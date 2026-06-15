Microsoft, Xbox için radikal seçenekleri değerlendiriyor: Ayrı bir şirket olabilir

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un oyun markası Xbox için uzun süredir görülmemiş ölçekte bir dönüşüm sürecine girdiği öne sürüldü. Şirketin Xbox bölümünde ciddi işten çıkarmalara hazırlandığı zaten daha önce ifade edilmişti. Ancak dönüşümün düşünülenden çok daha büyük olabileceği belirtiliyor. Gelen son bilgilere göre Microsoft, Xbox'ı tamamen ayrı bir şirket haline getirmek de dahil olmak üzere birçok farklı senaryoyu masada tutuyor.

Hiçbir seçenek masadan kaldırılmış değil

The Information tarafından yayımlanan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Microsoft, Xbox iş kolunun uzun vadede daha sürdürülebilir hale gelmesi için kapsamlı bir yeniden yapılanma üzerinde çalışıyor.

Bu kapsamda Xbox'ın Microsoft’un bir iştiraki olarak yeniden yapılandırılması, başka şirketlerle ortak girişim modeline dönüştürülmesi ya da tamamen ayrılarak bağımsız bir şirkete dönüşmesi ve ileride satışa uygun hale getirilmesi gibi seçeneklerin değerlendirildiği belirtiliyor.

Haberde, bu adımlardan herhangi birinin kısa vadede uygulanmasının beklenmediği özellikle vurgulansa da Xbox CEO'su Asha Sharma ile Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın Xbox'ın geleceği konusunda tüm olasılıkları değerlendirdiği ifade ediliyor.

Microsoft'un halihazırda LinkedIn ve GitHub gibi platformları tamamen sahip olduğu iştirakler şeklinde yönetmesi, benzer bir modelin Xbox için de örnek teşkil edebileceğine işaret ediyor.

Xbox neden bu noktaya geldi?

Son yıllarda Xbox cephesinde beklenen finansal başarı elde edilemedi. Microsoft'un abonelik servisleri ve bulut oyun stratejisine yaptığı yatırımlar, azalan konsol satışları ve büyük çaplı özel yapımların yetersizliği nedeniyle oluşan baskıyı dengelemekte zorlandı.

Xbox, yeniden yapılanmaya gidiyor: İşten çıkarmalar olacak 4 gün önce eklendi

Xbox biriminde önümüzdeki dönemde geniş çaplı işten çıkarmalar yapılacağı, pazarlama bütçeleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda önemli kesintilere gidileceği de öne sürülmüştü. Bu hamlelerin, şubat ayında göreve gelen Asha Sharma liderliğindeki ilk büyük yeniden yapılanma adımları olabileceği belirtiliyor.

Satya Nadella: "Artık sürdürülebilir bir iş modeline dönüşmeli"

Tam Boyutta Gör Microsoft CEO'su Satya Nadella da bir süre önce verdiği röportajda Xbox'ın mevcut durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Nadella, Microsoft'un son 25 yılda Xbox'a önemli yatırımlar yaptığını hatırlatarak artık bu yatırımın sürdürülebilir bir iş modeline dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Nadella, şirketin bugüne kadar eğlence tarafını büyük ölçüde finanse ettiğini belirterek Xbox içeriklerinin yeterince gelir yaratamadığını dile getirdi. Hatta mevcut tabloda Xbox oyunlarından YouTube'un Microsoft'tan daha fazla gelir elde ettiğini ifade etti.

Yeni Xbox modeli konsol, PC, mobil ve bulutu birleştirebilir

Nadella'nın açıklamaları Microsoft'un Xbox ekosistemini yeniden tanımlamaya hazırlandığını da gösteriyor. Buna göre şirket, konsolları, PC platformunu, mobil oyun deneyimini ve bulut tabanlı servisleri tek bir yapı altında bir araya getirecek yeni bir model üzerinde çalışıyor.

Şirketin gelecek nesil donanım planlarının da değişim sürecinden geçtiği belirtiliyor. Daha önce gündeme gelen Project Helix adlı projenin, kullanıcıların Xbox konsolları üzerinden PC oyunlarını oynayabilmesine olanak tanıyacak bir yapı sunması bekleniyor.

Ancak gelen bilgilere göre Microsoft, Project Helix'e ilişkin stratejisini yeniden gözden geçiriyor. Bu da şirketin donanım tarafında nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin kararların henüz kesinleşmediğine işaret ediyor. Bu bağlamda Helix’in Asus gibi farklı üreticiler tarafından sunulması sürpriz olmayabilir.

Tüm bu belirsizlik ve dönüşüm tarafında net olan tek bir şey var: Kaynak ayrılacak oyunlar. Asha Sharma, Xbox'ın en güçlü markalarına daha fazla kaynak ayırmayı planlıyor. Bu kapsamda Halo, Fallout ve The Elder Scrolls gibi büyük serilerin geliştirme süreçlerine yönelik yatırımların artırılması hedefleniyor.

Öte yandan Sharma'nın daha önce yaptığı açıklamalarda Xbox'ın mevcut koşullarda çok sayıda özel yapımı aynı anda finanse edecek durumda olmadığına işaret ettiği aktarılmıştı. Şirketin şimdilik Gears of War: E-Day ve Clockwork Revolution gibi sınırlı sayıdaki özel projeye odaklanabileceği, daha küçük ölçekli yapımlara ayrılan kaynakların ise azaltılabileceği belirtiliyor.

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