Microsoft CEO'sundan Xbox açıklaması: Belirsizlik çözüldü

Xbox markası devam edecek
Kaçıranlar için Xbox'ın geleceği hakkındaki tartışmaların fitilini sektör içinden gelen bir iddia ateşledi. Orijinal Xbox'ın geliştiricilerinden biri olan Seamus Blackley, Microsoft'un önümüzdeki birkaç yıl içinde Xbox markasını kademeli olarak sonlandırabileceğini öne sürmüştü. Söz konusu iddialar, şirket içinde yaşanan yönetim değişiklikleriyle de birleşince daha fazla dikkat çekti.
Uzun yıllar Xbox ekibini yöneten Phil Spencer görevinden ayrılırken, Xbox başkanı Sarah Bond da şirketten ayrılan isimler arasında yer aldı. Microsoft Gaming tarafının başına ise daha önce şirketin yapay zekâ ekibinde görev alan Asha Sharma getirildi. Microsoft CEO'su Satya Nadella ise, şirket içinde düzenlenen bir soru-cevap oturumunda Xbox'ın geleceğine dair net mesajlar verdi.
"Microsoft CEO'su, şirketin oyun tarafında geri adım atma planı olmadığını belirterek "Microsoft uzun vadede oyun tarafında kalmaya devam edecek" dedi. Nadella'ya göre oyun, Microsoft'un son yirmi yıldaki temel kimliklerinden biri hâline gelmiş durumda. Şirketin yalnızca konsol satışlarıyla değil, aynı zamanda ekosistem etkisiyle de oyun tarafında önemli kazanımlar elde ettiğine vurgu yapıldı. Özellikle oyun servislerinin bulut ve kişisel bilgisayar ekosistemini hızlandıran bir rol oynadığı belirtiliyor.
Yeni nesil platform hem PC hem konsol olacak
Sızıntılara göre yeni Xbox donanımı hem Xbox hem de Windows oyunlarını çalıştırabilecek. Ayrıca cihazın üretim ve dağıtım tarafında PC üreticilerinin rol alması bekleniyor. Donanım tarafında ise "AMD tarafından geliştirilen, Zen 6 CPU çekirdekleri ile RDNA 5 grafik mimarisini birleştiren yeni bir APU'nun kullanılabileceği konuşuluyor.
