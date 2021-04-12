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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MG ZS EV elektrikli SUV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Çinli otomotiv devi SAIC Motor çatısı altında faaliyetlerine devam eden MG'nin elektrikli kompakt SUV modeli ZS EV Türkiye'de satışa sunuldu. İşte konuyla ilgili tüm detaylar:
    12 Nisan 2021, 19:15 (1 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    MG ZS EV elektrikli SUV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Doğan Trend Otomotiv'in distribütörlüğünde Türkiye'ye giriş yapan MG'nin ZS EV isimli elektrikli kompakt SUV modeli Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye’nin en ulaşılabilir %100 elektrikli SUV modeli olma iddiasıyla gelen MG ZS EV'nin fiyatı 394.000 TL'den başlıyor.

    Güç, batarya ve şarj

    MG ZS EV, ön aks üzerinde 143 HP (105 kW) güç ve 353 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. Motoru besleyen 44,5 kWsa’lik batarya  ise 263 km (WLTP) menzile olanak tanıyor. WLTP'nin şehir döngüsü ile menzil 372 kilometreye ulaşıyor. 0-100 km/s ivmelenmesi 8,1 saniye, maksimum hızıysa 140 km/s olan yeni MG ZS EV, DC şarjla sadece 40 dakikada bataryasını %80 seviyesine kadar şarj etme olanağı sunuyor.

    Kullanıcısına ev veya iş yerindeki bir AC şarj cihazından aracı %100 şarj seviyesine 7 saatte ulaşma olanağı sunan MG ZS EV, şehirli yaşam için ideal bir seçim olarak öne çıkıyor. Sahip olduğu 3 farklı sürüş modu ve gene 3 farklı seviyeye sahip enerji geri-kazanım seçeneği sunan rejenerasyon sistemiyle (KERS), ZS EV kullanıcısının tüm ihtiyaçlarına cevap verirken menzilinin de kontrol edilmesine olanak tanıyor.

    MG ZS EV elektrikli SUV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Gelişmiş sürüş asistanları ve güvenlik

    ZS EV, MG’nin geliştirdiği en teknolojik ve en gelişmiş modellerden biri olup L2 otonomi seviyesine sahip MG Pilot sürüş destek sistemi ile ek sürüş güvenliği sunuyor. ZS EV’nin Comfort ve Luxury olmak üzere her iki versiyonunda da sunulan MG Pilot, Aktif Acil Durum Freni özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Sistem, 20 km/s’in altındaki hızlarda otomobil, bisiklet veya yaya olması bir çarpmayı önlemek için otomatik olarak fren yapıyor ve 20 km/s’in üzerindeki hızlarda kaza olasılığını veya etkisini azaltıyor.

    MG Pilot sistemi kapsamında ayrıca Şerit Takip Asistanı, Şeritten Çıkma Uyarı ve Önleme Sistemi, 360 derece radar sistemi, Adaptif Hız Sabitleyici, Trafik Asistanı, Akıllı Hız Sınırlama Asistanı, Önden Çarpışma Uyarı Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ve Kapı Açma Uyarı Sistemi gibi gelişmiş özellikler yer alıyor.

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    MG ZS EV bunun dışında; uzun ile kısa far geçişini otomatik ayarlayarak trafikteki diğer paydaşların gözlerini kamaştırmayan Akıllı Uzun Far Asistanı (IHC), e-Call, EBD'li ABS, ESP, Fren ve Yokuş Kalkış Desteği, Auto Hold, SAS Hız Yardımcısı ve Trafik İşareti Tanıma (TSR) gibi son derece zengin bir donanım seviyesiyle sunuluyor.

    MG ZS EV elektrikli SUV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Ölçüler

    17 inçlik modern tasarımlı jantlarıyla dikkat çeken MG ZS EV 4.314 mm uzunluğa, 1.809 mm genişliğe ve 1.620 mm yüksekliğe sahip. Sınıfının en ferah araçlarından biri olan elektrikli SUV, arka koltuktaki yolcular için sunduğu ek 55 mm omuz mesafesi ve segment ortalamasının 80 mm üzerindeki arka tavan yüksekliğiyle hem sürücü hem de yolcular için benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor.

