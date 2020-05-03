Microsoft Flight Simulator, gerçeğini aratmayan hacimsel bulut efektleri sunacak

Tam Boyutta Gör

Geride bıraktığımız Nisan ayı içinde sistem gereksinimleri açıklanan Microsoft’un uçuş simülasyonu Flight simulator, takip edenlerin bildiği üzere henüz alpha aşamasında. Bu yıl içinde PC platformu için piyasaya çıkmasını beklediğimiz oyun, inanılmaz detaylı bir oynanışa ve gerçekçi grafiklere sahip olacak.

2 milyondan fazla şehir ve 40 binden fazla havalimanının bulunacağı oyun, Microsoft’un Azure AI teknolojisi ile Bing uydu görüntüleri sayesinde uçulan bölgedeki yer şekillerini gerçeğine çok yakın biçimde yansıtacak.

İlginizi Çekebilir

Assasin’s Creed II, 14 Nisan Salı gününden itibaren Uplay’de ücretsiz!

Ayrıca Bkz. "Microsoft, önümüzdeki hafta Xbox Series X oyunlarının oynanışını gösterecek"

Daha önce onlarcası yayınlanan ekran görüntülerine geçtiğimiz günlerde ise yenileri eklendi. Bu seferki görüntülerde oyundaki gerçekçi hacimsel bulut ve ışıklandırma efektlerine bir bakış atıyoruz. Yayınlanan bazı görüntüler hakikaten inanılmaz gerçekçi duruyor. Oyunun tam sürümünde grafiklerin daha da iyileşeceğini düşünmek sanırız yanlış olmayacaktır.

Sözü fazla uzatmadan sizleri galeriye göz atmaya davet ediyoruz.

https://www.dsogaming.com/screenshot-news/new-microsoft-flight-simulator-screenshots-showcase-volumetric-clouds-environments-airplanes/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.