Mevcut Fiat Doblo'nun üretim süresi 2022 yılsonuna kadar uzatıldı

Tofaş, Bursa fabrikasında ürettiği Fiat Doblo modelini 2021 yılında 28 milyon euro yatırımla yenileme kararı aldığını ve üretim süresini 2022 sonuna kadar 1 yıl uzattığını duyurdu.

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Bu kapsamda mevcut Fiat Doblo modelinin yeni motorlar ve makyajla birlikte 2022 yılı sonuna kadar üretildiğini göreceğiz. Yeni motorlu araçların üretimine 2021'in ortasında başlanacağını duyuran Tofaş'ın konuyla ilgili KAP'a yaptığı bildirimin tamamı şöyle:

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"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, TOFAŞ Bursa fabrikasında üretilen Doblo modelinin üretim süresinin 1 yıl uzatılmasına ve yatırım çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda en son 28.05.2013 tarihli özel durum açıklaması ile 2009-2021 olarak kamuya duyurulan proje süresi 2022 yılsonuna kadar uzatılmıştır. 2009-2020 döneminde proje kapsamında yaklaşık 1,1 milyon adet üretim gerçekleşmiş olup, yeni yatırımın ve süre uzatımının da katkısıyla tüm proje döneminde yaklaşık %75'i ihracat pazarlarına yönelik olmak üzere, yaklaşık 1 milyon 250 bin adet üretim hedeflenmektedir.

Bu kapsamda 2021 yılsonuna kadar yaklaşık 28 milyon Avro yatırım yapılması öngörülmekte olup, yeni motorlu araçların üretimine 2021 yılı ortasında başlanması planlanmaktadır."

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883470

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