    Segmentindeki SUV modellerden ortalama 60 litre daha büyük 448 litrelik bagaj ve iki seviyeli bagaj zemini sayesinde bebek arabası, valizler, outdoor spor ekipmanları veya haftalık market alış-verişi için bolca yer bulunuyor. İki parça halinde katlanan arka koltuklar sayesinde bagaj hacmi 1.116 litreye (DPA) kadar ulaşıyor. Aracın farklı noktalarına serpiştirilen saklama alanları kadar 75 kg port bagaj kapasitesi de işlevselliği destekliyor. Bir bisiklet taşıyıcı ile de donatılabilen MG ZS EV, 75 kg çeki demiri taşıma kapasitesi sunuyor.

    MG ZS EV'nin iç mekanında sürücünün Sürüş (D), Boş (N) ve Geri (R) vites seçimi yapmasını sağlayan yeni Döner Vites Seçim Kumandası MG ZS EV’nin iç mekanına seçkin bir hava katıyor. 8 inçlik geniş dokunmatik bilgi-eğlence ekranı ise Apple CarPlay™ ve Android Auto™ uyumluluğu ile konfor ve kullanım kolaylığı sunuyor. Bunun yanında Luxury donanım versiyonunda sunulan 1.2 m2’lik alana sahip panoramik ve açılır cam tavan daha aydınlık ve daha ferah bir iç mekanı beraberinde getiriyor.

    MG ZS EV elektrikli SUV Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Özel ön satış kampanyası

    Özel bir ön satış kampanyasıyla Comfort donanım seviyesindeki MG ZS EV 394 bin TL, daha yüksek Luxury donanımlı modeli ise 409 bin TL’lik anahtar teslim satış fiyatıyla sunuluyor. Bu fiyatlar, Mayıs sonuna kadar geçerli olup ön satışa özel ücretsiz Wallbox akıllı şarj cihazı ile kurulumunu da içeriyor. 40 bin TL kaparo veren MG ZS EV alıcıları Mayıs ayının sonundan itibaren otomobillerini teslim almaya başlayacaklar.

    Bunun yanı sıra MG ValueGuard isimli program da dikkat çekici. Bu program ile müşteriler 1 senenin sonunda aracını başka bir MG ile değiştirmek isterse ZS EV Luxury’sini 390 bin TL’den takasa verebiliyor. Yani MG, 409 bin TL’ye sattığı arabayı 390 bin TL’den almayı garanti ediyor. Aracını takas yerine iade etmeyi düşünen müşteriler için de bu fiyat 370 bin TL’ye iniyor.

    MG ZS EV Teknik özellikler

    • Uzunluk: 4.314 mm
    • Genişlik: 1.809 mm
    • Yükseklik: 1.644 mm
    • Dingil mesafesi: 2.585 mm
    • Boş ağırlık: 1.518 kg
    • Batarya: 44,5 kWsa
    • Şarj süresi AC: 7 saat
    • Şarj süresi 0 -%80 40 dk
    • Elektrik motoru: PMS motor
    • Maksimum güç: 105 kW (142,8 HP)
    • Maksimum tork: 353 Nm
    • maksimum hız: 140 km/s
    • Menzil NEDC: 335 km
    • Menzil WLTP: 263 km
    • Menzil 60 km/s ile: 428 km
    • Enerji tüketimi: 13,8 kWh/100 km (NEDC)
    • Hızlanma 0-50 km/s: 3,1 sn
    • Hızlanma 0-100 km/h: 8,2 sn
    • Bagaj hacmi: 448 litre



