Microsoft Bing, en büyük rakibini geride bıraktı: Açık ara lider

Bing'in yükselişi sürüyor
Paylaşılan verilere göre Microsoft Bing, Çin'deki en büyük arama motoru olma yolunda hızla ilerlemeye devam ediyor. Buna göre Nisan 2023'te yüzde 37,4'lük bir pazar payına ulaşan Bing, en yakın rakibi Baidu'yu yüzde 10,3 oranında geride bırakmayı başardı. Bing ve Baidu'nun hemen ardından ise Sogou (%16,36), Yandex (%7,45), Haosou (%6,25) ve Google (%5,2) geliyor.
Bildiğiniz üzere Bing, Microsoft ürün ve hizmetleriyle (Windows, Office ve Xbox) derin entegrasyona ek olarak 8 Şubat tarihinde GPT-3.5 modeli ile yenilendi. 15 Mart tarihinde ise GPT 4 desteğine kavuşan arama motoru, görünüşe göre yeni yetenekler kazanmaya devam edecek.
Küresel pazarda ise, Google'ın yüzde 65'e ulaşan bir rakamla açık ara lider olduğunu belirtelim. İkinci sırada Çinli arama motoru Baidu (yüzde 8.2), üçüncü sırada ise Yahoo (4,8) yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.