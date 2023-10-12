Microsoft'a 28.9 milyar dolar tutarında ek vergi şoku

Tam Boyutta Gör Microsoft, ABD Gelir İdaresi'nden (IRS) 28.9 milyar dolar tutarında ek vergi borcu olduğunda dair bir ihbar bildirimi aldığını açıkladı. Yazılım devi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı açıklamada konuyla ilgili bazı önemli detaylara yer verdi.

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Söz konusu borç, Microsoft'un 2004-2013 yılları arasında çeşitli ülke ve bölgelerde elde ettiği gelirlerin vergilendirilmesiyle alakalı. ABD Gelir İdaresi'nin denetimi, şirketlerin farklı coğrafyalardaki faaliyetleri arasında kâr ve giderleri nasıl paylaştırdıklarına odaklanan "transfer fiyatlandırması" konusuna yoğunlaşıyor.

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"2004'ten beri 67 milyar dolar vergi ödedik"

ABD Gelir İdaresi, 28.9 milyar doların yanı sıra o dönemden bu yana tahakkuk eden faizleri ve cezaları da tahsil etmek istiyor. Microsoft ise vergi makamlarının daha önce ödenen 10 milyar doları dikkate almadığını belirtti. Şirket kendisine çıkarılan ek vergi borcuna itiraz edecek ve durum gerektirirse konuyu mahkemeye taşıyacak.

Microsoft konuyla ilgili yaptığı açıklamada "IRS kurallarına her zaman uyduğumuza ve ABD ile dünya genelinde ödememiz gereken vergileri eksiksiz olarak ödediğimize inanıyoruz. Şirket olarak 2004 yılından bu yana ABD'de 67 milyar dolardan fazla vergi ödedik" ifadelerini kullandı. Yazılım devi muhtemelen birkaç yıl sürecek bir temyiz sürecine hazırlanıyor.

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