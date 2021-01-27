Metroidvania oyunu Micetopia mobil cihazlar için bugün çıkıyor

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Yayıncılığını Ratalaika Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Ninja Rabbit Studio'nun yaptığı metroidvania türündeki oyun Micetopia, geçtiğimiz yıl Kasım ayında yayınlanmıştı. Şimdi de mobil cihazlar için çıkışını yapmaya hazırlanıyor. Mobil cihazlar tarafındaki yayıncılığı ise Crescent Moon Games üstleniyor.

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Micetopia’da isminden de anlaşılabileceği gibi bir fareyi kontrol edeceksiniz ve bazı kötü güçler tarafından ele geçirilen fare halkını kurtarmaya çalışacaksınız. Maceranızda ilerledikçe bazı yeni yeteneklerin kilidini açacaksınız. Genel olarak klasik bir metroidvania türünde keşif hissi bulunacak. Ayrıca yine metroidvania tarzında platform ve savaş mekanikleri bulunacak.

Oyun bugün gün içerisinde App Store ve Google Play üzerinden yayınlanacak ancak Google Play hesabı henüz açılmış değil. App Store hesabına da aşağıdan ulaşabilirsiniz. Oyun iOS cihazlar için 27,99 TL’ye satılıyor. Oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Micetopia Crescent Moon Games LLC Oyunlar ₺27,99 32.3 MB

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