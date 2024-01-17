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    Anlık Bildirim

    Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun ekleniyor! 4.000 TL değerinde

    Microsoft, Ocak ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak oyunları açıkladı. Paylaşılan listede 9 yeni oyun ve oyun içi hediyeler yer alıyor. İşte detaylar
    Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun ekleniyor! 4.000 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Ocak ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak yeni oyunları açıkladı. Önümüzdeki haftalarda abonelik sistemine 9 farklı oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar...

    Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar

    Paylaşılan listeye göre, Şubat ayının ilk haftasına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek dokuz yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından Those Who Remain halihazırda erişime açılırken, 18 Ocak'ta Turnip Boy Robs a Bank ve F1 23, 19 Ocak'ta Palworld, 25 Ocak'ta Go Mecha Ball, 30 Ocak'ta Brotato, 2 Şubat ve 6 Şubat'ta ise Persona 3 Reload ve Anuchard oyuncularla buluşacak. 

    • Those Who Remain (Bulut, Konsol, PC) 
    • Turnip Boy Robs a Bank (Bulut, Konsol, PC) 18 Ocak
    • F1 23 (Konsol ve PC) EA Play - 19 Ocak
    • Palworld (Bulut, Konsol, PC)  - 19 Ocak
    • Go Mecha Ball (Bulut, Konsol, PC)  - 25 Ocak
    • Brotato (Bulut, Konsol, PC)  - 30 Ocak
    • Persona 3 Reload (Bulut, Konsol, PC)  - 2 Şubat
    • Anuchard (Bulut, Konsol, PC)  - 6 Şubat

    DLC / Oyun Güncellemeleri

    • Dead By Daylight: Alan Wake - 30 Ocak

    Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri

    • Naraka: Bladepoint Season 11 Bundle
    • Turbo Golf Racing Pet Pack

    Ocak ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 31 Ocak'a kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar şu şekilde

    • Hitman: World of Assassination (Bulut, Konsol, PC)
    • Grand Theft Auto 5
    • Garden Story
    • MotoGP 22 
    • Persona 4 Golden 
    • Persona 3 Portable
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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