Samsung, üç nesil Android güncellemesi alacak cihazları açıkladı

Galaxy Note 20'nin tanıtım etkinliğinde bazı cihazlar için üç nesil Android güncellemesi sözü veren Samsung, bu cihzaların isimlerini açıkladı. İşte güncelleme alacak olan cihazlar:
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Galaxy S Serisi
- Galaxy S20 Ultra 5G
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20 + 5G
- Galaxy S20 +
- Galaxy S20 5G
- Galaxy S20
- Galaxy S10 5G
- Galaxy S10 +
- Galaxy S10
- Galaxy S10e
- Galaxy S10 Lite
Galaxy Note Serisi
- Galaxy Note20 Ultra 5G
- Galaxy Note20 Ultra
- Galaxy Note20 5G
- Galaxy Note20
- Galaxy Note10 + 5G
- Galaxy Note10 +
- Galaxy Note10 5G
- Galaxy Note10
- Galaxy Note10 Lite
Galaxy Z Serisi
- Galaxy Z Fold2 5G
- Galaxy Z Fold2
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Fold 5G
- Galaxy Fold
Galaxy A Serisi
- Galaxy A71 5G
- Galaxy A71
- Galaxy A51 5G
- Galaxy A51
- Galaxy A90 5G
Galaxy Tab S Serisi
- Galaxy Tab S7 + (Artı) 5G
- Galaxy Tab S7 + (Artı)
- Galaxy Tab S7 5G
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S6 5G
- Galaxy Tab S6
- Galaxy Tab S6 Lite
Android 11 güncellemesi, ilk Galaxy S20 serisine gelecek
Bu cihazlara ek olarak, aynı serinin devam modeli niteliğindeki modeller de üç nesil Android güncellemesini alacak. Yani Samsung, henüz duyurmadığı Galaxy S30 gibi gelecekte piyasaya süreceği cihazlar için de bu sözü veriyor.
Android 11 güncellemesiyle de ilgili açıklama yapan şirket, Galaxy S20 serisinin Android 11 güncellemesini alacak ilk cihaz olduğunu söyledi. Güncelleme Galaxy S20 serisi için bu yılın sonlarına doğru yayınlanacakken, diğer modeller de Galaxy S20 ailesinden sonra kadameli olarak Android 11'e geçiş yapacak.
https://www.samsungmobilepress.com/pressreleases/samsung-raises-the-bar-for-mobile-experience-innovation-committing-to-three-generations-of-android-os-upgrades Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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