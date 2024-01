Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun ekleniyor! 4.000 TL değerinde

Tam Boyutta Gör Microsoft, Ocak ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak yeni oyunları açıkladı. Önümüzdeki haftalarda abonelik sistemine 9 farklı oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar...

Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar

Paylaşılan listeye göre, Şubat ayının ilk haftasına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek dokuz yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından Those Who Remain halihazırda erişime açılırken, 18 Ocak'ta Turnip Boy Robs a Bank ve F1 23, 19 Ocak'ta Palworld, 25 Ocak'ta Go Mecha Ball, 30 Ocak'ta Brotato, 2 Şubat ve 6 Şubat'ta ise Persona 3 Reload ve Anuchard oyuncularla buluşacak.

Those Who Remain (Bulut, Konsol, PC)

Turnip Boy Robs a Bank (Bulut, Konsol, PC) 18 Ocak

F1 23 (Konsol ve PC) EA Play - 19 Ocak

Palworld (Bulut, Konsol, PC) - 19 Ocak

Go Mecha Ball (Bulut, Konsol, PC) - 25 Ocak

Brotato (Bulut, Konsol, PC) - 30 Ocak

Persona 3 Reload (Bulut, Konsol, PC) - 2 Şubat

Anuchard (Bulut, Konsol, PC) - 6 Şubat

DLC / Oyun Güncellemeleri

Dead By Daylight: Alan Wake - 30 Ocak

Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri

Naraka: Bladepoint Season 11 Bundle

Turbo Golf Racing Pet Pack

Ocak ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Ocak'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar şu şekilde

Hitman: World of Assassination (Bulut, Konsol, PC)

Grand Theft Auto 5

Garden Story

MotoGP 22

Persona 4 Golden

Persona 3 Portable