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    Bloodin 1 gün önce

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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ulan distributorler su ev araclari otv azken getirmediler ya patlarlar umarim. Hepsi malum kisiyle kanka.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    manisa_tr (huseyin ali) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    elektrikli havası vermiyor. menzil ve hız az. suzuki vitara kulonu gibi. ne vereyim abime havasında.
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    B Ben sero 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu ülkede elektrikli araç alınmaz şu an. Menzil ş.içi 700km, bataryalar ucuzlamış olması gerek. Bir de şarj ağı içşn 10 yıl lazım.
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    Bloodin 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Belki çok basit bir şey ama elektrikli bir araçta insan kablosuz şarj gibi teknolojileri de bekliyor, şu araca bir kablosuz şarj koymak çok zor olmamalıydı...
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    M muammer816 (muammer dosthan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    çinliler emin adımlarla ilerliyorlar. elektrikli araçlar geleceğimiz. buradan pay almak ve bizim de üretim yapmamız gerekiyor. araba güzel ancak bize pahalı.bu pahalılık da sanırım 30-40 yıl daha sürecek gibi duruyor güzel ülkemizde.maalesef üzücü durumlardır. bi ihtimal şahin-doğanın elektrikli modeli üretilip satılırsa elektrikli araçlar yaygınlaşabilir ülkemizde :D
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    H hopeyoung 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizimki gibi gelişmekte olan ülkelerde abonelik usulü araba kiralamaya başlarlar yakında. Ayda 3bin TL ver, elektrikli SUV; bin TL ver dizel otomatik... gibi. Aksi takdirde, teknolojisi gelişmiş araçların pazarları küçülmeye devam edecektir.
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    diamondmonster (diamond monster) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ucuzmuş, mazallah 400.000 TL olsa nasıl alırdık.
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    electrun (test test) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Distributor iyi servis verir, malum firma gibi niyet okuma yapmak yerine, musterisine duzgun davranirsa satislari belki iyi olabilir. Bu fiyata is makinesi motorlu suvlar var memelekette maalesef.
    Yanıtla +1
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    yc#1 (Yavuz Can) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    EURO NCAP'te Aralık 2019'da 5 yıldız almış.

    https://www.euroncap.com/tr/results/mg/zs-ev/39678
    Yanıtla
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    Erzsa (Emres ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı güzel ama satış sonrası destek düşündürücü. Hyundai kona ev yi bekliyorum
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Erzsa
    arabaya binip bakmak test sürüşü yapmak lazım. sıfır arabalar genel kötü kullanım olmadıkça 2 yıl bazı modeller 3-4yılı bulan sürelerde mekanik arıza vermez. km arttıkça yorgunluğa oranla arıza ihtimalide artar. malzeme kalitesi yanmalı motorlu araçlarla en azından fiyat noktasında aynıysa güle oynaya alınır bu araçlar.
    Burada araçlara gereksiz bir güçlü motor koymanın anlamı yok. hızı 140km/s demişsin 353nm tork neyimize, yap şunu 88kw motor 120hp 240nm tork. arabayı modifiyeye değişime uyumlu yap, isteyene seçenek sunmaya bak, piyasaya el altından araca root atabilecek araclar sun, isteyen cihazın hız sınırını aşsın ekipmanlar taksın. bataryayı değişebilsin hatta sonradan değişim seçeneği sun ama ilk seçenekte arabaya ulaşım zor olmasın. şuan millet 70-110hp araçlarıyla mutlu mesut yaşıyor zaten. tatile bayrama yolda 800tl değil 250tl masraf etsin
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    J Jocker35 1 gün ( Mesaj Silindi ) Erzsa
    Kona 65 bin euro
    Sırf elektrikli diye o parayı haketmiyor sanirim degil mi
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ulan distributorler su ev araclari otv azken getirmediler ya patlarlar umarim. Hepsi malum kisiyle kanka.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Schtroumpf Grognon
    Piyasayı bozan yok arkadaşım sorun ticareti yapanların zihniyeti aynı, Özal gelince TR'deki seçenek ürün değişimi gibi bir değişime araba sektöründe bir kez daha ihtiyaç var. adı önemli değil. şuan malum ticaret erbabı bu değişime uymak zorunda kalmadıkça onlar yürüyen ticaretine yeni anlamlar katmak istemezler.
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    6014 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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