Nisan ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu

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Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2021 Nisan ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.

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Nisan ayı listesine baktığımızda dikkat çeken yapımlar şöyle:

Dünyanın en popüler komedi dizilerinden biri olan Friends, 1 Nisan'da tüm bölümleri ile Netflix'te.

Gerçek olaylardan esinlenen The Serpent, usta dolandırıcı Charles Sobhraj'ın ve onu adalet önüne çıkarmak için verilen olağanüstü mücadelenin öyküsünü anlatıyor. The Serpent, 2 Nisan'da Netflix'te.

Başarılı oyuncu Idris Elba'nın başrolünde olduğu Concrete Cowboy, 2 Nisan'da Netflix'te.

Rembrandt, Vermeer ve başka sanatçıların bugünkü değeri yarım milyar doların üzerinde olan efsanevi eserleri Boston'daki Isabella Stewart Gardner Müzesi'nden çalınmasını konu alan Bu Bir Soygundur: Dünyanın En Büyük Sanat Hırsızlığı, Colin Barnicle tarafından yönetilen dört bölümlük belgesel dizisi 7 Nisan'da Netflix'te.

Colin Barnicle tarafından yönetilen dört bölümlük belgesel dizisi Yılmaz Erdoğan'ın tiyatro oyunundan uyarlanan Netflix'in yeni Türk filmi Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?, 9 Nisan'da Netflix'te.

Leigh Bardugo'nun dünya çapında çok satan Grishaverse romanlarından uyarlanan Gölge ve Kemik, 23 Nisan'da Netflix'te.

Nisan ayında yayınlanacak olan tüm Netflix özel içeriklerini aşağıdaki videoda bulabilirsiniz. Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek.

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