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    Tesla, Türkiye'deki ikinci mağazasını açtı

    Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye'deki ikinci mağazasını İstanbul'daki Akasya AVM'ye açtı. Mağazada otomobiller sergileniyor ve test sürüşüne katılınabiliyor.
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    Tesla, Türkiye'deki ikinci mağazasını açtı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, Türkiye’deki ikinci mağazasını İstanbul Anadolu Yakası’ndaki Akasya AVM’ye açtı. Pop-up mağaza konseptiyle açılan mağaza, bugün itibarıyla Tesla müşterilerini ağırlamaya başladı.

    Akasya AVM’ye gelen ziyaretçiler Tesla Model Y’yi yakından görme fırsatı elde ediyor. Ayrıca test sürüşüne katılabiliyor. Test sürüşü için https://www.tesla.com/tr_TR/drive adresinden başvuru yapılabiliyor.

    Tesla, Türkiye’deki ilk mağazasınu Kanyon AVM’ye açmıştı. İlerleyen dönemlerde satış ve servis hizmetleri için Türkiye’de 20 farklı noktada satış sonrası hizmet verilecek.

    Tesla, Türkiye'deki ikinci mağazasını açtı Tam Boyutta Gör
    Tesla Model Y, Nisan ayında Türkiye’de ön siparişe açıldı. 10 binin üzerinde sipariş verildi. Mayıs ayının ikinci haftasında teslimatlar başlayacak.

    Tesla Model Y fiyatı

    • Tesla Model Y Arkadan İtişli 430 km menzil: 1.631.391 TL
    • Tesla Model Y Long Range Çift Motorlu Dört Çeker 533 km menzil: 1.702.864 TL
    • Tesla Model Y Performance Çift Motorlu Dört Çeker 514 km menzil: 1.795.523 TL
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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