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    Samsung Microsoft Bing’den vazgeçti: Galaxy cihazları Google kullanmaya devam edecek

    Yapay zeka yatırımları ile yenilenmiş bir Bing geliştiren Microsoft, oldukça ilgi çekse de beklediği müşteriyi kapamayacağa benziyor. İddialara göre Samsung, Google’ı terk etme planından vazgeçti.
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    Microsoft Bing beklediği müşteriyi yanına çekemedi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay New York Times tarafından gelen bir rapora göre Samsung, Galaxy akıllı telefon ve tabletlerinde Google’ı terk ederek standart arama motorunu Microsoft Bing ile değiştirmeyi düşünüyordu ancak yeni gelen iddialar, Microsoft’u hayal kırıklığına uğratacak cinsten.

    Samsung, Bing AI’dan vazgeçmiş olabilir

    Reuters kaynaklı Wall Street Journal haberine göre Samsung, standart arama motorunu değiştirme münazaralarını durdurmuş durumda ve şimdilik Galaxy cihazlarının standart arama motorunda bir değişikliğe gitmeyecek. Samsung’un neden böyle bir karara vardığı bilinmiyor ancak firmanın, Google’ın ChatGPT rakibi Bard’a güveni var gibi görünüyor.

    Microsoft Bing beklediği müşteriyi yanına çekemedi Tam Boyutta Gör
    Bu durum, Microsoft’un bir hayli moralini bozacak olsa da firmanın yeni SwiftKey güncellemesi, Galaxy cihazlarına Bing’in yapay zekâ özelliklerini sunuyor. Microsoft ve Samsung anlaşması sonucu SwiftKey, tüm Galaxy cihazlarına ön yüklü olarak geliyor ve bu durum, Bing’in popülerleşmesine katkı sağlayacaktır.

    Samsung kendi yapay zekâ botu üzerinde çalışıyor

    Geçtiğimiz haftalarda Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şirket içerisinde çalışanlarının ChatGPT kullanmasını yasaklamıştı. OpenAI’a sızabilecek şirket içi bilgileri güvende tutmak isteyen Samsung, Naver ile birlikte şirket içinde kullanılacak bir yapay zekâ botu üzerinde çalışıyor. Bu bot, kullanıcılar tarafından erişilemeyecek ancak Samsung çalışanlarının bir hayli işine yarayacaktır.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-pauses-on-plan-to-replace-google-search-with-bing-on-galaxy-devices/ https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Internet-Samsung-Bing-statt-Google-auf-allen-Galaxy-Smartphones-35631443.html https://www.tomsguide.com/face-off/big-with-chatgpt-vs-google-bard
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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