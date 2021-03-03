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    Microsoft Mesh ile sanalda bir araya gelme dönemi başlıyor

    Microsoft Mesh platformu karma gerçeklik temelinde uygulamalar geliştirilmesini ve insanların sanal olarak ameliyatlarda veya toplantılarda bir araya gelmesini sağlayacak.
    03 Mart 2021, 19:00 (4 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Microsoft Mesh ile sanalda bir araya gelme dönemi başlıyor

    Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik kavramları henüz yaygın kullanıma geçebilmiş değil ancak platformların sanal bir dünya oluşturma hayalleri halen devam ediyor. Microsoft Mesh bunu başarmaya çalışacak.

    Microsoft Mesh nedir?

    Ignite konferansında görücüye çıkarılan Microsoft Mesh girişimi gerçek zamanlı olarak insanların sanal dünyada bir araya gelmesini amaçlıyor. HoloLens desteği ile birlikte gerekirse bir arkadaşınız sanal olarak odanıza konuk oluyor veya siz onun ofisine gidiyorsunuz.

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    Holoportation olarak tanımlanan bu konseptte bir garajda sanal bir araç şablonunun etrafına yine sanal arkadaşlarınızla toplanarak proje tartışması yapabiliyorsunuz. Ya da bir ameliyat odasında sanal meslektaşlarınızla cerrahi müdahale gerçekleştirebiliyorsunuz. Azure bulut altyapısını temel alan bu sanal dünya fiziksel nesneleri de işin içine dahil etmenizi sağlıyor. Ignite etkinliğinde de holoportation yöntemine sık sık yer verildi.

    Microsoft Mesh ile sanalda bir araya gelme dönemi başlıyor
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    Bilim kurgu filmlerinden çıkmışa benzeyen konsept aslında uzun süredir gündemde ancak önemli yatırımlar gerekiyor. Microsoft en azından yazılım altyapısını sağlamış oldu. Bundan sonra geliştiricilerin Mesh uygulamasını temel alan uygun çözümler üretmeleri gerekiyor.

    Microsoft Mesh uygulaması HoloLens ve AltspaceVR platformları için yayınlandı. İlk örnek ise sanal Pokemon karakterleri ile gerçek dünyada bir araya gelmenizi sağlayan Pokemon Go oldu.

    Microsoft Mesh ile sanalda bir araya gelme dönemi başlıyor
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    https://appleinsider.com/articles/21/03/02/microsoft-embraces-mixed-reality-future-with-microsoft-mesh
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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
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    manesnuc (Fırat Küçük) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hololens çıkalı yıllar oldu ve başarılı diye hatırlıyorum. Umarım bir şekilde hayatımıza entegre ederler ve şu VR ortamlar yaygınlaşır. Hani hareket etmediğimiz ve oturduğumuz yerden sanal ortam yaratıp sinema gibi ortamlarda film izleyebildiğimiz şeyleri merak ediyorum. Çok kaliteli gözlükler lazım ortamdan kopmamak için, en azından yüksek çözünürlük ve yazılımın düzgün olması şart.
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    tobepeople 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Geç bile kaldı yani ; microsoft ile kolay olacağını sanmıyorum , neyi başarabildiler ki? Youtube ve Google da bu tür konularda beceriksiz.. whatsup, Facebook, Steam, Playstore gibi platformlarla yapılmalı bu uygulamayı aktif kullanıma sunmak için
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