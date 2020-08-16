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    Micron yeni nesil HBM bellek üzerinde çalıştığını duyurdu

    Hafıza çözümleri üreticisi Micron yüksek bant genişliği sağlayacak yeni HBM kümeleri için kolları sıvadı.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Micron yeni nesil HBM bellek üzerinde çalıştığını duyurdu
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    Her ne kadar maliyeti yüksek olsa da yüksek performans beklentisi ön plandaysa yön GDDR seçeneklerinden HBM birimlerine kayıyor. Micron HBM’i daha da ileriye taşımak için çalışmaya başladı.

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    Şimdilik adlandırma konusunda bilgi paylaşılmadığı için HBMnext olarak bilinen yeni bellek kümeleri HBM2e’nin geliştirilmiş hali mi yoksa HBM3 gibi bir adım olarak mı lanse edilecek bilinmiyor.

    Yüksek yoğunluk ve bant genişliği

    Buna karşın JEDEC standartları çerçevesinde tasarlanacak HBMnext’in 4 katmanda 8 Gb ya da 8 katmanda 16 Gb yoğunluk sunması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Micron RTX 3090’ın belleğini doğruladı"

    Bant genişliği başlığında 3.2 Gbps’e terfi yolda. Kıyaslamak gerekirse mevcut Nvidia A100 hızlandırıcılarındaki HBM2e tabanlı kümeler 2.4 Gbps hızda çalışıyor. Son olarak yeni bellek kümelerinin önümüzdeki yıl sonuna kadar üretime hazır hale gelmesi bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/micron-reveals-hbmnext-successor-to-hbm2e Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    lucifered 4 gün yeni yorumcu
    Olabildiğince aynen kısın piyasalar belli yapabileceğiniz daha iyi bir hamle olamazdı zaten :) Amacınız artık sadece kar güdebilmek
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    SuperVisör (mahir cam) 5 gün
    gram gram artırıyorlar 10 20 gb lar bile hazırdır nasıl kısarız onla ugraşırlar
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