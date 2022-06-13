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    Anlık Bildirim

    Bir devrin sonu: Microsoft, 27 yıl sonra Internet Explorer'ı kapatıyor

    Günümüzde Chromium tabanlı Edge tarayıcısına geçiş yapan Microsoft, bir dönemin popüler taracıyılarından biri olan Internet Explorer'ın kesin kapanış tarihini açıklandı. 
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    Microsoft, 27 yıl sonra Internet Explorer'ı kapatıyor
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    Web tarayıcısı olarak Windows 95’in Plus eklenti paketi ile kullanıcılara sunulan Internet Explorer, aradan geçen 27 yılın ardından tarihin tozlu rafları arasına kaldırılıyor. Bilindiği üzere 2016 yılında Microsoft Edge lehine Internet Explorer’ı sonlandırma planlarını duyuran Microsoft, bugün tarayıcının fişinin çekileceği kesin tarihi açıkladı.

    Nostaljik anılar ile veda ediyor

    2003 yılında yaklaşık yüzde 95’lik bir kullanım payına ulaşan ve oldukça popüler olan Internet Explorer, Google Chrome, Opera ve diğer tarayıcıların yükselişi karşısında kullanıcı tabanını büyük oranda kaybetmişti. Bununla birlikte 2020 yılında Microsoft Teams’ın Internet Explorer desteği sonlandırılırken, 2021’de tarayıcıya olan desteği kesilen ikinci uygulama Microsoft 365 oldu.

    90'lı ve 2000'li yılların başında dünya çapında milyonlarca kişinin internete açılan ilk ağ geçidi olan ve aynı zamanda uzun süreler günümüzün popüler tarayıcılarına erişim fırsatı sunan Internet Explorer, Microsoft'un açıkladığına göre 15 Haziran tarihinde kullanıcılara tamamen veda edecek

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    WIPERRANTAN 19 saat önce

    oha

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 5 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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