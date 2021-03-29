Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mi Band 6 tanıtıldı: İlk tam ekranlı Mi bilekliği

    Xiaomi Mi Band 6 fitness bilekliği tam AMOLED ekran, 14 güne kadar kullanım süresi, daha hassas ölçümler, 45 Avro fiyat etiketi şeklinde özelliklerle geliyor.
    29 Mart 2021, 17:59 (31 dk.)
    313
    85
    5
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Mi Band 6 tanıtıldı: İlk tam ekranlı Mi bilekliği
    Tam Boyutta Gör

    Honor markasının tam ekran sunan Band 6 modelinin ardından bir hamle de Xiaomi’de geldi. Xiaomi Mi Band 6 modeli serinin ilk tam ekran sunan ürünü ünvanını alıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi Mi Band 6'nın tanıtım tarihi açıklandı

    Mi Band 6 özellikleri ve fiyatı

    Mi Band 6 modelinde alıştığımız ekran altı kapasitif kontrol tuşu kalkıyor ve tüm çerçeveyi 1.56 inçlik AMOLED ekran kaplıyor. Böylece kullanıcıya daha fazla görüş alanı sunuluyor. Ekran 326ppi değeri ile yüksek  çözünürlüklere imza atıyor. Kontroller ise sadece dokunmatik ekrandan sağlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Nisan ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu"

    30 farklı fitness modu sunan bileklik ekranı 6 aktiviteyi de otomatik olarak algılayabiliyor. Sürekli olarak nabız takibi yapabilen ürün ayrıca kandaki oksijen değeri ve uyku döngüsü değerlerini de algılayabiliyor. 3 eksenli ivme ölçer ve jiroskop daha keskin ölçümler sağlıyor.

    5 ATM değerine kadar basınca dayanıklı olan bilekliğin 14 güne kadar kullanım ömrü sunduğu belirtilmiş. Muhtemelen önceki nesillerden biraz daha düşük bir süreye imza atacak gibi görünüyor. Batarya 2 saatte tam doluma ulaşıyor. Mi Band 6 modeli 45 Avro fiyat etiketi ile satılacak.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 6 saat önce

    Aynen

    musty578 23 saat önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 1 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    UnicornKnight (Onur Aksu) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    45 euro he mi?!

    PUHAHAHAHAHAHA yahu şuna o parayı vereceğime gider Huawei'den ya da Samsung'dan doğru düzgün bir akıllı saat alırım arkadaş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    me.ke (mehmet koç) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    GPS yok mu?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Holk (Holk Holk) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel olmuş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C cand. 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bi işe yarar artık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mert1907 (Mert Karakoç) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tam ekran olması iyi olmuş. Zaten ufacık gövde den kısmak mantıklı değildi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 30 dk. Windows 10'un en son sürümünün kullanım oranı %30'a ulaştı 31 dk. GÖRÜNTÜLENEN Mi Band 6 tanıtıldı: İlk tam ekranlı Mi bilekliği Sonraki Xiaomi Mi 11 Lite 5G duyuruldu: En ince 5G telefon 1 sa. Sıkıntılı süreci atlatamayan Huawei, amiral gemisi P50'nin lansmanını erteleyebilir 1 sa. Game Boy ile Bitcoin madenciliği denemesi 2 sa. Dwayne Johnson başrollü DC filmi Black Adam'ın yayın tarihi belli oldu 2 sa. Xiaomi Mi 11 Ultra tanıtıldı: Kamera dünyasının yeni zirvesi 2 sa. Galax ve Gainward kartlarına Resizable BAR desteği sunmaya başladı 2 sa. Xiaomi Mi 11 Pro verimliliği yeniden tanımlıyor 2 sa. Samsung Galaxy Tab A7 Lite basın görseliyle karşımızda 3 sa. Xiaomi'nin Türkiye fabrikası resmen açıldı 3 sa. FileZilla reklam yazılımlarına göz kırpıyor 3 sa. Üretime ara veriyor: Çip krizi Ford Otosan'a da sıçradı 4 sa. Sega, 2020'nin en iyi oyun yayıncısı oldu; Sony, Microsoft'un önünde 4 sa. Yapay zeka sistemlerini test etmek için kullanılan veri kümelerinde etiketleme hataları tespit edildi 5 sa. Thermalright, çift kule tasarımlı Frost Commander 140 soğutucusunu duyurdu 5 sa. Suzuki Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit Türkiye'de satışa sunuldu 5 sa. MediaTek, 2020 yılında akıllı telefon işlemcilerinin en büyük tedarikçisi oldu 5 sa. Cyberpunk 2077'nin sorunlarını çözecek yamanın tüm detayları açıklandı: 500'den fazla yenilik var 6 sa. Süveyş Kanalı'ndaki kaza, PlayStation 5 stoklarını da etkileyebilir 6 sa. Apple Watch kırılganlık belirtilerini de algılayabiliyor 7 sa. Galaxy A72 ve Galaxy A52 ülkemizde satışa çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız