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    Anlık Bildirim

    Bir dönemin sonu: Windows 10 ve 11'e ücretsiz geçiş resmen sonlandı

    Microsoft'un kullanıcılara ücretsiz olarak sunduğu Windows 10 ve 11 yükseltmeleri resmen sona erdi. Windows 7 ve 8 anahtarları artık kullanılamayacak. İşte detaylar...
    Bir dönemin sonu: Windows 10 ve 11'e ücretsiz geçiş sonlandı! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi 2021 yılında çıkış yapan Windows 11, donanım gereksinimleri başta olmak üzere beklentileri karşılamakta zorlandı. Öyle ki Windows 10'un pazar hakimiyeti halen sürüyor ve Windows 12'nin ayak seslerini duymaya başladık. Şimdi bu karışıklığın ortasında, kullanıcıların Windows 10 veya 11'e ücretsiz olarak yükseltme yapmasına olanak tanıyan bir boşluk resmen kaldırıldı. Artık Windows 7 ve 8 anahtarları, yeni sürümlerde çalışmayacak.

    Windows 10 ve 11'e ücretsiz geçiş resmen sonlandı

    Bilmeyenler için uzun yıllardır Microsoft, Windows 7 ve 8 kullanıcılarının ücretsiz bir biçimde Windows sürümlerini yükseltmelerine fırsat tanıyor. Öyle ki 2016 yılında sonlanması beklenen bu özellik, 2021'de çıkış yapan Windows 11'e kadar genişlemişti. Ancak görünen o ki artık kullanılamayacak. 

    Windows 7/8/8.1’den Windows 10 veya Windows 11’e yükseltme yapılamayacağına yönelik haberler ilk kez geçtiğimiz Eylül ayında paylaşılmıştı. Ancak o sırada anahtarların hâlâ etkin olduğunu gördük ve gerçekten ne zaman yürürlüğe gireceği belli değildi. Bugünse Microsoft, The Verge ile olan bir söyleşide Windows 7 anahtarlarının tamamen engellendiğini doğruladı. 

    Dolayısıyla kullanıcılar artık eski Windows 7 ve 8 anahtarlarında "Geçerli bir dijital lisansınız veya ürün anahtarınız olmadığı için bu cihazda Windows'u etkinleştiremiyoruz." uyarısı ile karşılaşacaklar. Ancak daha önce Windows 7 veya Windows 8'den Windows 11'e yükselttiyseniz ya da bu eski anahtarlardan birini kullandıysanız etkinleştirme durumunuz değişmeyeceğini belirtelim. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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