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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Exchange Server saldırılarından yüz binlerce kişi etkilendi

    Çin devleti destekli Hafnium bilgisayar korsanları, Ocak ayından bu yana Microsoft Exchange Server'daki dört güvenlik açığını kullanarak saldırılar düzenliyor. Yüz binlerce mağdur var.
    06 Mart 2021, 20:30 (1 gün)
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    Güvenlik
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft Exchange Server saldırılarından yüz binlerce kişi etkilendi
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    ABD genelinde aralarında önemli sayıda küçük işletme ve yerel yönetimlerin de bulunduğu en az 30.000 kuruluş ve dünya genelinde yüz binlerce kişi, Microsoft'un e-posta yazılımındaki açıklar aracılığıyla, kurbanlardan e-posta çalmaya odaklanan Çin devleti destekli bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğradı.

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    Dünya genelinde yüz binlerce mağdur

    Ocak ayından bu yana, Çin destekli bilgisayar korsanları olan Hafnium, dünya çapındaki kuruluşların e-posta sunucularının kontrolünü ele geçirmek için Microsoft Exchange Server'daki dört güvenlik açığını kullandı.

    Microsoft, geri dönüşler ve ihbarların ardından bu durumu düzeltmek için geçtiğimiz günlerde bir güvenlik yamasını kullanıcılarına sundu. Konuyla alakalı açıklamalar yapan Microsoft'un müşteri güvenliği kurumsal başkan yardımcısı Tom Burt bir blog yazısında: "Hafniyum istismarları için bir güncelleme yayınlamak için hızlı bir şekilde çalışmış olsak da, birçok ulus devlet aktörünün ve suç grubunun herhangi bir yamalanmamış sistemden yararlanmak için hızla hareket edeceğini biliyoruz. Bu saldırıya karşı en iyi koruma için güvenlik yamalarını derhal uygulamak gerekiyor." dedi.

    Konuya dair bir rapor yayınlayan KrebsOnSecurity'e göre saldırılar, bankalar, kredi sağlayıcılar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, telekomünikasyon sağlayıcıları, polis, itfaiye ve kurtarma birimleri gibi kurumlara gerçekleştirildi.

    KrebsOnSecurity, ABD'de 30.000 kuruluşun bu saldırılardan etkilendiğini, dünya genelinde ise yüz binlerce mağdur olduğunu bildirdi.

    Microsoft, son 12 ay içerisinde 8. kez devlet destekli saldırılara maruz kaldıklarını açıklamış oldu.



    https://www.theverge.com/2021/3/5/22316189/microsoft-exchange-server-security-exploit-china-attack-30000-organizations
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Microsoft, Çin devleti destekli bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğradı.



    Çin Kuzey Kore İran Rusya



    Bunların insanlığa ne tür bir faydaları oldu merak ediyorum.



    Avrupa Amerikalı şirketlere saldırıp veri hırsızlığı yapanlar hep bu devletlerin elemanı oluyor
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