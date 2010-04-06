Microsoft 12 Nisan'da yeni cep telefonlarını tanıtabilir

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8 Nisan'da yapacağı etkinlikle iPhone OS 4.0'ı tanıtması beklenen Apple'dan sadece 4 gün sonra 12 Nisan'da Microsoft ta sürpriz bir lansman yapabilir. Resmi detayları henüz açıklanmayan gizemli etkinlikte Microsoft, uzun süredir merakla beklenen telefonların duyurabilir.

Microsoft'un kendi markasını taşıyacak telefonlar üzerinde çalıştığı gizli bir bilgi değil. Pink Projesi kapsamında, Sharp tarafından üretileceği iddia edilen Turtle ve Pure isimli iki model üzerinde çalışan Microsoft'un, aylardır devam eden bekleyişi 12 Nisan'da sonlandıracağı düşünülüyor.

Verizon ile sunulması beklenen telefonların, Nvidia Tegra platformunu kullanacakları da söyleniyor ancak bu bilgi henüz firma tarafından doğrulanmış değil. 12 Nisan'daki gizemli etkinlik için gözler Microsoft'ta olacak ve biz de gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.