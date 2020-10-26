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    Mevcut Fiat Doblo'nun üretim süresi 2022 yılsonuna kadar uzatıldı

    Tofaş, Bursa fabrikasında ürettiği popüler ticari modeli Fiat Doblo'nun üretiminin uzatıldığını duyurdu. Bu kapsamda 2021 ortasında yeni motorlu ve makyajlı Doblo'lar geliyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Mevcut Fiat Doblo'nun üretim süresi 2022 yılsonuna kadar uzatıldı

    Tofaş, Bursa fabrikasında ürettiği Fiat Doblo modelini 2021 yılında 28 milyon euro yatırımla yenileme kararı aldığını ve üretim süresini 2022 sonuna kadar 1 yıl uzattığını duyurdu.

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    Bu kapsamda mevcut Fiat Doblo modelinin yeni motorlar ve makyajla birlikte 2022 yılı sonuna kadar üretildiğini göreceğiz. Yeni motorlu araçların üretimine 2021'in ortasında başlanacağını duyuran Tofaş'ın konuyla ilgili KAP'a yaptığı bildirimin tamamı şöyle:

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    "Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, TOFAŞ Bursa fabrikasında üretilen Doblo modelinin  üretim süresinin 1 yıl uzatılmasına ve yatırım çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda en son 28.05.2013 tarihli özel durum açıklaması ile 2009-2021 olarak kamuya duyurulan proje süresi 2022 yılsonuna kadar uzatılmıştır. 2009-2020 döneminde proje kapsamında yaklaşık 1,1 milyon adet üretim gerçekleşmiş olup, yeni yatırımın ve süre uzatımının da katkısıyla tüm proje döneminde yaklaşık %75'i ihracat pazarlarına yönelik olmak üzere, yaklaşık 1 milyon 250 bin adet üretim hedeflenmektedir.

    Bu kapsamda 2021 yılsonuna kadar yaklaşık 28 milyon Avro yatırım yapılması öngörülmekte olup, yeni motorlu araçların üretimine 2021 yılı ortasında başlanması planlanmaktadır."



    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883470 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    nebiözcan 5 sa.
    eski tarza devam edeceklerse hiç etmesinler çöp oldu artık
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 6 sa.
    Anladığım kadarıyla küçük bir makyajla yeni benzinli motorlarıda getirecekler. 2023'de de herhalde peugeot'ın kasasına geçecekler.
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    SeniorGrandMaster 6 sa.
    2015 doblo trekking da hiç bir sorun yok. Gayet memnunum. İyi ki almışım.
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    enrique 7 sa. (düzenlendi)
    2010 yılında 1,6 premio almıştık 6 vites olanı. tabi 6 ileri olması çok iyi ama bana göre vites iğrenç. 1 ve 2 arasındaki dişli oranı çok büyük, halen de alışamadım. 1'de biraz sündürüp 2 ye geçmen lazım. aksi taktirde bayılıyor. tabi bunda turbonun 1750 devirde tam açılması da etkili ki bunuda sevmiyorum. ayrıca vites geçişleri yumuşak değil. kötü bir his veriyor. arka kapının açma mekanizmasından nefret ettim. bence başka bir sistem yapmalılar. mesela ön kapılardakine benzetebilirler.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Musty3535123 1 sa. enrique
    2011 astra h almıştık sıfır. 1.3 dizel, aynı motor. 6 ileri. dediğiniz gibi 1 ve 2. vites arası çok fazla, yokuş yukarı 4-5 bin devirde 2 ye atarsanız anca yer yada debriyajı yiyip kaldırıcan. turboda 1750 devir çok geç. diğer arabalar o devide vites atıyor nerdeyse.
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    abdurrahmanpehlivan 7 sa.
    tasarımı değiştirip gelsinler bari bu güne kadar hep aynı arabalar
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    cand. 8 sa.
    Çöp
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    Meticulous 9 sa.
    rakibi berlingo, rifter, combo ve caddy nin yanında amele gibi gözükmeye başlamıştı doblo. iyi oldu kasa değiştirmesi.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 9 sa.
    Neredeyse 20 yıldır aynı tasarımdan gidiyorlardı. Umarım daha iyi tasarımını yaparlar.
    Yanıtla +1
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    interwap (Volkan ) 9 sa.
    Vites geçişlerindeki dişlilerin sürtünme olayı hangi yıldaki doblolarda çözüldü? Yada çözüldü mü?
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