Ekim 2024'ün ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

- Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- DLC / Oyun Güncellemeleri
- Xbox Game Pass Ultimate Perks
- Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Yorumlar
Paylaşılan listeye göre, 5 Kasım'a kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 10 yeni oyun ve oyun içi hediyeler bulunuyor. Bunlar sırasıyla Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone, South Park: The Fractured but Whole, Donut County, MechWarrior 5: Clans, Ashen, Dead Island 2, StarCraft: Remastered ve StarCraft II: Campaign Collection olacak.Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Ekim ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 31 Ekim'e kadar platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Frog Detective: The Entire Mystery, Headbangers, Inkulinati, Lonely Mountain’s Downhill ve Mineko’s Night Market olacak.
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- South Park: The Fractured but Whole (Bulut, Konsol, PC) – 16 Ekim
- Donut County (Bulut, Konsol, PC) – 17 Ekim
- MechWarrior 5: Clans (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 17 Ekim
- Call of Duty: Black Ops 6 (Bulut, Konsol ve PC) – October 25
- Call of Duty: Modern Warfare III (Bulut) – October 25
- Call of Duty: Warzone (Bulut) – October 25
- Ashen (Bulut, Konsol ve PC) – 29 Ekim
- Dead Island 2 (PC) – 31 Ekim
- StarCraft: Remastered (PC) – 5 Kasım
- StarCraft II: Campaign Collection (PC) – 5 Kasım
DLC / Oyun Güncellemeleri
- Core Keeper Coming to Xbox One – 17 Ekim
Xbox Game Pass Ultimate Perks
- Monster Hunter Now: MHN Bundle
- Throne and Liberty: Clay and Mischievous Bundle
- Free Digital Comic GONE #1 by Jock from DSTLRY
Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Frog Detective: The Entire Mystery (Bulut, Konsol ve PC)
- Headbangers (Bulut, Konsol ve PC)
- Inkulinati (Bulut, Konsol ve PC)
- Lonely Mountain’s Downhill (Bulut, Konsol ve PC)
- Mineko’s Night Market (Bulut, Konsol ve PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.