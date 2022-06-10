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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi sebebiyle Rusya’daki ürün satışlarını durdurmaya ve operasyonlarını azaltmaya karar veren Microsoft'un, şimdi de ülkedeki ekonomik koşullar ve bilinmezlik sebebiyle 400 çalışanını işten çıkartacağı ortaya çıktı.

Gelirin yüzde 1'inden daha azını oluşturuyor

Bilindiği üzere Rusya, Ukrayna kararı sonrasında dev teknoloji şirketlerinin sert yaptırımları ile karşı karşıya kaldı. Bu şirketlerden biri olan Microsoft’un Rusya merkezinde toplam kaç kişinin görev yaptığı bilinmezliğini korurken, yeni kararın IBM'in Rusya merkezli iş gücünün tamamını işten çıkardığını duyurmasının hemen ardından geldiğini söyleyebiliriz.

Bununla birlikte üçüncü çeyrek açıklamalarında Rusya’nın toplam şirket gelirinin yüzde 1’inden daha azını oluşturduğunu söyleyen Microsoft, Bloomberg’e verdiği demeçte ''Etkilenen çalışanlarla, onlara saygılı davranıldığından emin olmak ve bu zor zamanda tam desteğimizi almak için yakın çalışıyoruz'' sözlerini dile getirdi.

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Yeni karar ile birlikte ülkedeki operasyonlarını büyük ölçüde azaltan Microsoft, ürün satışlarını durdurma kararını sürdüreceklerini ve Rus müşterileri ile mevcut sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

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Microsoft, Rusya'da yüzlerce çalışanını işten çıkartıyor