyunu Xbox Game Pass kütüphanesinde erişilebilir olacak. Ayrıca gelecekte çıkacak olan tüm Bethesda oyunlarının da ilk günden Xbox game Pass sistemine ekleneceğini hatırlatalım.

Oyunların listesini aşağıda bulabilirsiniz. Fallout New Vegas ve TES Online hariç tüm oyunlar hem PC için hem de konsol için Game Pass'te bulunacak. Fallout New Vegas ve TES Online yalnızca konsol Game Pass'te bulunacak.

Dishonored Definitive Edition

Dishonored 2

DOOM (1993)

DOOM II

DOOM 3

DOOM 64

DOOM Eternal

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls IV: Oblivion

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

The Elder Scrolls Online

The Evil Within

Fallout 4

Fallout 76

Fallout: New Vegas

Prey

RAGE 2

Wolfenstein: The New Order

Wolfenstein: The Old Blood

Wolfenstein: Youngblood

https://www.gematsu.com/2021/03/xbox-game-pass-adds-20-bethesda-softworks-titles-on-march-12

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