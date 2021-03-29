Mi Band 6 tanıtıldı: İlk tam ekranlı Mi bilekliği

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Honor markasının tam ekran sunan Band 6 modelinin ardından bir hamle de Xiaomi’de geldi. Xiaomi Mi Band 6 modeli serinin ilk tam ekran sunan ürünü ünvanını alıyor.

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Mi Band 6 özellikleri ve fiyatı

Mi Band 6 modelinde alıştığımız ekran altı kapasitif kontrol tuşu kalkıyor ve tüm çerçeveyi 1.56 inçlik AMOLED ekran kaplıyor. Böylece kullanıcıya daha fazla görüş alanı sunuluyor. Ekran 326ppi değeri ile yüksek çözünürlüklere imza atıyor. Kontroller ise sadece dokunmatik ekrandan sağlanıyor.

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30 farklı fitness modu sunan bileklik ekranı 6 aktiviteyi de otomatik olarak algılayabiliyor. Sürekli olarak nabız takibi yapabilen ürün ayrıca kandaki oksijen değeri ve uyku döngüsü değerlerini de algılayabiliyor. 3 eksenli ivme ölçer ve jiroskop daha keskin ölçümler sağlıyor.

5 ATM değerine kadar basınca dayanıklı olan bilekliğin 14 güne kadar kullanım ömrü sunduğu belirtilmiş. Muhtemelen önceki nesillerden biraz daha düşük bir süreye imza atacak gibi görünüyor. Batarya 2 saatte tam doluma ulaşıyor. Mi Band 6 modeli 45 Avro fiyat etiketi ile satılacak.

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