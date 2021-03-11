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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    20 farklı Bethesda oyunu 12 Mart'ta Xbox Game Pass'te erişilebilir olacak

    Microsoft'un Bethesda satın alımı gerçekleşti ve geçtiğimiz saatlerde bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte 20 farklı Bethesda oyununun Xbox Game Pass'e ekleneceği açıklandı.
    11 Mart 2021, 22:23 (Güncellendi, 4 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    20 farklı Bethesda oyunu 12 Mart'ta Xbox Game Pass'te erişilebilir olacak
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    Geçtiğimiz yıl duyurulduğunda birçok insanı şaşırtan ve heyecanlandıran Microsoft'un Bethesda satın alımı sonunda gerçekleşti. Microsoft, satın alım ilk duyurulduğunda Bethesda oyunlarının Xbox Game Pass'e geleceğini açıklamıştı ve o sözünü tuttu.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı"

    Geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Bethesda etkinliğinde, Microsoft'un satın aldığı Zenimax Media şirketi altında geliştirilen 20 farklı oyunun yarın Xbox Game Pass sisteminde erişilebileceği açıklandı. Hali hazırda Dishonored 2, Doom Eternal, Skyrim, Fallout 76 ve Wolfenstein Young Blood zaten sistemde bulunuyordu. Yarın da yeni oyunlar eklenecek ve toplamda 20 farklı Bethesda Softworks oyunu Xbox Game Pass kütüphanesinde erişilebilir olacak. Ayrıca gelecekte çıkacak olan tüm Bethesda oyunlarının da ilk günden Xbox game Pass sistemine ekleneceğini hatırlatalım.

    Oyunların listesini aşağıda bulabilirsiniz. Fallout New Vegas ve TES Online hariç tüm oyunlar hem PC için hem de konsol için Game Pass'te bulunacak. Fallout New Vegas ve TES Online yalnızca konsol Game Pass'te bulunacak.

    • Dishonored Definitive Edition 
    • Dishonored 2 
    • DOOM (1993) 
    • DOOM II 
    • DOOM 3
    • DOOM 64
    • DOOM Eternal
    • The Elder Scrolls III: Morrowind
    • The Elder Scrolls IV: Oblivion
    • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
    • The Elder Scrolls Online
    • The Evil Within
    • Fallout 4
    • Fallout 76
    • Fallout: New Vegas
    • Prey
    • RAGE 2
    • Wolfenstein: The New Order
    • Wolfenstein: The Old Blood
    • Wolfenstein: Youngblood


    https://www.gematsu.com/2021/03/xbox-game-pass-adds-20-bethesda-softworks-titles-on-march-12
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    S smalsrol (Volkan Küçük) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Neymiş Efendim, Geforce Now mış :D Can sungur sponsorluk alıp kitlesine iki gaz verdi herkes boş yere hype yaptı. Bir konuya hype yapılacaksa o Gamepass'dir arkadaş.
    Neymiş Efendim, Geforce Now mış :D Can sungur sponsorluk alıp kitlesine iki gaz verdi herkes boş yere hype yaptı. Bir konuya hype yapılacaksa o Gamepass'dir ar...
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    2 Yanıt Yanıtla +11
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    M mehmetgencer 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xbox fanları ayaklarını uzatmış birasını yudumluyor:)
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Frobisher (Orhan ) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gamepass işte şimdi albeni oldu
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    Denorath 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Xbox’a hafıza kartı da aldım, gönderin oyunları gelsin 😃
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    K kayzer-soze 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ergen değilim lakin series s alıpta arkaya atıp bunu alacağınıza gidip PC alın diye tavsiyede bulunuyor. Sen ergenliğe geçiş yaptın mı acaba?
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 38 dk. ( Mesaj Silindi ) kayzer-soze
    Pardon da ben nerde gidin Pc alın demiştim ? Halüsünasyon mu görüyorsun ? Git eski yorumlara bak bakayım neler yazmışım farklı konularda ? Ah yazık vallahi şu gençliğe, okumadan etmeden, kime ne laf söylediğini bilmeden agrasif agrasif üste cıkmaya calışmalar.. Argümanın varsa söylersin, kalkıp "çatlayın" diyorsan kusura bakma seni kimse ciddiye almaz.
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha ne olsun iyiki xbox almışım dedirten bir haber...
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    mgundog (m gundog) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gamepass kralsın
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Neymiş Efendim, Geforce Now mış :D Can sungur sponsorluk alıp kitlesine iki gaz verdi herkes boş yere hype yaptı. Bir konuya hype yapılacaksa o Gamepass'dir arkadaş.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    T th9 3 sa. ( Mesaj Silindi ) smalsrol
    ve xcloud.xcloud beni daha çok heycanlandırıyor.
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    K kayzer-soze 1 sa. ( Mesaj Silindi ) smalsrol
    Şimdi Gamepass reklamını yapması lazım zaten konsol alırken bile ps5 alın dedi gersini siz karar verin çatlayın ulannn
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    K Krone 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ayrıcalıklara doyamadık
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    U UmutYil (Umut ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haberdeki fotoya göre tüm oyunlar pcye gelmiyor. Editör hata yapmış sanırım. Mesela Fallout new vegas ve The Elder Scrolls Online pc ye gelmeyecek.
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    Özgür Eroğlu (Özgür Eroğlu) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) UmutYil
    Uyarı için teşekkürler, düzelttim :)
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    M mehmetgencer 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xbox fanları ayaklarını uzatmış birasını yudumluyor:)
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