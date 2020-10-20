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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Office PWA konusunda geri adım attı

    Microsoft, Office'in aşamalı web uygulamalarını kullanıcı izni olmadan cihazların başlat menülerine yüklemekle suçlandı. Microsoft, bunun "bir hata" olduğunu ve geçişi duraklatacaklarını söyledi.
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    İşletim Sistemleri
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Office PWA konusunda geri adım attı
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    Geçtiğimiz hafta bazı Windows 10 kullanıcılarının istemeden maruz kaldıkları bir konu hakkında Microsoft'tan açıklama geldi. Kullanıcı izni istemeden Office'in için web uygulamalarını gizlice yükleyen bir Windows 10 güncellemesini zorlamakla ilgili tartışmalara yol açan Microsoft, bunun kısmen bir hata olduğunu ve işlemi duraklattığını söyledi.

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    'Geçiş' duraklatıldı

    Verge'de yayınlanan bir rapora göre Microsoft, Microsoft Office uygulamaları için aşamalı web uygulamalarını (PWA) Başlat Menüsüne getiren "geçişi" duraklatacağını ve bu soruna bir hatanın neden olduğunu olduğunu söyledi.

    Microsoft, Office PWA konusunda geri adım attı

    Her ne kadar Microsoft konuya dair bir açıklama yapmış olsa da pek ayrıntılı olduğu söylenemez. Bu konu için genel olarak bir 'hata' diyen Microsoft'un, kullanıcı izni olmadan cihazları güncellemeye zorlayıp tekrar başlatması, başlat menüsünü bir reklam panosu olarak görmesi ve Office PWA'lara tıklandığında tarayıcı tercihi sorulmadan otomatik olarak Edge'de açması kullanıcılar tarafından rahatsız edici bulundu.



    https://www.theverge.com/2020/10/19/21524006/microsoft-pause-unsolicited-pwa-office-app-windows-10 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 gün en beğenilen
    Hata mıydı yoksa daha önce böyle bir şey düşünüp de verilen karar mı hataydı bilemedim xd
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 gün
    MS eskiden güvenilir etiketiyle satılan bir üründü sanırım !
    şimdi ise güvensizliğin yeni adı olma konusunda kararlı adımlarla ilerliyor !
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    furkant1 (Furkan Tokac) 2 gün
    Winzort yanlışlıkla kendini kodlamış
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 2 gün
    Banada geldi bunlar halbuki office 365 kullnıyorum abonelikle
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 gün en beğenilen
    Hata mıydı yoksa daha önce böyle bir şey düşünüp de verilen karar mı hataydı bilemedim xd
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