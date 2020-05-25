Mezuniyetinizi Lady Gaga ile kutlayın

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Koronavirüs salgını nedeniyle darbe yiyen en önemli konulardan birisi öğrenci etkinlikleri oldu. Mezuniyet, balo, yıl dönümü gibi pek çok etkinlik artık iptal edilmiş durumda ya da sanal olarak gerçekleştiriliyor.

Dear Class 2020 nedir?

YouTube ise orijinal içeriklerine bu konuya yönelik ilginç bir ekleme daha yapıyor. Dear Class 2020 adındaki orijinal içerik mezuniyet heyecanı yaşayamayan öğrencilere sanal bir etkinlik yaşatmayı amaçlıyor.

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6 Haziran tarihinde canlı olarak yayınlanacak etkinlikte Lady Gaga, Demi Lovato gibi sanat dünyasının ünlü isimleri ile Barrack Obama gibi siyaset dünyasının ünlü isimleri bir araya geliyor. Bu isimler farklı performanslarla mezuniyeti kutlayacaklar. Sunumu ise Obama ailesi yapacak.

Diğer taraftan belirli kategorilerde kendi konuşmasını veya farklı gösterisini hazırlayıp gönderenler arasından belirli videolar seçilecek. Bunlar etkinlik esnasında yine canlı olarak katılımcılara sergilenecekler.

https://dearclassof2020.net/

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