Microsoft Notepad yapay zeka ile yenileniyor: İşte yeni özellikleri

Microsoft Notepad yapay zeka ile yenileniyor
Microsoft Notepad veya "Not Defteri" uygulaması, artık Rewrite adı verilen yeni bir yapay zeka özelliğine kavuşuyor. Aktarıldığı kadarıyla bu özellik, sağ tık veya Ctrl+I kısayolu üzerinden "ton," "Uzunluk" ve "Biçim" gibi ayarlar üzerinde değişiklik yapılmasını sağlayacak. Ayrıca yalnızca kendi düşüncelerini yazmak isteyenler için AI desteği ayarlar menüsünden kapatılabiliyor, bu da özelliği kullanıcı dostu hale getiriyor.
Generative Erase ise, belirlenen alanlardaki görselleri silmeyi mümkün kılacak. Notepad'e dönersek, Rewrite özelliğinin ne zaman genel kullanıma sunulacağı açıklanmadı. Ancak halihazırda Insıder kullanıcılarına sunulduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla bir sonraki sürüm güncellemesinde karşımıza çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über