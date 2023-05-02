Tesla, Türkiye'deki ikinci mağazasını açtı

Akasya AVM’ye gelen ziyaretçiler Tesla Model Y’yi yakından görme fırsatı elde ediyor. Ayrıca test sürüşüne katılabiliyor. Test sürüşü için https://www.tesla.com/tr_TR/drive adresinden başvuru yapılabiliyor.
Tesla, Türkiye’deki ilk mağazasınu Kanyon AVM’ye açmıştı. İlerleyen dönemlerde satış ve servis hizmetleri için Türkiye’de 20 farklı noktada satış sonrası hizmet verilecek.
Tesla Model Y fiyatı
- Tesla Model Y Arkadan İtişli 430 km menzil: 1.631.391 TL
- Tesla Model Y Long Range Çift Motorlu Dört Çeker 533 km menzil: 1.702.864 TL
- Tesla Model Y Performance Çift Motorlu Dört Çeker 514 km menzil: 1.795.523 TL
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah