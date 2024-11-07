Microsoft Notepad yapay zeka ile yenileniyor: İşte yeni özellikleri

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Tam Boyutta Gör Microsoft’un klasik not alma uygulaması Notepad, yeni yapay zeka (AI) özellikleriyle daha işlevsel hale geliyor. Yakın tarihte yazım kontrol özelliği kazanan uygulama, şimdi de basit bir metin düzenleme uygulaması olmaktan çıkacak. Windows Insider kullanıcılarına açılan yeni özellik sayesinde, artık yeniden yazma, ton değişikliği yapma ve metin uzunluğunu ayarlama imkânı sunuyor.

Microsoft Notepad yapay zeka ile yenileniyor

Microsoft Notepad veya "Not Defteri" uygulaması, artık Rewrite adı verilen yeni bir yapay zeka özelliğine kavuşuyor. Aktarıldığı kadarıyla bu özellik, sağ tık veya Ctrl+I kısayolu üzerinden "ton," "Uzunluk" ve "Biçim" gibi ayarlar üzerinde değişiklik yapılmasını sağlayacak. Ayrıca yalnızca kendi düşüncelerini yazmak isteyenler için AI desteği ayarlar menüsünden kapatılabiliyor, bu da özelliği kullanıcı dostu hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, sadece Notepad ile sınırlı kalmayarak klasik Paint uygulamasına da yeni AI özellikleri ekledi. Generative Fill özelliği, kullanıcıların bir seçim kutusu çizip içerisine eklemek istedikleri görseli tanımlamalarıyla birlikte, belirli alanlara yeni görseller ekleyebilmesine olanak tanıyor.

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Generative Erase ise, belirlenen alanlardaki görselleri silmeyi mümkün kılacak. Notepad'e dönersek, Rewrite özelliğinin ne zaman genel kullanıma sunulacağı açıklanmadı. Ancak halihazırda Insıder kullanıcılarına sunulduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla bir sonraki sürüm güncellemesinde karşımıza çıkabilir.

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