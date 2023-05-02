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    MG'nin Türkiye'de fabrika kurma planı ek vergiye takıldı

    MG'yi Avrupa'da daha rekabetçi hale getirecek yeni bir fabrika için lokasyon arayışında olan SAIC'in Türkiye'yi değerlendirdiği ancak ilave gümrük vergisi kararı sonrası geri adım attığı belirtiliyor.
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    MG'nin Türkiye'de fabrika kurma planı ek vergiye takıldı Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Türkiye'deki ürün gamını elektrikli MG4 ile genişleten MG, İngiliz kökenli bir marka olmasına rağmen yıllardır Çinli SAIC bünyesinde faaliyet gösteriyor. Gelen haberlere göre, SAIC'in Türkiye'de fabrika kurma planları vardı ancak ilave gümrük vergisi kararı nedeniyle bu karar askıya alındı.

    Konuyla ilgili açıklama bizzat MG'nin Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Doğan Trend Otomotiv'in CEO'su Kağan Dağtekin'den geldi. Dağtekin, SAIC’in Türkiye’de MG üretmek konusunda yeşil ışık yaktığını, bu konuda görüşmelerin belli bir aşamaya geldiğini, ancak Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara mart ayında getirilen yüzde 40 ilave gümrük vergisinin, markanın Türkiye’deki yatırım planına darbe vurduğunu ifade etti.

    Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, SAIC’in Avrupa’da daha rekabetçi olabilmek için bir MG fabrikası kurma planı olduğunu ve bunun için doğru lokasyon araştırması yaptığını belirtti. Dağtekin, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "SAIC ile görüşmeler belli bir aşamaya gelmişti"

    “Biz son iki yıldır SAIC’in Türkiye’de MG araçları üretmesi için büyük mücadele verdik. Bu konuda ilgili bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüştük. SAIC ile görüşmeler belli bir aşamaya geldi. Niyetimiz MG fabrika yatırımını Türkiye’ye getirip hem buradaki konumumuzu güçlendirmek hem de Avrupa için ihracat kapısını açmaktı. Bir yeşil ışık da almıştık.

    Ancak maalesef Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara getirilen yüzde 40 ilave gümrük vergisi nedeniyle bu çabamız bir darbe aldı. Ek vergi, markanın yatırım iştahını kaçırdı. Sadece ihracat yaparak kârlı olamazsınız, iç pazar da önemli. SAIC dünyaya üretim yapıyor. Sürekli vergi mevzuatı değişen, sürekli oyun kuralları değişen bir ülkede yatırım yapmayı kim ister? Biz yine de bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz, elimizden geleni yapacağız”

    Diğer yandan, Togg’un elektrikli araç pazarının gelişimine önemli katkı sağladığını vurgulayan Dağtekin, ancak bu yerli otomobilin rekabette çok zorlanmaması için birtakım tedbirler alınmasının pazarın organik büyümesini engellediğini dile getirdi. Dağtekin, “Bu ek vergi gelmeseydi biz bugün çok daha farklı bir pazar konuşabilirdik. Avrupa’da MG’nin pazar payı yüzde 5,5’e çıktı. Türkiye’de de bunun altında kalmazdık” diye konuştu.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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