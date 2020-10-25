Yeni Suzuki Swift Hibrit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Türkiye'deki hibrit modeller arasına Suzuki Swift de katıldı. Üçüncü nesil Swift’in 2020 model yılı yenilenmesi kapsamında devreye alınan Swift Hibrit ülkemizde de satışa sunulmaya başlandı.

Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) isimli hafif hibrit sistemiyle donatılan Suzuki Swift Hibrit, GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satın alınabilecek. Suzuli Swift Hibrit fiyatı 216.900 TL'den başlıyor.

İlginizi Çekebilir

Yeni Fiat 500 3+1, ailenin en pratik üyesi olmaya geldi

Suzuki Swift Hibrit'in kaputunun altında dört silindirli 1.2 litrelik K12D Dualjet motor bulunuyor. 83 PS güç üreten motor, kombine edildiği CVT şanzıman sayesinde henüz 2.800 d/d’da 107 Nm torku kullanıma sunuyor. Bunun yanında entegre marş alternatörü (ISG) de 2,3 kW ve 50 Nm tork değeriyle ilk hareket ve hızlanma esnasında içten yanmalı motora destek olurken, fren anında oluşan enerjiyi de elektrik enerjisine dönüştürerek bataryada depoluyor.

Tam Boyutta Gör

Aracın ağırlığına yalnızca 6,2 kilogram (935 kg) ekleyen sistem, Suzuki Swift Hibrit'in NEDC normuna göre 94 gr/km CO2 emisyon değeri ve 4,1 l/100 km karma yakıt tüketimine sahip olmasını sağlıyor. HEARTECT isimli yeni nesil platform üzerine inşa edilen Swift Hibrit; MacPherson tipi ön ve burulma kirişli arka süspansiyon, doğrudan tepkili direksiyon sistemi ve 4,8 metrelik minimum dönüş yarıçapı ile dikkat çekiyor.

Suzuki Swift Hibrit’in GL Techno donanım seviyesinde LCD yol bilgi ekranı, otomatik farlar ve yükseklik ayarı, 9 inç dokunmatik multimedya ekranı ve navigasyon, 16 inç alaşım jantlar, LED farlar ve LED stop lamba grubu standart olarak yer alıyor. GLX Premium donanım seviyesinde ise ek olarak anahtarsız çalıştırma sistemi, otomatik klima, direksiyondan vites değişimi, 16 inç parlak alaşım jantlar ve otomatik katlanabilir yan aynalar standart olarak sunuluyor.

Suzuki Swift Hibrit'in güvenlik donanımları arasında ise Adaptif Hız Sabitleme sistemi, Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Şerit Takip Sistemi (LDWS), şerit değiştirme uyarısı, yalpalama uyarısı, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (RCTA), Trafik İşareti Tanıma Sistemi (TSR), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Adaptif Hız Sabitleme (ACC) ve Uzun Far Asistanı (HBA) gibi özellikler bulunuyor.

Swift Hibrit fiyat listesi şöyle:

1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) 216.900 TL 1.2 GLX Premium CVT (Tek Renk) 228.900 TL 1.2 GLX Premium CVT (Çift Renk) 230.900 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.