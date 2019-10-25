Google araştırmacıları, kokuları ayırt edebilen yapay zeka geliştirdi

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Bilim adamları ışığın dalga boyuna bakıp rengini belirleyebilse de, kokular söz konusu olduğunda, bilim adamları bir moleküle bakıp kokusunu tanımlayamazlar. Ancak yapılan son araştırmalarla beraber Google araştırmacıları kokuları tanıyabilen bir yapay zeka geliştirdi.

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Araştırmacılar, molekülleri buttery(tereyağı), tropical(tropik), weedy(yabani ot) gibi bölümlere etiketleyen yaklaşık 5000 molekülden oluşan bir veri kümesi oluşturdular. Ekip, yapay zekayı eğitmek için veri kümesinin yaklaşık üçte ikisini molekülleri sık sık aldıkları tanımlayıcılarla ilişkilendirmek için kullandı. Araştırmacılar daha sonra yapay zekayı test etmek için kalan üçte birlik kokuları kullandılar. Yapay zeka, moleküllerin yapılarına göre kokularını tahmin edebildi.

Koku bilimini bu kadar zor yapan şeyler arasında iki kişinin aynı kokuyu farklı şekilde tanımlaması yer alır. Birisine odunsu gelen bir koku bazılarına toprak kokusu gibi gelebilir. Bu durum da koku öğrenimini farklılaştırabilir. Bazen moleküller aynı atomlara ve bağlara sahiptir ancak tamamen farklı kokulara sahiptirler. Geliştirilen yapay zeka bu farklı kokuları da algılayabiliyor olacak.

https://www.engadget.com/2019/10/24/google-researchers-train-ai-smells/