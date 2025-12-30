Giriş
    Avengers: Doomsday için kısa bir fragman daha paylaşıldı: Bu kez odakta Thor var

    Merakla beklenen Avengers: Doomsday için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel, bugün filmden kısa bir fragman daha yayınladı. Captain America'dan sonra bu kez sahne Thor'un!

    Avengers: Doomsday
    ​Önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Avengers: Doomsday için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel, filmden uzun soluklu bir fragman paylaşmak yerine, kısa kısa fragmanlarla başlamayı tercih etti. İlk olarak Steve Rogers'ın (Kaptan Amerika) dönüşünü müjdeleyen bir teaser (kısa fragman) yayınlayan stüdyo, bugün ikinci bir teaser daha paylaştı. Bu kez odakta Chris Hemsworth'ün hayat verdiği Thor var.

    Marvel'ın önümüzdeki günlerde benzer bir teaser daha yayınlaması bekleniyor. Çünkü ABD'deki sinemalarda bir haftadır üç farklı Avengers: Doomsday fragmanı gösteriliyordu. Bunlardan biri Kaptan Amerika'ya, biri Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği Doctor Doom'a, üçüncüsü ise Thor'a odaklanıyordu. Bu yüzden Doom fragmanını da yakında internette görmeyi bekleyebiliriz.

    Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026'da Vizyona Girecek

    Avengers: Doomsday'de Sam Wilson'ın önderlik ettiği yeni Avengers, Thunderbolts, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Wakandalılar, Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştirecek. Marvel evreninden çok sayıda karakterin yer alacağı bu dev filmin yönetmen koltuğunda, daha önce Infinity War ve Endgame'i de yöneten Russo Kardeşler oturuyor.

    Filmde Anthony Mackie, Chris Hemsworth, Florence Pugh, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Letitia Wright gibi Marvel Sinematik Evreni'nden tanıdığımız isimlerle birlikte Patrick Stewart, James Marsden, Rebecca Romijn gibi eski X-Men oyuncuları da yer alıyor.

    Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026'da vizyona girecek. Ondan bir yıl sonra ise Avengers: Secret Wars gelecek.

