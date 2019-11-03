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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft'un yeni Edge tarayıcısının logosu ortaya çıktı

    Yazılım devi Microsoft'un Chromium tabanlı olarak geliştirdiği yeni Edge tarayıcısının logosu yayınlandı. Internet Explorer'dan izler barındıran logonun detayları haberimizde.
    2 hf.
    2,7b
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    23
    Tarayıcılar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft'un yeni Edge tarayıcısının logosu ortaya çıktı
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    Microsoft uzunca bir süredir Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısını geliştiriyor ve yakın bir zamanda kullanıcılara sunacak. Tarayıcının test sürümünde keşfedilen bir sürpriz yumurta ise yeni Edge'in logosunu gözler önüne seriyor.

    Ayrıca Bkz. "Google Haritalar uygulamasına gizli mod seçeneği geldi"

    Internet Explorer izleri taşıyor

    Microsoft, yeni Edge tarayıcısının logosunu tasarlarken Internet Explorer'dan ve okyanus dalgalarından esinlendiği belirtiliyor. Chromium rabanlı edge Ağustos ayından bu yana beta sürüm olarak kullanıma sunuldu ve kararlı sürümünün ne zaman geleceğine dair henüz şirket tarafından verilmiş bir bilgi yok.

    Microsoft'un yeni Edge tarayıcısının logosu ortaya çıktı
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    Logonun ayrıca bir sörf dalgası şeklinde olduğu ve bunun da akıcı bir kullanıcı deneyimine gönderme olduğu düşünülüyor. Kullanıcıların bir kısmının da bu logodan hoşlanmadığını ve basit bulduğunu belirtmeden de geçmeyelim.



    https://www.engadget.com/2019/11/02/microsofts-new-edge-logo-erases-bad-memories-of-internet-explor/ Yorum Yaz
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    Ulan Musk 2 hf. en beğenilen kreat
    Geliştirilen yeni Edge, Chromium (open source) tabanlı ve Chrome için geliştirilen eklentileri destekliyor. Hatta Chrome Web Store üzerinden doğrudan eklenti kurulabiliyor.
    Geliştirilen yeni Edge, Chromium (open source) tabanlı ve Chrome için geliştirilen eklentileri destekliyor. Hatta Chrome Web Store üzerinden doğrudan eklenti ku...
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    Yanıtla +8
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    kreat 2 hf.
    Umarım birgün doğru yolu bulup tarayıcı geliştirmeyi bırakır.

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    lost 2 hf.
    yeni 666 tarayıcımız...
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    Bgrn7 2 hf.
    Bana mı öyle geliyor yoksa yeni logo bu yazılımın logosundan esinlenmiş mi?
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    bkaakco 2 hf.
    Tahmini 6-7 aydır dev sürümünü kullanıyorum. Chrome'dan geçtim ve memnunum.
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    Katalikitci 2 hf.
    e harfi olarak bakarsak özürlü e olmuş bu
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    Start Again 2 hf. yeni yorumcu
    Çok haberi yapılmasa da Microsoft Bing'ten iyi para kazanıyor. Onun sürekliliğini sağlamak için tarayıcıya takmış durumda.
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    kreat 2 hf.
    Umarım birgün doğru yolu bulup tarayıcı geliştirmeyi bırakır.

    Yanıtla +7
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    kreat 2 hf.
    Umarım birgün doğru yolu bulup tarayıcı geliştirmeyi bırakır.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Windows10 2 hf. kreat
    katılmıyorum. chromium tabanlı ve google da edgein chromium üzerinde çalışmasını destekliyor.
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    Spider_hip 2 hf. kreat
    Chromium'a geçince bir nevi çok şükür geliştirmeyi bırakmış gibi oldular zaten. Allahım zamanında özellikle bilgisayar kullanmayı bilmeyenlerin tercihi internet explorer yüzünden site tasarlarken 2 kat mesaimiz uzuyordu. O %8 lik falan pazar paylarının yarısı hala zaten bilgisayar kullanmayı bilmeyenlerden geliyor. Yani tarayıcı nedir bilmiyor, alternatifi olduğunu bilmiyor. Dünyada böyle çok var.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    infom@n 2 hf.
    Ben beğendim çok güzel
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    Windows10 2 hf. infom@n
    bnce de.
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    crazywinner3 2 hf.
    Eskisi iyiydi, niye oynadılarsa
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    Windows10 2 hf. crazywinner3
    chromium tabanlı edge bi harika!

    ie den ayırmak için tabiki de.
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    Eeltorm 2 hf.
    çakma çin malı telefon uygulaması ikonu gibi olmuş.
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    microsoft edge, chromium ve
    5 etiket daha tarayıcı logo Tarayıcılar Yazılım Uğur Seven
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