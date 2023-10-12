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    Anlık Bildirim

    Microsoft'a 28.9 milyar dolar tutarında ek vergi şoku

    Yazılım devi Microsoft'un 28.9 milyar dolar tutarında ek vergi ödemesi gerekebilir. Şirket konuyla ilgili ABD Gelir İdaresi'nden ihbar bildirimi aldığını duyurdu.
    Microsoft'a 28.9 milyar dolar tutarında ek vergi şoku Tam Boyutta Gör
    Microsoft, ABD Gelir İdaresi'nden (IRS) 28.9 milyar dolar tutarında ek vergi borcu olduğunda dair bir ihbar bildirimi aldığını açıkladı. Yazılım devi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı açıklamada konuyla ilgili bazı önemli detaylara yer verdi.

    Söz konusu borç, Microsoft'un 2004-2013 yılları arasında çeşitli ülke ve bölgelerde elde ettiği gelirlerin vergilendirilmesiyle alakalı. ABD Gelir İdaresi'nin denetimi, şirketlerin farklı coğrafyalardaki faaliyetleri arasında kâr ve giderleri nasıl paylaştırdıklarına odaklanan "transfer fiyatlandırması" konusuna yoğunlaşıyor.

    Microsoft'a 28.9 milyar dolar tutarında ek vergi şoku Tam Boyutta Gör

    "2004'ten beri 67 milyar dolar vergi ödedik"

    ABD Gelir İdaresi, 28.9 milyar doların yanı sıra o dönemden bu yana tahakkuk eden faizleri ve cezaları da tahsil etmek istiyor. Microsoft ise vergi makamlarının daha önce ödenen 10 milyar doları dikkate almadığını belirtti. Şirket kendisine çıkarılan ek vergi borcuna itiraz edecek ve durum gerektirirse konuyu mahkemeye taşıyacak.

    Microsoft konuyla ilgili yaptığı açıklamada "IRS kurallarına her zaman uyduğumuza ve ABD ile dünya genelinde ödememiz gereken vergileri eksiksiz olarak ödediğimize inanıyoruz. Şirket olarak 2004 yılından bu yana ABD'de 67 milyar dolardan fazla vergi ödedik" ifadelerini kullandı. Yazılım devi muhtemelen birkaç yıl sürecek bir temyiz sürecine hazırlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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