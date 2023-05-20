Samsung Microsoft Bing’den vazgeçti: Galaxy cihazları Google kullanmaya devam edecek

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay New York Times tarafından gelen bir rapora göre Samsung, Galaxy akıllı telefon ve tabletlerinde Google’ı terk ederek standart arama motorunu Microsoft Bing ile değiştirmeyi düşünüyordu ancak yeni gelen iddialar, Microsoft’u hayal kırıklığına uğratacak cinsten.

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Samsung, Bing AI’dan vazgeçmiş olabilir

Reuters kaynaklı Wall Street Journal haberine göre Samsung, standart arama motorunu değiştirme münazaralarını durdurmuş durumda ve şimdilik Galaxy cihazlarının standart arama motorunda bir değişikliğe gitmeyecek. Samsung’un neden böyle bir karara vardığı bilinmiyor ancak firmanın, Google’ın ChatGPT rakibi Bard’a güveni var gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör Bu durum, Microsoft’un bir hayli moralini bozacak olsa da firmanın yeni SwiftKey güncellemesi, Galaxy cihazlarına Bing’in yapay zekâ özelliklerini sunuyor. Microsoft ve Samsung anlaşması sonucu SwiftKey, tüm Galaxy cihazlarına ön yüklü olarak geliyor ve bu durum, Bing’in popülerleşmesine katkı sağlayacaktır.

Samsung kendi yapay zekâ botu üzerinde çalışıyor

Geçtiğimiz haftalarda Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şirket içerisinde çalışanlarının ChatGPT kullanmasını yasaklamıştı. OpenAI’a sızabilecek şirket içi bilgileri güvende tutmak isteyen Samsung, Naver ile birlikte şirket içinde kullanılacak bir yapay zekâ botu üzerinde çalışıyor. Bu bot, kullanıcılar tarafından erişilemeyecek ancak Samsung çalışanlarının bir hayli işine yarayacaktır.

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Microsoft Bing beklediği müşteriyi yanına çekemedi