Microsoft'a 28.9 milyar dolar tutarında ek vergi şoku

Söz konusu borç, Microsoft'un 2004-2013 yılları arasında çeşitli ülke ve bölgelerde elde ettiği gelirlerin vergilendirilmesiyle alakalı. ABD Gelir İdaresi'nin denetimi, şirketlerin farklı coğrafyalardaki faaliyetleri arasında kâr ve giderleri nasıl paylaştırdıklarına odaklanan "transfer fiyatlandırması" konusuna yoğunlaşıyor.
"2004'ten beri 67 milyar dolar vergi ödedik"
ABD Gelir İdaresi, 28.9 milyar doların yanı sıra o dönemden bu yana tahakkuk eden faizleri ve cezaları da tahsil etmek istiyor. Microsoft ise vergi makamlarının daha önce ödenen 10 milyar doları dikkate almadığını belirtti. Şirket kendisine çıkarılan ek vergi borcuna itiraz edecek ve durum gerektirirse konuyu mahkemeye taşıyacak.
Microsoft konuyla ilgili yaptığı açıklamada "IRS kurallarına her zaman uyduğumuza ve ABD ile dünya genelinde ödememiz gereken vergileri eksiksiz olarak ödediğimize inanıyoruz. Şirket olarak 2004 yılından bu yana ABD'de 67 milyar dolardan fazla vergi ödedik" ifadelerini kullandı. Yazılım devi muhtemelen birkaç yıl sürecek bir temyiz sürecine hazırlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.