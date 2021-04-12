MG ZS EV elektrikli SUV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Doğan Trend Otomotiv'in distribütörlüğünde Türkiye'ye giriş yapan MG'nin ZS EV isimli elektrikli kompakt SUV modeli Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye’nin en ulaşılabilir %100 elektrikli SUV modeli olma iddiasıyla gelen MG ZS EV'nin fiyatı 394.000 TL'den başlıyor.

Güç, batarya ve şarj

MG ZS EV, ön aks üzerinde 143 HP (105 kW) güç ve 353 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. Motoru besleyen 44,5 kWsa’lik batarya ise 263 km (WLTP) menzile olanak tanıyor. WLTP'nin şehir döngüsü ile menzil 372 kilometreye ulaşıyor. 0-100 km/s ivmelenmesi 8,1 saniye, maksimum hızıysa 140 km/s olan yeni MG ZS EV, DC şarjla sadece 40 dakikada bataryasını %80 seviyesine kadar şarj etme olanağı sunuyor.

Kullanıcısına ev veya iş yerindeki bir AC şarj cihazından aracı %100 şarj seviyesine 7 saatte ulaşma olanağı sunan MG ZS EV, şehirli yaşam için ideal bir seçim olarak öne çıkıyor. Sahip olduğu 3 farklı sürüş modu ve gene 3 farklı seviyeye sahip enerji geri-kazanım seçeneği sunan rejenerasyon sistemiyle (KERS), ZS EV kullanıcısının tüm ihtiyaçlarına cevap verirken menzilinin de kontrol edilmesine olanak tanıyor.

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Gelişmiş sürüş asistanları ve güvenlik

ZS EV, MG’nin geliştirdiği en teknolojik ve en gelişmiş modellerden biri olup L2 otonomi seviyesine sahip MG Pilot sürüş destek sistemi ile ek sürüş güvenliği sunuyor. ZS EV’nin Comfort ve Luxury olmak üzere her iki versiyonunda da sunulan MG Pilot, Aktif Acil Durum Freni özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Sistem, 20 km/s’in altındaki hızlarda otomobil, bisiklet veya yaya olması bir çarpmayı önlemek için otomatik olarak fren yapıyor ve 20 km/s’in üzerindeki hızlarda kaza olasılığını veya etkisini azaltıyor.

MG Pilot sistemi kapsamında ayrıca Şerit Takip Asistanı, Şeritten Çıkma Uyarı ve Önleme Sistemi, 360 derece radar sistemi, Adaptif Hız Sabitleyici, Trafik Asistanı, Akıllı Hız Sınırlama Asistanı, Önden Çarpışma Uyarı Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ve Kapı Açma Uyarı Sistemi gibi gelişmiş özellikler yer alıyor.

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MG ZS EV bunun dışında; uzun ile kısa far geçişini otomatik ayarlayarak trafikteki diğer paydaşların gözlerini kamaştırmayan Akıllı Uzun Far Asistanı (IHC), e-Call, EBD'li ABS, ESP, Fren ve Yokuş Kalkış Desteği, Auto Hold, SAS Hız Yardımcısı ve Trafik İşareti Tanıma (TSR) gibi son derece zengin bir donanım seviyesiyle sunuluyor.

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Ölçüler

17 inçlik modern tasarımlı jantlarıyla dikkat çeken MG ZS EV 4.314 mm uzunluğa, 1.809 mm genişliğe ve 1.620 mm yüksekliğe sahip. Sınıfının en ferah araçlarından biri olan elektrikli SUV, arka koltuktaki yolcular için sunduğu ek 55 mm omuz mesafesi ve segment ortalamasının 80 mm üzerindeki arka tavan yüksekliğiyle hem sürücü hem de yolcular için benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor.

Segmentindeki SUV modellerden ortalama 60 litre daha büyük 448 litrelik bagaj ve iki seviyeli bagaj zemini sayesinde bebek arabası, valizler, outdoor spor ekipmanları veya haftalık market alış-verişi için bolca yer bulunuyor. İki parça halinde katlanan arka koltuklar sayesinde bagaj hacmi 1.116 litreye (DPA) kadar ulaşıyor. Aracın farklı noktalarına serpiştirilen saklama alanları kadar 75 kg port bagaj kapasitesi de işlevselliği destekliyor. Bir bisiklet taşıyıcı ile de donatılabilen MG ZS EV, 75 kg çeki demiri taşıma kapasitesi sunuyor.

MG ZS EV'nin iç mekanında sürücünün Sürüş (D), Boş (N) ve Geri (R) vites seçimi yapmasını sağlayan yeni Döner Vites Seçim Kumandası MG ZS EV’nin iç mekanına seçkin bir hava katıyor. 8 inçlik geniş dokunmatik bilgi-eğlence ekranı ise Apple CarPlay™ ve Android Auto™ uyumluluğu ile konfor ve kullanım kolaylığı sunuyor. Bunun yanında Luxury donanım versiyonunda sunulan 1.2 m2’lik alana sahip panoramik ve açılır cam tavan daha aydınlık ve daha ferah bir iç mekanı beraberinde getiriyor.

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Özel ön satış kampanyası

Özel bir ön satış kampanyasıyla Comfort donanım seviyesindeki MG ZS EV 394 bin TL, daha yüksek Luxury donanımlı modeli ise 409 bin TL’lik anahtar teslim satış fiyatıyla sunuluyor. Bu fiyatlar, Mayıs sonuna kadar geçerli olup ön satışa özel ücretsiz Wallbox akıllı şarj cihazı ile kurulumunu da içeriyor. 40 bin TL kaparo veren MG ZS EV alıcıları Mayıs ayının sonundan itibaren otomobillerini teslim almaya başlayacaklar.

Bunun yanı sıra MG ValueGuard isimli program da dikkat çekici. Bu program ile müşteriler 1 senenin sonunda aracını başka bir MG ile değiştirmek isterse ZS EV Luxury’sini 390 bin TL’den takasa verebiliyor. Yani MG, 409 bin TL’ye sattığı arabayı 390 bin TL’den almayı garanti ediyor. Aracını takas yerine iade etmeyi düşünen müşteriler için de bu fiyat 370 bin TL’ye iniyor.

MG ZS EV Teknik özellikler

Uzunluk: 4.314 mm

Genişlik: 1.809 mm

Yükseklik: 1.644 mm

Dingil mesafesi: 2.585 mm

Boş ağırlık: 1.518 kg

Batarya: 44,5 kWsa

Şarj süresi AC: 7 saat

Şarj süresi 0 -%80 40 dk

Elektrik motoru: PMS motor

Maksimum güç: 105 kW (142,8 HP)

Maksimum tork: 353 Nm

maksimum hız: 140 km/s

Menzil NEDC: 335 km

Menzil WLTP: 263 km

Menzil 60 km/s ile: 428 km

Enerji tüketimi: 13,8 kWh/100 km (NEDC)

Hızlanma 0-50 km/s: 3,1 sn

Hızlanma 0-100 km/h: 8,2 sn

Bagaj hacmi: 448 litre

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