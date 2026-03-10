Microsoft CEO'sundan Xbox açıklaması: Belirsizlik çözüldü

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xbox cephesinde son dönemde yaşanan yönetim değişiklikleri ve sektör içinden gelen iddialar, platformun geleceği hakkında ciddi soru işaretleri oluşturmuştu. Özellikle şirketin yapay zekâ ve bulut tarafına yoğunlaşacağı yönündeki yorumlar, Microsoft'un oyun işinden çekilebileceği yönünde spekülasyonların ortaya çıkmasına neden oldu. Microsoft CEO'su Satya Nadella ise, Xbox’ın geleceğine dair söylentilere yanıt verdi.

Xbox markası devam edecek

Kaçıranlar için Xbox'ın geleceği hakkındaki tartışmaların fitilini sektör içinden gelen bir iddia ateşledi. Orijinal Xbox'ın geliştiricilerinden biri olan Seamus Blackley, Microsoft'un önümüzdeki birkaç yıl içinde Xbox markasını kademeli olarak sonlandırabileceğini öne sürmüştü. Söz konusu iddialar, şirket içinde yaşanan yönetim değişiklikleriyle de birleşince daha fazla dikkat çekti.

Uzun yıllar Xbox ekibini yöneten Phil Spencer görevinden ayrılırken, Xbox başkanı Sarah Bond da şirketten ayrılan isimler arasında yer aldı. Microsoft Gaming tarafının başına ise daha önce şirketin yapay zekâ ekibinde görev alan Asha Sharma getirildi. Microsoft CEO'su Satya Nadella ise, şirket içinde düzenlenen bir soru-cevap oturumunda Xbox'ın geleceğine dair net mesajlar verdi.

Microsoft CEO'su: "Oyunlar olmasaydı Nvidia da olmazdı" 1 gün önce eklendi

"Microsoft CEO'su, şirketin oyun tarafında geri adım atma planı olmadığını belirterek "Microsoft uzun vadede oyun tarafında kalmaya devam edecek" dedi. Nadella'ya göre oyun, Microsoft'un son yirmi yıldaki temel kimliklerinden biri hâline gelmiş durumda. Şirketin yalnızca konsol satışlarıyla değil, aynı zamanda ekosistem etkisiyle de oyun tarafında önemli kazanımlar elde ettiğine vurgu yapıldı. Özellikle oyun servislerinin bulut ve kişisel bilgisayar ekosistemini hızlandıran bir rol oynadığı belirtiliyor.

Yeni nesil platform hem PC hem konsol olacak

Sızıntılara göre yeni Xbox donanımı hem Xbox hem de Windows oyunlarını çalıştırabilecek. Ayrıca cihazın üretim ve dağıtım tarafında PC üreticilerinin rol alması bekleniyor. Donanım tarafında ise "AMD tarafından geliştirilen, Zen 6 CPU çekirdekleri ile RDNA 5 grafik mimarisini birleştiren yeni bir APU'nun kullanılabileceği konuşuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: