MG Cyberster'ın teknik özellikleri paylaşıldı

MG Cyberster'ın giriş seviyesinde, arka tekerleklere güç veren 310 beygirlik bir elektrik motoru bulunacak. Çift motora sahip dört tekerlekten çekişli versiyonda ise önde 201 beygir ve arkada 335 beygirlik motorlar ile toplam 536 beygir güç ve 727 Nm tork sunulacak. İkinci seçenek, 0-100 km/s hızlanmasını 3,2 saniyede tamamlayarak dikkatleri üzerine çekecek.
Verilen bilgiye göre, MG Cyberster'ın tek motorlu versiyonunda 64 kWsa kapasiteye sahip batarya kullanılacak. Bu versiyon, Çin'deki CLTC normuna göre 520 kilometreye kadar sürüş menzili sunacak. 500+ beygirlik daha güçlü versiyonda ise 77 kWsa'lik daha büyük bir batarya göreceğiz. Bu versiyonun da yine Çin'deki ölçümlere göre 580 kilometreye kadar sürüş menzili sunacağı belirtiliyor.
Kilit özelliklerin yanı sıra MG'nin Çin'deki resmi internet sayfasında dikkat çeken bazı detaylar da var. Örneğin; şasinin İtalyan Formula 1 mühendisi Marco Fainello tarafından modifiye edilmiş olması ve oldukça sert bir denge çubuğu, altı çizilen özelliklerden. Ayrıca, Brembo kaynaklı dört pistonlu sabit kaliperler ile Alman Continental firmasına ait fren sisteminin birleşimi sayesinde 33 metrelik fren mesafesi de dikkat çekilen detaylardan.
MG Cyberster'ın iç mekanında ise Bose ses sistemi, Unreal Engine 4.0 ile desteklenen grafikler, CyberOS işletim sistemi ve Snapdragon 8155 yonga seti ile üst seviye bilgi-eğlence deneyimi vadediliyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.