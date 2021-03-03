Microsoft Mesh ile sanalda bir araya gelme dönemi başlıyor

Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik kavramları henüz yaygın kullanıma geçebilmiş değil ancak platformların sanal bir dünya oluşturma hayalleri halen devam ediyor. Microsoft Mesh bunu başarmaya çalışacak.

Microsoft Mesh nedir?

Ignite konferansında görücüye çıkarılan Microsoft Mesh girişimi gerçek zamanlı olarak insanların sanal dünyada bir araya gelmesini amaçlıyor. HoloLens desteği ile birlikte gerekirse bir arkadaşınız sanal olarak odanıza konuk oluyor veya siz onun ofisine gidiyorsunuz.

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Holoportation olarak tanımlanan bu konseptte bir garajda sanal bir araç şablonunun etrafına yine sanal arkadaşlarınızla toplanarak proje tartışması yapabiliyorsunuz. Ya da bir ameliyat odasında sanal meslektaşlarınızla cerrahi müdahale gerçekleştirebiliyorsunuz. Azure bulut altyapısını temel alan bu sanal dünya fiziksel nesneleri de işin içine dahil etmenizi sağlıyor. Ignite etkinliğinde de holoportation yöntemine sık sık yer verildi.

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Bilim kurgu filmlerinden çıkmışa benzeyen konsept aslında uzun süredir gündemde ancak önemli yatırımlar gerekiyor. Microsoft en azından yazılım altyapısını sağlamış oldu. Bundan sonra geliştiricilerin Mesh uygulamasını temel alan uygun çözümler üretmeleri gerekiyor.

Microsoft Mesh uygulaması HoloLens ve AltspaceVR platformları için yayınlandı. İlk örnek ise sanal Pokemon karakterleri ile gerçek dünyada bir araya gelmenizi sağlayan Pokemon Go oldu.

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https://appleinsider.com/articles/21/03/02/microsoft-embraces-mixed-reality-future-with-microsoft-mesh

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