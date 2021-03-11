20 farklı Bethesda oyunu 12 Mart'ta Xbox Game Pass'te erişilebilir olacak

Geçtiğimiz yıl duyurulduğunda birçok insanı şaşırtan ve heyecanlandıran Microsoft'un Bethesda satın alımı sonunda gerçekleşti. Microsoft, satın alım ilk duyurulduğunda Bethesda oyunlarının Xbox Game Pass'e geleceğini açıklamıştı ve o sözünü tuttu.
Ayrıca Bkz. "Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı"
Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Bethesda etkinliğinde, Microsoft'un satın aldığı Zenimax Media şirketi altında geliştirilen 20 farklı oyunun yarın Xbox Game Pass sisteminde erişilebileceği açıklandı. Hali hazırda Dishonored 2, Doom Eternal, Skyrim, Fallout 76 ve Wolfenstein Young Blood zaten sistemde bulunuyordu. Yarın da yeni oyunlar eklenecek ve toplamda 20 farklı Bethesda Softworks oyunu Xbox Game Pass kütüphanesinde erişilebilir olacak. Ayrıca gelecekte çıkacak olan tüm Bethesda oyunlarının da ilk günden Xbox game Pass sistemine ekleneceğini hatırlatalım.
Oyunların listesini aşağıda bulabilirsiniz. Fallout New Vegas ve TES Online hariç tüm oyunlar hem PC için hem de konsol için Game Pass'te bulunacak. Fallout New Vegas ve TES Online yalnızca konsol Game Pass'te bulunacak.
- Dishonored Definitive Edition
- Dishonored 2
- DOOM (1993)
- DOOM II
- DOOM 3
- DOOM 64
- DOOM Eternal
- The Elder Scrolls III: Morrowind
- The Elder Scrolls IV: Oblivion
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
- The Elder Scrolls Online
- The Evil Within
- Fallout 4
- Fallout 76
- Fallout: New Vegas
- Prey
- RAGE 2
- Wolfenstein: The New Order
- Wolfenstein: The Old Blood
- Wolfenstein: Youngblood
https://www.gematsu.com/2021/03/xbox-game-pass-adds-20-bethesda-softworks-titles-on-march-12 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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