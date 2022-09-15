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    ARM sunuculara yönelik yeni Neoverse platformunu duyurdu

    ARM Neoverse platformunda yer alan çekirdek mimarileri güncellendi. Tüm platformlara yönelik olarak DDR5, PCIe Gen5 ve CXL 2.0 standartlarına destek sunuluyor.  
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    ARM
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    ARM Neoverse konseptini daha çok Nvidia Grace sunucu işlemcilerinde duyuyor olsak da firmanın 2019 yılından bu yana çalışmaları mevcut. Bu yıl Neoverse mimarisi ikinci nesle terfi etti.

    ARM Neoverse nedir?

    ARM Neoverse firmanın yüksek performanslı bilgisayarlara ve sunuculara yönelik olarak hazırladığı yeni bir mimari. Bu mimaride performans odaklı V serisi, verimlilik odaklı E serisi ve ikisini birleştiren N serisi yer alıyor.

    2019 yılında Neoverse N1 platformu DDR4 ve PCIe Gen4 desteği ile kullanıma sunulmuştu. Aynı yıl Neoverse E1 platformu sahaya çıkarken 2020 yılında da DDR5 ve PCIe Gen5 desteği ile Neoverse V1 platformu sahne aldı.

    Gelen talepler doğrultusunda ARM da Neoverse mimarisini daha iyi hale getiriyor. ARM v9 temelinde şekillenen 3 yeni Neoverse çekirdeği hazırlandı. Nvidia Grace işlemcilerinin de temel aldığı Neoverse V2 platformu DDR5, PCIe Gen5 ve CXL 2.0 iç bağlantı standartlarına destek ile geliyor. Aynı destekleri sunan Neoverse N2 ise daha fazla verimliliğe odaklanıyor. Neoverse E2 platformu ise Cortex-A510 çekirdekleri ile maliyeti düşünen sunucuları hedefliyor. Nvidia dışında HP, Red Hat, SAP HANA gibi pek çok şirket Neoverse mimarisine geçiş yaptı.

    Önümüzdeki yıl ise yine her üç platformun da yeni nesil çekirdeklere kavuştuğunu göreceğiz. Muhtemelen yeni nesil ARM mimarisi hem mobil platformlara, hem dizüstü platformlara hem de sunucu platformlarına hayat verecek.

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