Elektrikli MG Cyberster'ın iç mekânına ilişkin yeni görseller paylaşıldı

Ekran demişken, MG Cyberster'daki LCD ekranlar sürücünün önündeki kavisli panelde toplanmış. Orta konsolda, vites kontrollerinin yer aldığı bölümde bir dokunmatik ekran var ancak bu alan klima kontrolleri ve koltuk ısıtma/soğutma gibi ekstra kontrollerin sağlanmasına ayrılmış olabilir. Dikkatli gözler kapılarda geleneksel kapı açma kollarının bulunmadığını görecektir. Bu işlem de orta konsoldaki düğmeler vasıtasıyla otomatikleştirilmiş.
Cyberster'ın kapı içlerinde, elektrikli koltukların ayarlanabilmesini sağlayan kontroller yer alıyor. Bu koltuklarda hafıza özelliğinin bulunuyor olması da muhtemel. Entegre başlıklara sahip sportif koltuklar da Alcantara ve deri karışımı döşemelere sahip. Yan destekler de oldukça büyük görünüyor.
Menzil konusunda henüz resmi bir açıklama yok ancak Çin'deki yerel medyanın haberine göre 64 ve 77 kWsa'lik seçenekler ile 500 - 580 kilometre bandında sürüş menzili sunulması bekleniyor. Elektrikli modelin Birleşik Krallık'taki başlangıç fiyatı 55 bin pound olacak.
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)