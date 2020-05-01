Microsoft, önümüzdeki hafta Xbox Series X oyunlarının oynanışını gösterecek

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Microsoft, yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X’i 2020 yaz döneminde piyasaya sürecek. Çıkış tarihi yaklaştıkça hakkında birçok haber yapılan ve iddia ortaya atılan konsolun en çok merak edilen yönü ise herhalde oyunların yeni makinada nasıl görüneceği.

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Anlaşılan Microsoft bu konuda hayranları çok fazla bekletmeyecek. Şirket, resmi Xbox Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yeni Xbox’ın oynanış görüntülerinin Inside Xbox etkinliği kapsamında 7 Mayıs Perşembe TSİ 18.00’da gösterileceğini duyurdu. “Xbox Series X oyunlarını mı görmek istiyorsunuz? Biz de size Xbox Series X oyunlarını göstermek istiyoruz.” şeklindeki açıklamayla duyurulan etkinlikte hangi oyunların gösterileceği ise belirtilmedi.

Microsoft kanadından hangi oyunların gösterileceği ile ilgili bir açıklama gelmese de farklı bir şirket en azından bir oyunun ismini verdi. Bir çoğunuzun da tahmin ettiği gibi bu oyun Assassin’s Creed Valhalla. Henüz duyurusunun dumanı tütmeye devam ederken gelen bu açıklamada Ubisoft Nordic, “Assassin’s Creed Valhalla’nın ilk oynanış videosunu Inside Xbox etkinliğinde göstermekten mutluluk duyacağız.” ifadelerini kullandı.

Tüm bu bilgilerin yanında Microsoft, Xbox Game Studios çatısı altında geliştirilen değil ancak üçüncü parti stüdyoların elinden çıkan oyunların tanıtılacağı bilgisini verdi. Yani Halo Infinite videosu için bir süre daha beklemek durumunda kalacağız.

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Siz de Xbox Series X oyunlarının nasıl göründüğünü ve konsolun gerçek dünya performansını merak ediyorsanız takvimlerinizde 7 Mayıs’ı işaretlemeyi unutmayın.

https://www.gamesradar.com/xbox-series-x-gameplay-debut-announced-for-next-week-with-global-developers/

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