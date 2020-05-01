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    Microsoft, önümüzdeki hafta Xbox Series X oyunlarının oynanışını gösterecek

    Oyuncuların Xbox Series X ile ilgili en çok merak ettiği konu, önümüzdeki hafta açıklığa kavuşturulacak. 7 Mayıs Perşembe saat 18:00'da konsola çıkacak oyunların oynanış videolarını izleyeceğiz.
    2 hf.
    2,9b
    1
    23
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Microsoft, önümüzdeki hafta Xbox Series X oyunlarının oynanışını gösterecek
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    Microsoft, yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X’i 2020 yaz döneminde piyasaya sürecek. Çıkış tarihi yaklaştıkça hakkında birçok haber yapılan ve iddia ortaya atılan konsolun en çok merak edilen yönü ise herhalde oyunların yeni makinada nasıl görüneceği.

    Ayrıca Bkz. "Xbox Game Pass abone sayısı 10 milyona ulaştı"

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    Anlaşılan Microsoft bu konuda hayranları çok fazla bekletmeyecek. Şirket, resmi Xbox Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yeni Xbox’ın oynanış görüntülerinin Inside Xbox etkinliği kapsamında 7 Mayıs Perşembe TSİ 18.00’da gösterileceğini duyurdu. “Xbox Series X oyunlarını mı görmek istiyorsunuz? Biz de size Xbox Series X oyunlarını göstermek istiyoruz.” şeklindeki açıklamayla duyurulan etkinlikte hangi oyunların gösterileceği ise belirtilmedi.

    Microsoft kanadından hangi oyunların gösterileceği ile ilgili bir açıklama gelmese de farklı bir şirket en azından bir oyunun ismini verdi. Bir çoğunuzun da tahmin ettiği gibi bu oyun Assassin’s Creed Valhalla. Henüz duyurusunun dumanı tütmeye devam ederken gelen bu açıklamada Ubisoft Nordic, “Assassin’s Creed Valhalla’nın ilk oynanış videosunu Inside Xbox etkinliğinde göstermekten mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.

    Tüm bu bilgilerin yanında Microsoft, Xbox Game Studios çatısı altında geliştirilen değil ancak üçüncü parti stüdyoların elinden çıkan oyunların tanıtılacağı bilgisini verdi. Yani Halo Infinite videosu için bir süre daha beklemek durumunda kalacağız.

    Microsoft, önümüzdeki hafta Xbox Series X oyunlarının oynanışını gösterecek
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    Siz de Xbox Series X oyunlarının nasıl göründüğünü ve konsolun gerçek dünya performansını merak ediyorsanız takvimlerinizde 7 Mayıs’ı işaretlemeyi unutmayın.



    https://www.gamesradar.com/xbox-series-x-gameplay-debut-announced-for-next-week-with-global-developers/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    .PanxeR. (tayfun ilme) 2 hf. en beğenilen
    Ülkemizdeki ps fanboylarını saymazsak Microsoft windows10 ile birlikte kendini toparladı ve xbox one s one x serisi ile oyun fiyatları daha iyi oyunlar daha yüksek grafikte çalışıyor ve game pass ile keyifler yerinde.
    Ülkemizdeki ps fanboylarını saymazsak Microsoft windows10 ile birlikte kendini toparladı ve xbox one s one x serisi ile oyun fiyatları daha iyi oyunlar daha yük...
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    ebavamqko 2 hf.
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    blackzeros 2 hf. ebavamqko
    bu rakamlar tamamen sallama, ilginc olan bu kadar cok arti almis olmasi bu yorumla.

    sanirim fiyatlardan dolayi playstationa karsi bir nefret var forumda.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 2 hf.
    Bazıları da daha konsolu göstermiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    rick dangerous (Kürşat Tuncer) 2 hf. Mutlak.Sıfır
    Joystick (Zevk Çubuğu) tanıttılar dostum, daha ne istiyorsunuz, allahtan belanızı mı istiyorsunuz derler adama

    Bir de SSD olacakmış konsolda ohhh misss haberler haberler
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    fozdemir (Faruk Özdemir) 1 hf.
    MS Flight Simulator 2020 olsa iyi olurdu.
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    monacomen 2 hf.
    Ne kadar demode ve modası geçmiş işler. Oyunu değil oyunun nasıl oynattığını görmek ne acayip. Siz hiç müziği nasıl çalıyor diye bir MP3 çaları veya filmi nasıl izletiyor diye bir DVD oynatıcı incelemesi gördünüz mü bu zamanda? İnsanlar nasıl oynatıldığına değil filmin, müziğin, oyunun kendisi ile ilgilenmeli zaten. Bir an evvel bulut oyun sistemi gelsin de artık sadece muhabbete oyun üzerine, nasıl yapılmış, konusu nedir, bugları nedir bu konuşulur olsun artık.
    1 Yanıt Yanıtla
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    gyulanemeth 2 hf. monacomen
    Şu forumda okuduğum en manasız yorumlardan birisi olabilir bu. Evet televizyon nasıl gösteriyor, ses sistemi nasıl ses çıkarıyor gibi incelemeler çakılı her yerde. Donanımhaber gibi sitelerin varlık nedeni bunlar.



    Bulut sistemleri geldi, bir şey değişmedi. Onlarda da nasıl görünüyor, hangisinin çözünürlüğü daha yüksek, hangisi rtx destekliyor hangisi desteklemiyor, hangisinde gecikme daha düşük onu konuşuyoruz. Sonuçta bu oyunları cihazlara takıp oynuyoruz. Senin cihazında nasıl oynanıyorsa öyle oynuyorsun.
    Yanıtla +2
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    FlizGul 2 hf. yeni yorumcu
    Çok güzel olucağından şüphem yok özellikle ps i ezdi
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. FlizGul
    Ezdi mi?

    Ne gördük ki daha? Sadece kağıt üzerinde şu kadat Tflopu var bu kadar işlem ünitesi var SSDsi şu kadar hızlı bilmemne onu öğrendik sadece.
    Yanıtla +1
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    BlackTower_35 (İlkay SON) 2 hf.
    Yanmaya hazırmısınız?

    Haydi bakalım..
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    ti7800 (Temjin O.) 2 hf.
    Anlaşılan Microsoft dersine iyi çalışmış.
    Yanıtla +1
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    joven 2 hf.
    Ülkemizdeki oyuncuların savunma mekanizması maddi gücüyle alakalı hangi konsola sahipse ister istemez onu savunuyor her ikisine sahip ise zaten sıkıntı olmuyor relax modunda oluyor.
    Yanıtla +4
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 2 hf.
    Microsoft çok doğru yol da pc de aldı yanına game pass zaten bu ülke de yaşayan insanlar için bulunmaz nimet
    Yanıtla +7
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 2 hf.
    Bazıları da daha konsolu göstermiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    rick dangerous (Kürşat Tuncer) 2 hf. Mutlak.Sıfır
    Joystick (Zevk Çubuğu) tanıttılar dostum, daha ne istiyorsunuz, allahtan belanızı mı istiyorsunuz derler adama

    Bir de SSD olacakmış konsolda ohhh misss haberler haberler
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    otemiz (Oğulcan ) 2 hf.
    Umarım RayTracing özellikli oyun olur
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    ebavamqko 2 hf.
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    gel sende oku ... haberi ...
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    blackzeros 2 hf. ebavamqko
    bu rakamlar tamamen sallama, ilginc olan bu kadar cok arti almis olmasi bu yorumla.

    sanirim fiyatlardan dolayi playstationa karsi bir nefret var forumda.
    1 Yanıt Yanıtla
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2914 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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