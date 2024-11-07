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    Anlık Bildirim

    Microsoft Notepad yapay zeka ile yenileniyor: İşte yeni özellikleri

    Microsoft Notepad, uzun yılların ardından önemli bir özelliğe daha kavuşuyor. Artık yeniden yazma, ton değişikliği yapma ve metin uzunluğunu ayarlama gibi işlevlere sahip olacak.
    Microsoft Notepad yapay zeka desteğine kavuştu: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un klasik not alma uygulaması Notepad, yeni yapay zeka (AI) özellikleriyle daha işlevsel hale geliyor. Yakın tarihte yazım kontrol özelliği kazanan uygulama, şimdi de basit bir metin düzenleme uygulaması olmaktan çıkacak. Windows Insider kullanıcılarına açılan yeni özellik sayesinde, artık yeniden yazma, ton değişikliği yapma ve metin uzunluğunu ayarlama imkânı sunuyor.

    Microsoft Notepad yapay zeka ile yenileniyor

    Microsoft Notepad veya "Not Defteri" uygulaması, artık Rewrite adı verilen yeni bir yapay zeka özelliğine kavuşuyor. Aktarıldığı kadarıyla bu özellik, sağ tık veya Ctrl+I kısayolu üzerinden "ton," "Uzunluk" ve "Biçim" gibi ayarlar üzerinde değişiklik yapılmasını sağlayacak. Ayrıca yalnızca kendi düşüncelerini yazmak isteyenler için AI desteği ayarlar menüsünden kapatılabiliyor, bu da özelliği kullanıcı dostu hale getiriyor.

    Microsoft Notepad yapay zeka desteğine kavuştu: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Microsoft, sadece Notepad ile sınırlı kalmayarak klasik Paint uygulamasına da yeni AI özellikleri ekledi. Generative Fill özelliği, kullanıcıların bir seçim kutusu çizip içerisine eklemek istedikleri görseli tanımlamalarıyla birlikte, belirli alanlara yeni görseller ekleyebilmesine olanak tanıyor.

    Generative Erase ise, belirlenen alanlardaki görselleri silmeyi mümkün kılacak. Notepad'e dönersek, Rewrite özelliğinin ne zaman genel kullanıma sunulacağı açıklanmadı. Ancak halihazırda Insıder kullanıcılarına sunulduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla bir sonraki sürüm güncellemesinde karşımıza çıkabilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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