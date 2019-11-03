Microsoft'un yeni Edge tarayıcısının logosu ortaya çıktı

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Microsoft uzunca bir süredir Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısını geliştiriyor ve yakın bir zamanda kullanıcılara sunacak. Tarayıcının test sürümünde keşfedilen bir sürpriz yumurta ise yeni Edge'in logosunu gözler önüne seriyor.

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Internet Explorer izleri taşıyor

Microsoft, yeni Edge tarayıcısının logosunu tasarlarken Internet Explorer'dan ve okyanus dalgalarından esinlendiği belirtiliyor. Chromium rabanlı edge Ağustos ayından bu yana beta sürüm olarak kullanıma sunuldu ve kararlı sürümünün ne zaman geleceğine dair henüz şirket tarafından verilmiş bir bilgi yok.

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Logonun ayrıca bir sörf dalgası şeklinde olduğu ve bunun da akıcı bir kullanıcı deneyimine gönderme olduğu düşünülüyor. Kullanıcıların bir kısmının da bu logodan hoşlanmadığını ve basit bulduğunu belirtmeden de geçmeyelim.

https://www.engadget.com/2019/11/02/microsofts-new-edge-logo-erases-bad-memories-of-internet-explor/