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    Gizlilik odaklı tarayıcı Brave, kendi arama motorunu başlatıyor: Brave Search

    Gizlilik odaklı web tarayıcısı Brave, kendi gizlilik odaklı arama motorunu geliştiriyor. Brave Search adındaki arama motoru, kısa bir süre sonra kullanıcılara sunulmaya başalanacak.
    04 Mart 2021, 23:00 (3 gün)
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    Web Siteleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Gizlilik odaklı tarayıcı Brave, kendi arama motorunu başlatıyor: Brave Search
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    Yerel reklam engelleme, derin çerez kontrolleri ve komut dosyası engelleme gibi gizlilik odaklı araçlar sunan ve Chrome tarayıcısından en az 3 kat daha hızlı olduğunu iddia eden Brave, Brave Search adlı gizlilik odaklı bir arama motorunu kullanıcılara sunmaya başlayacak.

    Brave, bir blog gönderisinde açık kaynaklı arama motoru Tailcat'i satın aldığını ve arama motorunu, gizlilik odaklı web tarayıcısına entegre edeceğini duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Google, arama geçmişine göre reklam göstermeyi durdurmayı planlıyor"

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    Gizlilik odaklı arama motoru: Brave Search

    Brave tarayıcısı, özellikle gizlilik endişeleri barındıran kullanıcılar için önemli bir alternatif seçenek olarak görülüyor. Şirket, geçtiğimiz yıl 11 milyon aylık aktif kullanıcıdan 25 milyonun üzerine çıktığını ve 2021'de daha da fazla büyüme görmeyi beklediklerini söyledi.

    Brave satın alma ile alakalı bir blog gönderisinde: "Tailcat arama motoru, insanların beklediği kaliteyi ancak mahremiyetlerinden ödün vermeden sunabilen, tamamen bağımsız bir dizinin üzerine inşa edilmiştir. Tailcat, arama sonuçlarını iyileştirmek için IP adresleri toplamaz veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri kullanmaz." ifadelerine yer verdi.

    Brave Search, kullanıcılara reklamsız ücretli aramaların yanı sıra reklamlı ücretsiz arama seçenekleri sunacak. Reklamlar, Brave'nin gizliliği koruyan reklam platformu Brave Ads'in bir parçası olacak.

    Brave Search, hem Brave Browser'da hem de bir web arayüzü aracılığıyla Chrome ve Safari gibi diğer tarayıcılarda çalışabilecek. Şirket ayrıca açık kaynaklı işletim sistemi dağıtımları gibi ticari olmayan projeler için açık API'ler eklemeyi planlıyor. Brave Browser kullanıcıları, seçmeleri durumunda diğer arama motorlarını kullanmaya devam edebilecekler.

    Yeni arama motoru Brave Search'ün kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor ancak bu yılın ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    Kaynakça https://appleinsider.com/articles/21/03/03/privacy-centered-browser-brave-launching-brave-search-engine https://brave.com/brave-search/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    bulutfatih (Fatih Bulut) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    duckduckgo.com kullaniyorum tavsiye ederim.
    Yanıtla +12
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    H Hepinizdennefretediyorum 3 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    kaynak kodunu göstermedikleri sürece kimseye inanmayın.

    edit: açık kaynak kodluymuş dağılabiliriz.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Darktowertr 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu arama motoru olayı basit bir Duckduckgo değil. Google reklam sistemine benzer bir sistem kurmak istiyorlar. Kullanıcıyı izlemeden, sadece görüşlerine göre reklam sunmak istiyorlar. Yani olayı BAT sistemi ile birleştirecekler.

    Hatta Firefox ile ortak yürüttükleri sayfa çeviri sistemi gibi bu arama motorunu da ortak kullanma düşünceleri olabilir. Bunun hakkında sarı ışık yaktıklarını belirteyim. Firefox tarafında BAT kazandırmaz ama arama kısmında verilen reklamlar ile birbirlerini desteklerler.

    Şahsen Brave açık kaynak kod tarafı için attığı adımları inanılmaz bir şevkle izliyorum. Herhalde açık kaynak, gizlilik odaklı olarak ilk defa bu kadar hızlı popüler olan ve gelir etmeyi başaran bir yazılım görüyorum.
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    tonodias 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Juventusun oyunları bunlar
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    cherami (Ali -) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Brave kullanıyorum youtube gibi platformlarda reklamsız video izlemek için..youtube uygulamasını sildim..kafam rahat..
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    D DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Reklam koyacaksanız almayalım
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    H Hepinizdennefretediyorum 3 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    kaynak kodunu göstermedikleri sürece kimseye inanmayın.

    edit: açık kaynak kodluymuş dağılabiliriz.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    H hiddencat 2 gün ( Mesaj Silindi ) Hepinizdennefretediyorum
    Tailcat açık kaynak arama motoruydu. Brave de açık kaynak olarak geliştirmeye devam edecek. Zaten Brave'in yaptığı bütün yazılımlar açık kaynak kodlu ve kullanması serbest.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    bulutfatih (Fatih Bulut) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    duckduckgo.com kullaniyorum tavsiye ederim.
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    labtek38 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bat tokenının tarayıcısı. Reklam gelirlerini kullanıcılarıyla paylaşmayı vadediyor. Takibim google diyen bir şirket. İlerde çok şeyi değiştirebilir. Eteryum 2.0 ile birlikte kullanıcıları cezbedebilir.
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