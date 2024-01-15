Tam Boyutta Gör Lionsgate film stüdyosu, pop müziğin kralı Michael Jackson'ı konu alan "Michael" isimli biyografik filmin vizyon tarihini resmen açıkladı. Yönetmenliğini Antoine Fuqua'nın üstlendiği proje 18 Nisan 2025 tarihinde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

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Filmin uluslararası dağıtımını Universal üstlenecek. İkonik şarkıcının hayatını konu alan filmde Jackson'ı yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak. Jaafar merakla beklenen projede amcasının rolünü oynayacağını daha önce sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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Pop'un Kralı tüm yönleri ile anlatılacak

Lionsgate'ten yapılan açıklamaya göre, "Michael" filmi, Michael Jackson'ın yaşamının her yönünü ele alacak. Ancak biyografik filmin, çocuk istismarı iddiaları da dahil olmak üzere ünlü yıldızla ilgili sayısız skandalı kapsayıp kapsamayacağı belli değil.

Senaryosunu John Logan'ın yazdığı ve yapımcılığını "Bohemian Rhapsody" ile ünlenen Graham King'in üstlendiği film, Pop'un Kralı'nı zaferlerinden trajedilerine, insani yönünden kişisel mücadelelerine ve yaratıcı dehasına kadar tüm yönleri ile gözler önüne serecek.

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Michael Jackson'ı konu alan filmin vizyon tarihi belli oldu