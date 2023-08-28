MG Cyberster'ın teknik özellikleri paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda iç ve dış tasarımını detaylıca gördüğümüz MG Cyberster'ın önemli teknik özellikleri de ortaya çıkmaya başladı. İki farklı motor konfigürasyonuyla satışa çıkacak olan elektrikli Cyberster, önümüzdeki yıl Türkiye'ye de gelecek.

MG Cyberster'ın giriş seviyesinde, arka tekerleklere güç veren 310 beygirlik bir elektrik motoru bulunacak. Çift motora sahip dört tekerlekten çekişli versiyonda ise önde 201 beygir ve arkada 335 beygirlik motorlar ile toplam 536 beygir güç ve 727 Nm tork sunulacak. İkinci seçenek, 0-100 km/s hızlanmasını 3,2 saniyede tamamlayarak dikkatleri üzerine çekecek.

Verilen bilgiye göre, MG Cyberster'ın tek motorlu versiyonunda 64 kWsa kapasiteye sahip batarya kullanılacak. Bu versiyon, Çin'deki CLTC normuna göre 520 kilometreye kadar sürüş menzili sunacak. 500+ beygirlik daha güçlü versiyonda ise 77 kWsa'lik daha büyük bir batarya göreceğiz. Bu versiyonun da yine Çin'deki ölçümlere göre 580 kilometreye kadar sürüş menzili sunacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Üstü açılabilen model, 4535 mm uzunluğa, 1913 mm genişliğe, 1329 mm yüksekliğe ve 2690 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin ağırlığı ise 1984 kilogram. Dolayısıyla bataryadan dolayı biraz ağır bir roadster olduğunu söylemek mümkün ancak değerlere bakılırsa performanstan ve sürüş keyfinden ödün vermeyecek gibi görünüyor.

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Kilit özelliklerin yanı sıra MG'nin Çin'deki resmi internet sayfasında dikkat çeken bazı detaylar da var. Örneğin; şasinin İtalyan Formula 1 mühendisi Marco Fainello tarafından modifiye edilmiş olması ve oldukça sert bir denge çubuğu, altı çizilen özelliklerden. Ayrıca, Brembo kaynaklı dört pistonlu sabit kaliperler ile Alman Continental firmasına ait fren sisteminin birleşimi sayesinde 33 metrelik fren mesafesi de dikkat çekilen detaylardan.

MG Cyberster'ın iç mekanında ise Bose ses sistemi, Unreal Engine 4.0 ile desteklenen grafikler, CyberOS işletim sistemi ve Snapdragon 8155 yonga seti ile üst seviye bilgi-eğlence deneyimi vadediliyor.

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