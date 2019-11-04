Microsoft, Project Cortext'i duyurdu

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Microsoft, Ignite 2019 konferansında; iş yeri sohbeti, toplantılar, notlar ve eklentileri birleştiren bir platform olan Teams'in açıklanmasından bu yana ilk yeni ticari ürünü olan Proje Cortex'i açıkladı.

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“Project Cortex” olarak adlandırılan bu yeni bilgi yönetimi hizmeti , Microsoft'un 2017'de Teams'i başlatmasından bu yana tanıttığı ilk büyük yeni Microsoft 365 bulut hizmetidir. Project Cortex, tüm Microsoft 365 içeriğinizi alıp "etkileşimli bir bilgi deposuna" dönüştürebilecektir. Servis, bireylerin erişebileceği belgelerden, konuşmalardan, toplantılardan ve hatta videolardan bilgi toplamak için yapay zeka ve makine öğrenmeyi kullanacaktır. Cortex, çalışmak için altı farklı yapay zeka metodu kullanacak.

Microsoft bir süredir yapay zeka çözümlerine yoğun bir şekilde yatırım yaptı. Bu nedenle şirketin sektördeki diğer oyuncuların çok önünde olmak istediği bir sır değil. Project Cortex, diğer temel yatırım alanlarının yanı sıra, verimlilik, iş akışı, güvenlik, uyumluluk ve yönetim gibi alanlarda insanlara bir çok yenilik sunacak. Sunulan bu yenilikler sayesinde Microsoft Search daha gelişmiş bir yapıya kavuşacak.

Cortex Projesi şu anda özel ön izlemede ve genel olarak 2020'nin ilk yarısında hazır olacak.

https://www.zdnet.com/article/microsoft-launches-project-cortex-an-office-365-knowledge-management-service/