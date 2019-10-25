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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google araştırmacıları, kokuları ayırt edebilen yapay zeka geliştirdi

    Google araştırmacıları, bir molekülün kimyasal yapısına dayanarak nasıl koktuğunu tahmin etmek için 5000 moleküllük bir veri tabanı kullanılarak sinir ağlarını eğitiyorlar.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google araştırmacıları, kokuları ayırt edebilen yapay zeka geliştirdi
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    Bilim adamları ışığın dalga boyuna bakıp rengini belirleyebilse de, kokular söz konusu olduğunda, bilim adamları bir moleküle bakıp kokusunu tanımlayamazlar. Ancak yapılan son araştırmalarla beraber Google araştırmacıları kokuları tanıyabilen bir yapay zeka geliştirdi.

    Ayrıca Bkz. "Uçak kanatları için yeni kompozit metal köpük"

    Araştırmacılar, molekülleri buttery(tereyağı), tropical(tropik), weedy(yabani ot) gibi bölümlere etiketleyen yaklaşık 5000 molekülden oluşan bir veri kümesi oluşturdular. Ekip, yapay zekayı eğitmek için veri kümesinin yaklaşık üçte ikisini molekülleri sık sık aldıkları tanımlayıcılarla ilişkilendirmek için kullandı. Araştırmacılar daha sonra yapay zekayı test etmek için kalan üçte birlik kokuları kullandılar. Yapay zeka, moleküllerin yapılarına göre kokularını tahmin edebildi.

    Koku bilimini bu kadar zor yapan şeyler arasında iki kişinin aynı kokuyu farklı şekilde tanımlaması yer alır. Birisine odunsu gelen bir koku bazılarına toprak kokusu gibi gelebilir. Bu durum da koku öğrenimini farklılaştırabilir. Bazen moleküller aynı atomlara ve bağlara sahiptir ancak tamamen farklı kokulara sahiptirler. Geliştirilen yapay zeka bu farklı kokuları da algılayabiliyor olacak.



    https://www.engadget.com/2019/10/24/google-researchers-train-ai-smells/ Yorum Yaz
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    P4R1S 23 sa.
    SkyNete doğru gidiyoruz.
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