Microsoft, Office PWA konusunda geri adım attı

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Geçtiğimiz hafta bazı Windows 10 kullanıcılarının istemeden maruz kaldıkları bir konu hakkında Microsoft'tan açıklama geldi. Kullanıcı izni istemeden Office'in için web uygulamalarını gizlice yükleyen bir Windows 10 güncellemesini zorlamakla ilgili tartışmalara yol açan Microsoft, bunun kısmen bir hata olduğunu ve işlemi duraklattığını söyledi.

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'Geçiş' duraklatıldı

Verge'de yayınlanan bir rapora göre Microsoft, Microsoft Office uygulamaları için aşamalı web uygulamalarını (PWA) Başlat Menüsüne getiren "geçişi" duraklatacağını ve bu soruna bir hatanın neden olduğunu olduğunu söyledi.

Her ne kadar Microsoft konuya dair bir açıklama yapmış olsa da pek ayrıntılı olduğu söylenemez. Bu konu için genel olarak bir 'hata' diyen Microsoft'un, kullanıcı izni olmadan cihazları güncellemeye zorlayıp tekrar başlatması, başlat menüsünü bir reklam panosu olarak görmesi ve Office PWA'lara tıklandığında tarayıcı tercihi sorulmadan otomatik olarak Edge'de açması kullanıcılar tarafından rahatsız edici bulundu.

https://www.theverge.com/2020/10/19/21524006/microsoft-pause-unsolicited-pwa-office-app-windows-10

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