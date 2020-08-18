Samsung, üç nesil Android güncellemesi alacak cihazları açıkladı

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Galaxy Note 20'nin tanıtım etkinliğinde bazı cihazlar için üç nesil Android güncellemesi sözü veren Samsung, bu cihzaların isimlerini açıkladı. İşte güncelleme alacak olan cihazlar:

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Galaxy S Serisi

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 + 5G

Galaxy S20 +

Galaxy S20 5G

Galaxy S20

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 +

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note Serisi

Galaxy Note20 Ultra 5G

Galaxy Note20 Ultra

Galaxy Note20 5G

Galaxy Note20

Galaxy Note10 + 5G

Galaxy Note10 +

Galaxy Note10 5G

Galaxy Note10

Galaxy Note10 Lite

Galaxy Z Serisi

Galaxy Z Fold2 5G

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold 5G

Galaxy Fold

Galaxy A Serisi

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A90 5G

Galaxy Tab S Serisi

Galaxy Tab S7 + (Artı) 5G

Galaxy Tab S7 + (Artı)

Galaxy Tab S7 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Android 11 güncellemesi, ilk Galaxy S20 serisine gelecek

Bu cihazlara ek olarak, aynı serinin devam modeli niteliğindeki modeller de üç nesil Android güncellemesini alacak. Yani Samsung, henüz duyurmadığı Galaxy S30 gibi gelecekte piyasaya süreceği cihazlar için de bu sözü veriyor.

Android 11 güncellemesiyle de ilgili açıklama yapan şirket, Galaxy S20 serisinin Android 11 güncellemesini alacak ilk cihaz olduğunu söyledi. Güncelleme Galaxy S20 serisi için bu yılın sonlarına doğru yayınlanacakken, diğer modeller de Galaxy S20 ailesinden sonra kadameli olarak Android 11'e geçiş yapacak.

https://www.samsungmobilepress.com/pressreleases/samsung-raises-the-bar-for-mobile-experience-innovation-committing-to-three-generations-of-android-os-upgrades

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