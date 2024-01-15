Michael Jackson'ı konu alan filmin vizyon tarihi belli oldu

Filmin uluslararası dağıtımını Universal üstlenecek. İkonik şarkıcının hayatını konu alan filmde Jackson'ı yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak. Jaafar merakla beklenen projede amcasının rolünü oynayacağını daha önce sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Pop'un Kralı tüm yönleri ile anlatılacak
Lionsgate'ten yapılan açıklamaya göre, "Michael" filmi, Michael Jackson'ın yaşamının her yönünü ele alacak. Ancak biyografik filmin, çocuk istismarı iddiaları da dahil olmak üzere ünlü yıldızla ilgili sayısız skandalı kapsayıp kapsamayacağı belli değil.
Senaryosunu John Logan'ın yazdığı ve yapımcılığını "Bohemian Rhapsody" ile ünlenen Graham King'in üstlendiği film, Pop'un Kralı'nı zaferlerinden trajedilerine, insani yönünden kişisel mücadelelerine ve yaratıcı dehasına kadar tüm yönleri ile gözler önüne serecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.