Micron yeni nesil HBM bellek üzerinde çalıştığını duyurdu

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Her ne kadar maliyeti yüksek olsa da yüksek performans beklentisi ön plandaysa yön GDDR seçeneklerinden HBM birimlerine kayıyor. Micron HBM’i daha da ileriye taşımak için çalışmaya başladı.

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Şimdilik adlandırma konusunda bilgi paylaşılmadığı için HBMnext olarak bilinen yeni bellek kümeleri HBM2e’nin geliştirilmiş hali mi yoksa HBM3 gibi bir adım olarak mı lanse edilecek bilinmiyor.

Yüksek yoğunluk ve bant genişliği

Buna karşın JEDEC standartları çerçevesinde tasarlanacak HBMnext’in 4 katmanda 8 Gb ya da 8 katmanda 16 Gb yoğunluk sunması bekleniyor.

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Bant genişliği başlığında 3.2 Gbps’e terfi yolda. Kıyaslamak gerekirse mevcut Nvidia A100 hızlandırıcılarındaki HBM2e tabanlı kümeler 2.4 Gbps hızda çalışıyor. Son olarak yeni bellek kümelerinin önümüzdeki yıl sonuna kadar üretime hazır hale gelmesi bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/micron-reveals-hbmnext-successor-to-hbm2e

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