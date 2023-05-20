Samsung Microsoft Bing’den vazgeçti: Galaxy cihazları Google kullanmaya devam edecek

Samsung, Bing AI’dan vazgeçmiş olabilir
Reuters kaynaklı Wall Street Journal haberine göre Samsung, standart arama motorunu değiştirme münazaralarını durdurmuş durumda ve şimdilik Galaxy cihazlarının standart arama motorunda bir değişikliğe gitmeyecek. Samsung’un neden böyle bir karara vardığı bilinmiyor ancak firmanın, Google’ın ChatGPT rakibi Bard’a güveni var gibi görünüyor.
Samsung kendi yapay zekâ botu üzerinde çalışıyor
Geçtiğimiz haftalarda Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şirket içerisinde çalışanlarının ChatGPT kullanmasını yasaklamıştı. OpenAI’a sızabilecek şirket içi bilgileri güvende tutmak isteyen Samsung, Naver ile birlikte şirket içinde kullanılacak bir yapay zekâ botu üzerinde çalışıyor. Bu bot, kullanıcılar tarafından erişilemeyecek ancak Samsung çalışanlarının bir hayli işine yarayacaktır.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-pauses-on-plan-to-replace-google-search-with-bing-on-galaxy-devices/ https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Internet-Samsung-Bing-statt-Google-auf-allen-Galaxy-Smartphones-35631443.html https://www.tomsguide.com/face-off/big-with-chatgpt-vs-google-bard Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.