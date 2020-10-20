Microsoft, Office PWA konusunda geri adım attı

Geçtiğimiz hafta bazı Windows 10 kullanıcılarının istemeden maruz kaldıkları bir konu hakkında Microsoft'tan açıklama geldi. Kullanıcı izni istemeden Office'in için web uygulamalarını gizlice yükleyen bir Windows 10 güncellemesini zorlamakla ilgili tartışmalara yol açan Microsoft, bunun kısmen bir hata olduğunu ve işlemi duraklattığını söyledi.
Ayrıca Bkz. "Facebook'un yeni yapay zekası, 100 dil arasında doğrudan çeviri yapabilir"
'Geçiş' duraklatıldı
Verge'de yayınlanan bir rapora göre Microsoft, Microsoft Office uygulamaları için aşamalı web uygulamalarını (PWA) Başlat Menüsüne getiren "geçişi" duraklatacağını ve bu soruna bir hatanın neden olduğunu olduğunu söyledi.
Her ne kadar Microsoft konuya dair bir açıklama yapmış olsa da pek ayrıntılı olduğu söylenemez. Bu konu için genel olarak bir 'hata' diyen Microsoft'un, kullanıcı izni olmadan cihazları güncellemeye zorlayıp tekrar başlatması, başlat menüsünü bir reklam panosu olarak görmesi ve Office PWA'lara tıklandığında tarayıcı tercihi sorulmadan otomatik olarak Edge'de açması kullanıcılar tarafından rahatsız edici bulundu.
https://www.theverge.com/2020/10/19/21524006/microsoft-pause-unsolicited-pwa-office-app-windows-10 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
şimdi ise güvensizliğin yeni adı olma konusunda kararlı adımlarla ilerliyor !