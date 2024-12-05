Moana 3 için şimdiden hazırlıklara başlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Moana'nın geçtiğimiz hafta gösterime giren devam filmi sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Daha açılış haftasında 423 milyon dolar hasılat yapan Moana 2, bu performansıyla en iyimser beklentilerin bile üzerine çıktı ve animasyon filmler için yeni bir rekora imza attı.

Moana 2'nin yakaladığı bu büyük başarı, devam filminin de önünü açtı. Nitekim daha şimdiden Moana 3 hakkında konuşulmaya başlandı. Hollywood içinden bilgi aktaran önemli kaynaklardan biri olan Daniel Richtman, Disney'in Moana 3 için hazırlıklara başladığını söylüyor.

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Moana'nın Live-Action Uyarlaması da Çekiliyor

Eğer Daniel Richtman'ın aldığı duyumlar doğruysa, Disney aynı anda iki yeni Moana filmi geliştiriyor demektir. Çünkü stüdyo aynı zamanda live-action (animayon olmayan) bir Moana uyarlaması da hazırlıyor. Dwayne Johnson'ın animasyon filmlerdeki rolünü yineleyeceği bu uyarlama, 2026 yılında sinemaseverlerle buluşacak.

Moana 3'ün çıkışı içinse daha uzun süre beklememiz gerekebilir. Zira Disney ilk iki film arasında sekiz yıl ara verdi. Bu yüzden üçüncü filmi de 2027-2028'den önce beklememek gerek.

Antik Polinezya'da geçen Moana, kendisini usta bir kaşif olarak kanıtlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur bir gencin hikâyesini anlatıyor.

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