Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun ekleniyor! 4.000 TL değerinde

- Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar
- DLC / Oyun Güncellemeleri
- Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri
- Yorumlar
Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar
Paylaşılan listeye göre, Şubat ayının ilk haftasına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek dokuz yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından Those Who Remain halihazırda erişime açılırken, 18 Ocak'ta Turnip Boy Robs a Bank ve F1 23, 19 Ocak'ta Palworld, 25 Ocak'ta Go Mecha Ball, 30 Ocak'ta Brotato, 2 Şubat ve 6 Şubat'ta ise Persona 3 Reload ve Anuchard oyuncularla buluşacak.
- Those Who Remain (Bulut, Konsol, PC)
- Turnip Boy Robs a Bank (Bulut, Konsol, PC) 18 Ocak
- F1 23 (Konsol ve PC) EA Play - 19 Ocak
- Palworld (Bulut, Konsol, PC) - 19 Ocak
- Go Mecha Ball (Bulut, Konsol, PC) - 25 Ocak
- Brotato (Bulut, Konsol, PC) - 30 Ocak
- Persona 3 Reload (Bulut, Konsol, PC) - 2 Şubat
- Anuchard (Bulut, Konsol, PC) - 6 Şubat
DLC / Oyun Güncellemeleri
- Dead By Daylight: Alan Wake - 30 Ocak
Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri
- Naraka: Bladepoint Season 11 Bundle
- Turbo Golf Racing Pet Pack
Ocak ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Ocak'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar şu şekilde
- Hitman: World of Assassination (Bulut, Konsol, PC)
- Grand Theft Auto 5
- Garden Story
- MotoGP 22
- Persona 4 Golden
- Persona 3 Portable
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.