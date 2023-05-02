Tesla, Türkiye'deki ikinci mağazasını açtı

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, Türkiye’deki ikinci mağazasını İstanbul Anadolu Yakası’ndaki Akasya AVM’ye açtı. Pop-up mağaza konseptiyle açılan mağaza, bugün itibarıyla Tesla müşterilerini ağırlamaya başladı.

Akasya AVM’ye gelen ziyaretçiler Tesla Model Y’yi yakından görme fırsatı elde ediyor. Ayrıca test sürüşüne katılabiliyor. Test sürüşü için https://www.tesla.com/tr_TR/drive adresinden başvuru yapılabiliyor.

Tesla Model Y, Türkiye’de ne kadar sattı? Teslimatlar ne zaman? 4 gün önce eklendi

Tesla, Türkiye’deki ilk mağazasınu Kanyon AVM’ye açmıştı. İlerleyen dönemlerde satış ve servis hizmetleri için Türkiye’de 20 farklı noktada satış sonrası hizmet verilecek.

Tam Boyutta Gör Tesla Model Y, Nisan ayında Türkiye’de ön siparişe açıldı. 10 binin üzerinde sipariş verildi. Mayıs ayının ikinci haftasında teslimatlar başlayacak.

Tesla Model Y fiyatı

Tesla Model Y Arkadan İtişli 430 km menzil: 1.631.391 TL

Tesla Model Y Long Range Çift Motorlu Dört Çeker 533 km menzil: 1.702.864 TL

Tesla Model Y Performance Çift Motorlu Dört Çeker 514 km menzil: 1.795.523 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.