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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Store üzerinde yeni Windows Dosya Kurtarma aracı kullanıma sunuldu

    Microsoft'un yeni dosya kurtarma aracı Mağaza üzerinde kullanıma sunuldu. Bu komut satırı uygulaması aracılığıyla silinmiş dosyaları kurtarmanız mümkün hâle geliyor.
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    Windows
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft Store üzerinde yeni Windows Dosya Kurtarma aracı kullanıma sunuldu

    Microsoft’un mağazası üzerinde yeni kullanıma sunulan bir uygulama, yanlışlık silinen dosyaları geri almak amacıyla kullanıcılara hizmet edecek. 

    Bir komut satırı uygulaması olan Windows Dosya Kurtarma Aracı, fotoğraf, video, doküman ve çok daha fazla dosya türünü kurtarmaya imkan sağlamanın yanında diskinizi formatlamış olsanız bile bir ölçeğe kadar kullanılabiliyor.

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    Araç dâhili sürücülerin yanı sıra hârici depolama birimlerine ve kameralara da destek veriyor. 

    Özellikler arasında dosyaları hedeflemek için isimleri, anahtar kelimeleri, dosya dizinlerini ve uzantıları kullanabilmek yer alıyor. Disk türleri arasında da herhangi bir kısıtlama yer almadığı için HDD, SSD, USB Flash depolama ile hafıza kartlarında kullanılabiliyor. Desteklenen dosya sistemleri ise dört çeşitle sınırlı fakat bu türlerden farklı cihazlarla nadir karşılaşacağınızı düşünmek yanlış olmaz. Bu türler NTFS, FAT, exFAT ve ReFS.

    Ayrıca Bkz. "Google Fotoğraflar yeniden tasarlandı: Yeni logo, haritalar görünümü, daha basit kullanıcı arayüzü ve daha fazlası"

    Uygulamanın Microsoft Store bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Skörtıl_Nimo (Semih ) 14 dk.
    insan bir de arayüz yazar ,1990 yılında yaşamıyoruz nede olsa
    Yanıtla +2
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