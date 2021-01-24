Platform oyunu Dadish 2, mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini bağımsız geliştirici Thomas Young'ın yaptığı platform oyunu Dadish 2, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Macera oyunu NUTS ve bulmaca oyunu Spire Blast, Apple Arcade için yayınlandı"

İlk oyunu ile başarı yakalayan Dadish serisinin ikinci oyunu Dadish 2, App Store ve Google Play üzerinde erişilebilir durumda.Dadish 2'de yine bir baba ve turp olan Dadish'e, çocuklarını aramaya çıktığı bir macerada yardım edeceğiz.

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Yine birbirinden farklı ortamlara girip çıkacağız ve karşılaşmak zorunda olduğumuz 5 farklı bölüm sonu canavarı bulunuyor. İkinci oyundaki mizah, ilk oyuna göre daha yüksek olacak. Kontrolcü desteği ile çıkan oyunda 50 farklı bölüm bulunuyor. Ayrıca oyunda zaman zaman konuşan dev bir hamburgere de binebileceksiniz.

Ücretsiz oalrak sunulan oyunun boyutu yaklaşık olarak 90 MB. Oyunun mağaza sayflarını ve fragmanını aşağıda bulabillirsiniz.

Dadish 2 Thomas Young Oyunlar Ücretsiz 94.1 MB

Dadish 2 Thomas K Young Aksiyon Ücretsiz 45M

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