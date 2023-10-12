Bir dönemin sonu: Windows 10 ve 11'e ücretsiz geçiş resmen sonlandı

Windows 10 ve 11'e ücretsiz geçiş resmen sonlandı
Bilmeyenler için uzun yıllardır Microsoft, Windows 7 ve 8 kullanıcılarının ücretsiz bir biçimde Windows sürümlerini yükseltmelerine fırsat tanıyor. Öyle ki 2016 yılında sonlanması beklenen bu özellik, 2021'de çıkış yapan Windows 11'e kadar genişlemişti. Ancak görünen o ki artık kullanılamayacak.
Windows 7/8/8.1’den Windows 10 veya Windows 11’e yükseltme yapılamayacağına yönelik haberler ilk kez geçtiğimiz Eylül ayında paylaşılmıştı. Ancak o sırada anahtarların hâlâ etkin olduğunu gördük ve gerçekten ne zaman yürürlüğe gireceği belli değildi. Bugünse Microsoft, The Verge ile olan bir söyleşide Windows 7 anahtarlarının tamamen engellendiğini doğruladı.
Dolayısıyla kullanıcılar artık eski Windows 7 ve 8 anahtarlarında "Geçerli bir dijital lisansınız veya ürün anahtarınız olmadığı için bu cihazda Windows'u etkinleştiremiyoruz." uyarısı ile karşılaşacaklar. Ancak daha önce Windows 7 veya Windows 8'den Windows 11'e yükselttiyseniz ya da bu eski anahtarlardan birini kullandıysanız etkinleştirme durumunuz değişmeyeceğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.