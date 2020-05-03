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    Microsoft Flight Simulator, gerçeğini aratmayan hacimsel bulut efektleri sunacak

    Microsoft, henüz alpha aşamasında olan Flight Simulator'den teni ekran görüntüleri paylaştı. Görseller, oyunun hacimsel bulut efektlerinin kalitesini gözler önüne sürüyor.
    1 hf.
    5,4b
    1
    14
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Microsoft Flight Simulator, gerçeğini aratmayan hacimsel bulut efektleri sunacak
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    Geride bıraktığımız Nisan ayı içinde sistem gereksinimleri açıklanan Microsoft’un uçuş simülasyonu Flight simulator, takip edenlerin bildiği üzere henüz alpha aşamasında. Bu yıl içinde PC platformu için piyasaya çıkmasını beklediğimiz oyun, inanılmaz detaylı bir oynanışa ve gerçekçi grafiklere sahip olacak.

    2 milyondan fazla şehir ve 40 binden fazla havalimanının bulunacağı oyun, Microsoft’un Azure AI teknolojisi ile Bing uydu görüntüleri sayesinde uçulan bölgedeki yer şekillerini gerçeğine çok yakın biçimde yansıtacak.

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    Ayrıca Bkz. "Microsoft, önümüzdeki hafta Xbox Series X oyunlarının oynanışını gösterecek"

    Daha önce onlarcası yayınlanan ekran görüntülerine geçtiğimiz günlerde ise yenileri eklendi. Bu seferki görüntülerde oyundaki gerçekçi hacimsel bulut ve ışıklandırma efektlerine bir bakış atıyoruz. Yayınlanan bazı görüntüler hakikaten inanılmaz gerçekçi duruyor. Oyunun tam sürümünde grafiklerin daha da iyileşeceğini düşünmek sanırız yanlış olmayacaktır.

    Sözü fazla uzatmadan sizleri galeriye göz atmaya davet ediyoruz.



    https://www.dsogaming.com/screenshot-news/new-microsoft-flight-simulator-screenshots-showcase-volumetric-clouds-environments-airplanes/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Night_Blade (ibrahim s) 1 hf. en beğenilen
    Sony walkman kulaklığı görüyorum galeride
    2 Yanıt Yanıtla +15
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    Morichannnn (Akın Özer) 1 hf. Night_Blade
    Öncelikle Walkman değil ayrıca bu sorun mobil uygulamada bulunmakta.
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    Feyzuli 1 hf.
    Güzel bulutlar güzel GPUlar ister yeğenim.
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    monacomen 1 hf. aulkem
    Bulut Tabanlı oyun demiyor ki Bulut Efekti diyor...
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    AirSupport (SK ) 1 hf. monacomen
    FS2020 bulut tabanlı bir oyun. Harita verilerini internetten çekiyorsunuz
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    aulkem (Atakan Ülkem) 1 hf. monacomen
    Bu Flight Simulator ile ilgili ilk konu değil, daha önceki bilgilere bakarsanız, uçuş esnasında görünen yer yüzü grafiklerinin Google Earth kullanır gibi modellenip bulut tabanlı olarak eşzamanlı çizileceği belirtilmişti.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    aschil (Tuncay Şahin) 1 hf.
    Yerli ve milli uçaklarımız, Flight Sim. Da
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    monacomen 1 hf.
    Umarım oyun tam anlamıyla simülatör olmaz böylece arcade tadında sadece bu oyunu alıp pilotmuş gibi şehir şehir gezmeye izin verirler hata uçağı maksimum ses hızına getirip hızlı hızlı gezmek de mümkün olur belki. Böylece parasını ödeyen herkes bu oyundaki grafiklerin tadını çıkartır öbür türlü bir sürü pilotluk bilgisi öğren yap sonra günlerce saatlerce dolaş filan bayağı mesai. Ücretsiz izne çıkartır patronlar seni.
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    aulkem (Atakan Ülkem) 1 hf.
    Ben bu bulut tabanlı oyunların yayılmasından korkuyorum açıkçası. Bunların tamamı ek maliyet getiriyor ve şimdiden 2024-2025 yılında çıkacak "Flight Simulator bulut tabanlı hizmetini sonlandırdı" haberi gözümün önünde, bunun olacağını öngörmek için de kahin olmaya gerek yok.

    Neden satın alacağım oyunun bir kaç sene sonra bazı özelliklerini kullanamayayım ki?

    Diyelim Microsoft güçlü şirket ve Bing çatısı altında iken de oyun böyle bir sıkıntı yaşamayacak, ya diğer oyunlar? Diğer stüdyolar? Diyelim aylık sabit ücrete tabi oldu ek özellik, 5 sene sonra talep olmadığında ne olacak?

    Bence stüdyolar daha sürdürülebilir projelerin peşinden gitmeli.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    monacomen 1 hf. aulkem
    Bulut Tabanlı oyun demiyor ki Bulut Efekti diyor...
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Mehmet_Ali61 (Mehmet Yılmaz) 1 hf.
    11. resimde bile çeken kişiler 23 FPS almış hahahaha
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    Night_Blade (ibrahim s) 1 hf. en beğenilen
    Sony walkman kulaklığı görüyorum galeride
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Morichannnn (Akın Özer) 1 hf. Night_Blade
    Öncelikle Walkman değil ayrıca bu sorun mobil uygulamada bulunmakta.
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    Feyzuli 1 hf.
    Güzel bulutlar güzel GPUlar ister yeğenim.
    Yanıtla +9
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    eas722 1 hf.
    FS 2004 bulutları iyiydi aslında demeye gelmiştim ama ekran görüntüsüne tekrar bakınca hatıramın beni yanılttığını anladım.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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