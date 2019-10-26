Microsoft, Amazon'u 10 milyar dolarlık Pentagon JEDI bulut sözleşmesiyle yendi

Ortak Kurumsal Savunma Altyapısı (JEDI) bulut sözleşmesi, Pentagon'un teknolojik olarak daha çevik hale getirilmesi amaçlı daha geniş dijital modernizasyonunun bir parçası olarak görülüyor. Sözleşme süreci uzun zamandır çıkar çatışması iddialarıyla karışmıştı. Temmuz ayı gibi kesinleşmesini beklediğimiz sonuçlar henüz açıklanabildi.

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Sözleşme için aday olan şirketlerden IBM ve Oracle, asgari şartları sağlayamadıkları için zaten elenmişlerdi. Microsoft’u kazanan ilan eden bir açıklamada Pentagon, yarışmanın adil ve yasal olarak yapıldığı görüşünü vurguladı. Tüm tekliflerin talep edilen değerlendirme kriterleri ile tutarlı bir şekilde değerlendirildiğini belirttiler.

Sözleşme savaşında Microsoft'a yenilen Amozon İnternet Servisleri sözcüsü yaptığı açıklamada, şirketin bu sonuca şaşırdığını söyledi.

Pentagon'un açıklamalarından sonra Microsoft'un hisse senedi fiyatı yükselirken, Amazon'un hisse senedi fiyatında düşüş gözlendi.

https://www.theverge.com/2019/10/25/20700698/microsoft-pentagon-contract-jedi-cloud-amazon-details