Elektrikli MG Cyberster'ın iç mekânına ilişkin yeni görseller paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Öncelikle yeni MG Cyberster'daki konsolun fazlasıyla sürücü odaklı olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki ekranların arkasından orta konsola kadar uzanan bölüm ile sınırlar çok net belirlenmiş. Otomobilin dış rengiyle uyumlu kırmızı deri döşemelerin dikkat çektiği alanda üç kollu altı düz direksiyon simidi göze çarpıyor. Burada ekranlardaki menülere ait birçok fiziksel kontrol düğmesi yer alıyor. Rejeneratif fren sisteminin seviyesinin ayarlandığı kulakçıklar da direksiyon simidine konumlandırılmış.

Ekran demişken, MG Cyberster'daki LCD ekranlar sürücünün önündeki kavisli panelde toplanmış. Orta konsolda, vites kontrollerinin yer aldığı bölümde bir dokunmatik ekran var ancak bu alan klima kontrolleri ve koltuk ısıtma/soğutma gibi ekstra kontrollerin sağlanmasına ayrılmış olabilir. Dikkatli gözler kapılarda geleneksel kapı açma kollarının bulunmadığını görecektir. Bu işlem de orta konsoldaki düğmeler vasıtasıyla otomatikleştirilmiş.

Cyberster'ın kapı içlerinde, elektrikli koltukların ayarlanabilmesini sağlayan kontroller yer alıyor. Bu koltuklarda hafıza özelliğinin bulunuyor olması da muhtemel. Entegre başlıklara sahip sportif koltuklar da Alcantara ve deri karışımı döşemelere sahip. Yan destekler de oldukça büyük görünüyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli MG Cyberster'ın dış tasarımını daha önce pek çok kez görmüştük. Üstü açılabilen model, 4535 mm uzunluğa, 1913 mm genişliğe, 1329 mm yüksekliğe ve 2690 mm aks mesafesine sahip. Dinamik tasarımıyla dikkat çeken modelin tek ve çift motorlu olmak üzere iki farklı güç seçeneği bulunacak. Tek motorlu arkadan itişli versiyon 314 beygir, çift motorlu dört çeker versiyon ise 544 hp maksimum güç sunacak.

Menzil konusunda henüz resmi bir açıklama yok ancak Çin'deki yerel medyanın haberine göre 64 ve 77 kWsa'lik seçenekler ile 500 - 580 kilometre bandında sürüş menzili sunulması bekleniyor. Elektrikli modelin Birleşik Krallık'taki başlangıç fiyatı 55 bin pound olacak.

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Yeni MG Cyberster'ın iç mekânına ilişkin görseller paylaşıldı