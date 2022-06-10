Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Rusya'da yüzlerce çalışanını işten çıkartıyor

    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelirim büyük teknoloji şirketlerini de etkilemeye devam ediyor. Yazılım devi Microsoft, yüzlerce çalışanın işine son veriyor.
    Oy Ver

    Microsoft, Rusya'da yüzlerce çalışanını işten çıkartıyor
    Tam Boyutta Gör

    Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi sebebiyle Rusya’daki ürün satışlarını durdurmaya ve operasyonlarını azaltmaya karar veren Microsoft'un, şimdi de ülkedeki ekonomik koşullar ve bilinmezlik sebebiyle 400 çalışanını işten çıkartacağı ortaya çıktı.

    Gelirin yüzde 1'inden daha azını oluşturuyor

    Bilindiği üzere Rusya, Ukrayna kararı sonrasında dev teknoloji şirketlerinin sert yaptırımları ile karşı karşıya kaldı. Bu şirketlerden biri olan Microsoft’un Rusya merkezinde toplam kaç kişinin görev yaptığı bilinmezliğini korurken, yeni kararın IBM'in Rusya merkezli iş gücünün tamamını işten çıkardığını duyurmasının hemen ardından geldiğini söyleyebiliriz.

    Bununla birlikte üçüncü çeyrek açıklamalarında Rusya’nın toplam şirket gelirinin yüzde 1’inden daha azını oluşturduğunu söyleyen Microsoft, Bloomberg’e verdiği demeçte ''Etkilenen çalışanlarla, onlara saygılı davranıldığından emin olmak ve bu zor zamanda tam desteğimizi almak için yakın çalışıyoruz'' sözlerini dile getirdi.

    Yeni karar ile birlikte ülkedeki operasyonlarını büyük ölçüde azaltan Microsoft, ürün satışlarını durdurma kararını sürdüreceklerini ve Rus müşterileri ile mevcut sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

    Profil resmi
    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk mavi vatan

    Profil resmi
    HA-DH 2 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G8 2W8Z5EA
    HP 250 G8 2W8Z5EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız