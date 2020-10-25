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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Suzuki Swift Hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Suzuki'nin hibrit atağında önemli bir yeri olan Swift Hibrit şimdi Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı. Yüzde 20'ye varan yakıt tasarrufu sağlayan Suzuki Swift Hibrit fiyatı ve özellikleri:
    12 sa.
    3,4b
    25
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Suzuki Swift Hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Türkiye'deki hibrit modeller arasına Suzuki Swift de katıldı. Üçüncü nesil Swift’in 2020 model yılı yenilenmesi kapsamında devreye alınan Swift Hibrit ülkemizde de satışa sunulmaya başlandı.

    Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) isimli hafif hibrit sistemiyle donatılan Suzuki Swift Hibrit, GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satın alınabilecek. Suzuli Swift Hibrit fiyatı 216.900 TL'den başlıyor.

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    Suzuki Swift Hibrit'in kaputunun altında dört silindirli 1.2 litrelik K12D Dualjet motor bulunuyor. 83 PS güç üreten motor, kombine edildiği CVT şanzıman sayesinde henüz 2.800 d/d’da 107 Nm torku kullanıma sunuyor. Bunun yanında entegre marş alternatörü (ISG) de 2,3 kW ve 50 Nm tork değeriyle ilk hareket ve hızlanma esnasında içten yanmalı motora destek olurken, fren anında oluşan enerjiyi de elektrik enerjisine dönüştürerek bataryada depoluyor.

    Yeni Suzuki Swift Hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Aracın ağırlığına yalnızca 6,2 kilogram (935 kg) ekleyen sistem, Suzuki Swift Hibrit'in NEDC normuna göre 94 gr/km CO2 emisyon değeri ve 4,1 l/100 km karma yakıt tüketimine sahip olmasını sağlıyor. HEARTECT isimli yeni nesil platform üzerine inşa edilen Swift Hibrit; MacPherson tipi ön ve burulma kirişli arka süspansiyon, doğrudan tepkili direksiyon sistemi ve 4,8 metrelik minimum dönüş yarıçapı ile dikkat çekiyor.

    Suzuki Swift Hibrit’in GL Techno donanım seviyesinde LCD yol bilgi ekranı, otomatik farlar ve yükseklik ayarı, 9 inç dokunmatik multimedya ekranı ve navigasyon, 16 inç alaşım jantlar, LED farlar ve LED stop lamba grubu standart olarak yer alıyor. GLX Premium donanım seviyesinde ise ek olarak anahtarsız çalıştırma sistemi, otomatik klima, direksiyondan vites değişimi, 16 inç parlak alaşım jantlar ve otomatik katlanabilir yan aynalar standart olarak sunuluyor.

    Suzuki Swift Hibrit'in güvenlik donanımları arasında ise Adaptif Hız Sabitleme sistemi, Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Şerit Takip Sistemi (LDWS), şerit değiştirme uyarısı, yalpalama uyarısı, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Trafik İşareti Tanıma Sistemi (TSR), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Adaptif Hız Sabitleme (ACC) ve Uzun Far Asistanı (HBA) gibi özellikler bulunuyor.

    Swift Hibrit fiyat listesi şöyle:

    1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) 216.900 TL
    1.2 GLX Premium CVT (Tek Renk) 228.900 TL
    1.2 GLX Premium CVT (Çift Renk) 230.900 TL



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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 gün önce
    guneyk

    xd

    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
    Bu Editörden
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    frudi (ferdi istanbul) 12 sa. en beğenilen
    Komedi ülkesinde 2023 ne kaldı 1 milyona suzuki alırız...
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Stand Alone (STAND ALONE) 12 sa.
    230 bin verdikten sonra neyin ekonomisi arkadaş? O paraya 2 yaşında Corolla vs satıyorlar.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tonodias 10 sa.
    Holding’i olan öğrenci arabası :). Siz daha bekleyin. Neler göreceğiz. Beklemede kalın.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    tonodias 10 sa.
    Holding’i olan öğrenci arabası :). Siz daha bekleyin. Neler göreceğiz. Beklemede kalın.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    neronidas (Veysel EJDER) 11 sa.
    Hibrit araçlara sanırım henüz LPG uygulanmıyor. %20 tasarruf yapmak için hibrit araç alacağıma; normal alırım LPG uygulayıp %40 tasarruf yaparım.
    1 Yanıt Yanıtla
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    masterap (oğuzhan ) 10 sa. neronidas
    Toyota hibritlere lpg uygulaniyor. Ancak bu aractaki sistem toyotaya nazaran cok basit. Halihazirda az yakan bir otomobil, oldukca hafif. Eger vaat edildigi gibi %20 verim sagliyorsa acayip ekonomik bir arac olmustur
    Yanıtla
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    Stand Alone (STAND ALONE) 12 sa.
    230 bin verdikten sonra neyin ekonomisi arkadaş? O paraya 2 yaşında Corolla vs satıyorlar.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Chromer 12 sa.
    %20 çok az be hoca. Torkta düşük.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    FurkanEmir411 11 sa. Chromer
    Araba zaten az yakıyor ki %20 de az değil
    Yanıtla +1
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    th9 12 sa. (düzenlendi)
    öğrenciler için uygun araba tabi ülkede öğrencilik diye birşey kaldıysa
    2 Yanıt Yanıtla
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    nuksws_99 (dasasd ) 11 sa. th9
    216k hocam bursumla 400 ayda alirim olley
    Yanıtla +1
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    brnk (Burak Demirbas) 11 sa. th9
    Öğrenci mi kırk yıllık memur zor alır 210 bin
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    frudi (ferdi istanbul) 12 sa. en beğenilen
    Komedi ülkesinde 2023 ne kaldı 1 milyona suzuki alırız...
    Yanıtla +12
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