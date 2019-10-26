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    Microsoft, Amazon'u 10 milyar dolarlık Pentagon JEDI bulut sözleşmesiyle yendi

    Microsoft, Pentagon’un teknolojik olarak daha çevik hale getirilmesi için 10 milyar dolarlık Ortak Kurumsal Savunma Altyapısı (JEDI) bulut sözleşmesini, Amazon gibi güçlü bir rakibe rağmen kazandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Amazon'u 10 milyar dolarlık Pentagon JEDI bulut sözleşmesiyle yendi

    Ortak Kurumsal Savunma Altyapısı (JEDI) bulut sözleşmesi, Pentagon'un teknolojik olarak daha çevik hale getirilmesi amaçlı daha geniş dijital modernizasyonunun bir parçası olarak görülüyor. Sözleşme süreci uzun zamandır çıkar çatışması iddialarıyla karışmıştı. Temmuz ayı gibi kesinleşmesini beklediğimiz sonuçlar henüz açıklanabildi. 

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    Sözleşme için aday olan şirketlerden IBM ve Oracle, asgari şartları sağlayamadıkları için zaten elenmişlerdi. Microsoft’u kazanan ilan eden bir açıklamada Pentagon, yarışmanın adil ve yasal olarak yapıldığı görüşünü vurguladı. Tüm tekliflerin talep edilen değerlendirme kriterleri ile tutarlı bir şekilde değerlendirildiğini belirttiler.

    Sözleşme savaşında Microsoft'a yenilen Amozon İnternet Servisleri sözcüsü yaptığı açıklamada, şirketin bu sonuca şaşırdığını söyledi. 

    Pentagon'un açıklamalarından sonra Microsoft'un hisse senedi fiyatı yükselirken, Amazon'un hisse senedi fiyatında düşüş gözlendi.



    https://www.theverge.com/2019/10/25/20700698/microsoft-pentagon-contract-jedi-cloud-amazon-details Yorum Yaz
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    alaz1903 12 sa. en beğenilen
    Bu arada koskoca IBM ve Oracle'ın asgari şartları sağlayamayarak elendiği bir ihaleden sçz ediyoruz. Tekrar ediyorum IBM ve Oracle... Ihalenin boyutunu ve asgari yeterliliklerini düşünün artık.
    Bu arada koskoca IBM ve Oracle'ın asgari şartları sağlayamayarak elendiği bir ihaleden sçz ediyoruz. Tekrar ediyorum IBM ve Oracle... Ihalenin boyutunu ve asgar...
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    alprkrkmz 9 sa.
    ABD Savunma bakanının oğlu IBM de çalıştığı icin Bakan ihale sürecinde yer almadı kendi isteğiyle bu arada. Etik olmayacağı icin. Bizde olsa aksine tanıdığı olmayan ihaleye giremezdi.
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    alaz1903 12 sa. en beğenilen
    Bu arada koskoca IBM ve Oracle'ın asgari şartları sağlayamayarak elendiği bir ihaleden sçz ediyoruz. Tekrar ediyorum IBM ve Oracle... Ihalenin boyutunu ve asgari yeterliliklerini düşünün artık.
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    AribyAriana 13 sa.
    Satya Nadella'nın emekleri sayesinde Azure çoştu.
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