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    Microsoft Bing, en büyük rakibini geride bıraktı: Açık ara lider

    Microsoft'un yapay zekâ destekli arama motoru Bing, Çin'deki en büyük arama motoru olma yolunda hızla ilerliyor. Son raporlara göre Baidu'yu geride bırakmayı başardı.
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    Microsoft Bing, en büyük rakibini geride bıraktı: Açık ara lider Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un yapay zekâ destekli arama motoru Bing, ChatGPT desteğinden bu yana kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başardı. Şimdi Statcounter tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Microsoft Bing'in önemli bir dönüm noktasına ulaştığını gösteriyor. Arama motoru, Çin'deki en büyük rakibini geride bıraktı. 

    Bing'in yükselişi sürüyor

    Paylaşılan verilere göre Microsoft Bing, Çin'deki en büyük arama motoru olma yolunda hızla ilerlemeye devam ediyor. Buna göre Nisan 2023'te yüzde 37,4'lük bir pazar payına ulaşan Bing, en yakın rakibi Baidu'yu yüzde 10,3 oranında geride bırakmayı başardı. Bing ve Baidu'nun hemen ardından ise Sogou (%16,36), Yandex (%7,45), Haosou (%6,25) ve Google (%5,2) geliyor.

    Bildiğiniz üzere Bing, Microsoft ürün ve hizmetleriyle (Windows, Office ve Xbox) derin entegrasyona ek olarak 8 Şubat tarihinde GPT-3.5 modeli ile yenilendi. 15 Mart tarihinde ise GPT 4 desteğine kavuşan arama motoru, görünüşe göre yeni yetenekler kazanmaya devam edecek. 

    Microsoft Bing, en büyük rakibini geride bıraktı: Açık ara lider Tam Boyutta Gör
    Nitekim yakın zamanlı bir açıklamada DeepMind (Google'ın yan kuruluşu) kurucu ortağı Mustafa Süleyman, ''Geleneksel arama yöntemlerinin önümüzdeki on yıl içinde geçerliliğini yitireceğini ve yerini konuşma ve etkileşimli bir arama deneyimine bırakacağını'' dile getirdi. Yetkili isim, böyle bir dönüşümün internetin geleceği, bilgi ve geçim kaynakları üzerinde derin bir etkisi olacağını savunuyor.

    Küresel pazarda ise, Google'ın yüzde 65'e ulaşan bir rakamla açık ara lider olduğunu belirtelim. İkinci sırada Çinli arama motoru Baidu (yüzde 8.2), üçüncü sırada ise Yahoo (4,8) yer alıyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 2 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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