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    Ekim 2024'ün ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

    Ekim ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Paylaşılan listede Call of Duty: Black Ops 6 dahil olmak üzere 10 yeni oyun ve oyun içi hediyeler bulunuyor.
    Ekim 2024'ün ikinci yarısı Xbox Game Pass oyunları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Ekim ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

    Paylaşılan listeye göre, 5 Kasım'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 10 yeni oyun ve oyun içi hediyeler bulunuyor. Bunlar sırasıyla Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone, South Park: The Fractured but Whole, Donut County, MechWarrior 5: Clans, Ashen, Dead Island 2, StarCraft: Remastered ve StarCraft II: Campaign Collection olacak.Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Ayrıca Ekim ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 31 Ekim'e kadar platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Frog Detective: The Entire Mystery, Headbangers, Inkulinati, Lonely Mountain’s Downhill ve Mineko’s Night Market olacak. 

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    • South Park: The Fractured but Whole (Bulut, Konsol, PC) – 16 Ekim
    • Donut County (Bulut, Konsol, PC) – 17 Ekim
    • MechWarrior 5: Clans (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 17 Ekim
    • Call of Duty: Black Ops 6 (Bulut, Konsol ve PC) – October 25
    • Call of Duty: Modern Warfare III (Bulut) – October 25
    • Call of Duty: Warzone (Bulut) – October 25
    • Ashen (Bulut, Konsol ve PC) – 29 Ekim
    • Dead Island 2 (PC) – 31 Ekim
    • StarCraft: Remastered (PC) – 5 Kasım
    • StarCraft II: Campaign Collection (PC) – 5 Kasım

    DLC / Oyun Güncellemeleri

    • Core Keeper Coming to Xbox One – 17 Ekim

    Xbox Game Pass Ultimate Perks

    • Monster Hunter Now: MHN Bundle
    • Throne and Liberty: Clay and Mischievous Bundle
    • Free Digital Comic GONE #1 by Jock from DSTLRY

    Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar

    • Frog Detective: The Entire Mystery (Bulut, Konsol ve PC)
    • Headbangers (Bulut, Konsol ve PC)
    • Inkulinati (Bulut, Konsol ve PC)
    • Lonely Mountain’s Downhill (Bulut, Konsol ve PC)
    • Mineko’s Night Market (Bulut, Konsol ve PC)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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