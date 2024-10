Ekim 2024'ün ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Ekim ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

Paylaşılan listeye göre, 5 Kasım'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 10 yeni oyun ve oyun içi hediyeler bulunuyor. Bunlar sırasıyla Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone, South Park: The Fractured but Whole, Donut County, MechWarrior 5: Clans, Ashen, Dead Island 2, StarCraft: Remastered ve StarCraft II: Campaign Collection olacak.Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Ekim ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 31 Ekim'e kadar platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Frog Detective: The Entire Mystery, Headbangers, Inkulinati, Lonely Mountain’s Downhill ve Mineko’s Night Market olacak.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

South Park: The Fractured but Whole (Bulut, Konsol, PC) – 16 Ekim

Donut County (Bulut, Konsol, PC) – 17 Ekim

MechWarrior 5: Clans (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 17 Ekim

Call of Duty: Black Ops 6 (Bulut, Konsol ve PC) – October 25

Call of Duty: Modern Warfare III (Bulut) – October 25

Call of Duty: Warzone (Bulut) – October 25

Ashen (Bulut, Konsol ve PC) – 29 Ekim

Dead Island 2 (PC) – 31 Ekim

StarCraft: Remastered (PC) – 5 Kasım

StarCraft II: Campaign Collection (PC) – 5 Kasım

DLC / Oyun Güncellemeleri

Core Keeper Coming to Xbox One – 17 Ekim

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Monster Hunter Now: MHN Bundle

Throne and Liberty: Clay and Mischievous Bundle

Free Digital Comic GONE #1 by Jock from DSTLRY

Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar Frog Detective: The Entire Mystery (Bulut, Konsol ve PC)

Headbangers (Bulut, Konsol ve PC)

Inkulinati (Bulut, Konsol ve PC)

Lonely Mountain’s Downhill (Bulut, Konsol ve PC)

Mineko’s Night Market (Bulut, Konsol ve PC)

