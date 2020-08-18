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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, üç nesil Android güncellemesi alacak cihazları açıkladı

    Bazı modeller için üç yıl boyunca Android güncellemesi sözü veren Samsung, merakla beklenen bu cihazların isimlerini açıkladı. İşte üç nesil Android güncellemesi alacak Samsung telefon ve tabletler:
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, üç nesil Android güncellemesi alacak cihazları açıkladı
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    Galaxy Note 20'nin tanıtım etkinliğinde bazı cihazlar için üç nesil Android güncellemesi sözü veren Samsung, bu cihzaların isimlerini açıkladı. İşte güncelleme alacak olan cihazlar:

    Ayrıca Bkz. "Apple, Epic Games'i tehdit ettikten sonra ilk kez konuştu: "İstisna olmayacak""

    Galaxy S Serisi

    • Galaxy S20 Ultra 5G
    • Galaxy S20 Ultra
    • Galaxy S20 + 5G
    • Galaxy S20 +
    • Galaxy S20 5G
    • Galaxy S20
    • Galaxy S10 5G
    • Galaxy S10 +
    • Galaxy S10
    • Galaxy S10e
    • Galaxy S10 Lite

    Galaxy Note Serisi

    • Galaxy Note20 Ultra 5G
    • Galaxy Note20 Ultra
    • Galaxy Note20 5G
    • Galaxy Note20
    • Galaxy Note10 + 5G
    • Galaxy Note10 +
    • Galaxy Note10 5G
    • Galaxy Note10
    • Galaxy Note10 Lite

    Galaxy Z Serisi

    • Galaxy Z Fold2 5G
    • Galaxy Z Fold2
    • Galaxy Z Flip 5G
    • Galaxy Z Flip
    • Galaxy Fold 5G
    • Galaxy Fold

    Galaxy A Serisi

    • Galaxy A71 5G
    • Galaxy A71
    • Galaxy A51 5G
    • Galaxy A51
    • Galaxy A90 5G

    Galaxy Tab S Serisi

    • Galaxy Tab S7 + (Artı) 5G
    • Galaxy Tab S7 + (Artı)
    • Galaxy Tab S7 5G
    • Galaxy Tab S7
    • Galaxy Tab S6 5G
    • Galaxy Tab S6
    • Galaxy Tab S6 Lite

    Android 11 güncellemesi, ilk Galaxy S20 serisine gelecek

    Bu cihazlara ek olarak, aynı serinin devam modeli niteliğindeki modeller de üç nesil Android güncellemesini alacak. Yani Samsung, henüz duyurmadığı Galaxy S30 gibi gelecekte piyasaya süreceği cihazlar için de bu sözü veriyor.

    Android 11 güncellemesiyle de ilgili açıklama yapan şirket, Galaxy S20 serisinin Android 11 güncellemesini alacak ilk cihaz olduğunu söyledi. Güncelleme Galaxy S20 serisi için bu yılın sonlarına doğru yayınlanacakken, diğer modeller de Galaxy S20 ailesinden sonra kadameli olarak Android 11'e geçiş yapacak.



    https://www.samsungmobilepress.com/pressreleases/samsung-raises-the-bar-for-mobile-experience-innovation-committing-to-three-generations-of-android-os-upgrades Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Whippoorwill 3 gün en beğenilen Mr. Jingles
    Klasik Samsung kepazeliği. Söz verdiği cihazları dahi güncellemeye ayak sürüyen bir anlayışa sahipler.
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    Tengrist 3 gün
    S9 kullanıyorum sonraki telefonum iPhone çin malı telefon asla kullanmam
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    sezer1578 (Sezer ) 3 gün
    S8,S9,Note 8 ve Note 9 olmaması tamamen satış politikası. Yinede 3 büyük güncelleme vermesi iyi olmuş
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mad (Halil Kök) 14 sa.
    Note 8'e güncelleme verme git A serisine ver, yazıklar olsun.



    Bir daha Samsung mu?
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    DH Misafiri 1 gün
    A51 Exynos 9611 ile Android 13'de <br /><br />-120fps'le takila takila calisir artik :)))))
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    DH Misafiri 1 gün
    Galaxy S8 Plas a neden hiç güncelleme gelmiyor? Onca para ver!! Çöpe at. Bir daha Samsung almayacağım. Birde camı kırıldı hiç muhatabı bulamadım!!! Alalı iki yıl oldu. Didim....
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    DH Misafiri 1 gün
    Güncelleme alınca n'oluyor, telefon uzay mekiğine mi dönüşüyor? Biri bana açıklasın pls
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    berkcombil (Berk Bey) 2 gün
    Bu iş A serisine daha çok yarıyor.Amiral gemi cihazlar ile aynı yazılım desteğine kavuştular.Şu haliyle amiral cihaz alıp 5-6 sene kullanmaktansa 3 yılda bir orta seviye bir A'ya geçmek cazip hale getirilmiş.
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    DH Misafiri 2 gün
    Bence tùm.samsung modelleri için geçerli olmasì lazìm <br /><br />Adaletli bir şekilde yapmasì lazìm
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    DH Misafiri 2 gün
    J serisi? J8 e gelmeyecekmi
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    Bgrn7 3 gün
    A51 kullanıcısı olarak sevindim kutudan Android 10 ile çıkıyordu simdi Android 13 güncellemesi alacağı kesinleşti. Android 14 çıktığı zaman yine orta seviye bir galaxy A modeli satın alarak yoluma devam ederim.
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    ozansirinn ( ozan1989) 3 gün
    Samsung kendisini bitirmek için ugrasıyor ben şunu anlıyorum üst sekment telefonumu almayan sürüm güncelleme vermiyorum
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    erenbaran 3 gün
    iyiki A50 almayıp A51 almışım
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