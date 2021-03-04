Gizlilik odaklı tarayıcı Brave, kendi arama motorunu başlatıyor: Brave Search

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Yerel reklam engelleme, derin çerez kontrolleri ve komut dosyası engelleme gibi gizlilik odaklı araçlar sunan ve Chrome tarayıcısından en az 3 kat daha hızlı olduğunu iddia eden Brave, Brave Search adlı gizlilik odaklı bir arama motorunu kullanıcılara sunmaya başlayacak.

Brave, bir blog gönderisinde açık kaynaklı arama motoru Tailcat'i satın aldığını ve arama motorunu, gizlilik odaklı web tarayıcısına entegre edeceğini duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Google, arama geçmişine göre reklam göstermeyi durdurmayı planlıyor"

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Gizlilik odaklı arama motoru: Brave Search

Brave tarayıcısı, özellikle gizlilik endişeleri barındıran kullanıcılar için önemli bir alternatif seçenek olarak görülüyor. Şirket, geçtiğimiz yıl 11 milyon aylık aktif kullanıcıdan 25 milyonun üzerine çıktığını ve 2021'de daha da fazla büyüme görmeyi beklediklerini söyledi.

Brave satın alma ile alakalı bir blog gönderisinde: "Tailcat arama motoru, insanların beklediği kaliteyi ancak mahremiyetlerinden ödün vermeden sunabilen, tamamen bağımsız bir dizinin üzerine inşa edilmiştir. Tailcat, arama sonuçlarını iyileştirmek için IP adresleri toplamaz veya kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri kullanmaz." ifadelerine yer verdi.

Brave Search, kullanıcılara reklamsız ücretli aramaların yanı sıra reklamlı ücretsiz arama seçenekleri sunacak. Reklamlar, Brave'nin gizliliği koruyan reklam platformu Brave Ads'in bir parçası olacak.

Brave Search, hem Brave Browser'da hem de bir web arayüzü aracılığıyla Chrome ve Safari gibi diğer tarayıcılarda çalışabilecek. Şirket ayrıca açık kaynaklı işletim sistemi dağıtımları gibi ticari olmayan projeler için açık API'ler eklemeyi planlıyor. Brave Browser kullanıcıları, seçmeleri durumunda diğer arama motorlarını kullanmaya devam edebilecekler.

Yeni arama motoru Brave Search'ün kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor ancak bu yılın ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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