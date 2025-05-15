Windows’a “Hey Copilot” özelliği geliyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 kullanıcılarına yönelik olarak Copilot yapay zeka asistanına sesli erişim imkanı sunan yeni bir özelliği test etmeye başladı. Artık beta kullanıcıları, bilgisayarlarına sadece “Hey Copilot!” diyerek Copilot ile konuşma başlatabilecek.

Bu yeni özellikle birlikte, daha önce Siri, Google Asistan, Alexa ve Microsoft’un eski sesli asistanı Cortana’da görmeye alışık olduğumuz sesli tetikleme komutu Windows Copilot’a da geliyor. Copilot’un sesli komut özelliği, geçtiğimiz dönemde duyurulan daha doğal ve diyalog odaklı “Copilot Voice” deneyiminin bir parçası olarak tanıtılmıştı.

Test kullanıcıları denemeye başladı

“Hey Copilot!” özelliği şu an için yalnızca Windows Insider programındaki beta test kullanıcılarına sunuluyor. Özelliği kullanabilmek için kullanıcıların bu işlevi manuel olarak etkinleştirmesi gerekiyor. Microsoft’un duyurusuna göre, güncelleme tüm test kullanıcılarına aynı anda ulaşmayacak. Sürümün aktif olup olmadığını kontrol etmek isteyen kullanıcıların, Copilot uygulama sürümünün 1.25051.10.0 ya da daha yüksek olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor.

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Özellik aktif edildiğinde, ekranın alt kısmında Copilot’un mikrofon simgesi içeren yüzen bir kullanıcı arayüzü beliriyor ve uygulamanın sizi dinlediğini bildiren bir sesli uyarı veriliyor. Microsoft, özelliğin gizlilik hassasiyetleri gözetilerek tasarlandığını vurguluyor. Cihaz içi uyandırma sözcüğü algılandığında Copilot devreye giriyor. Ancak sistem, 10 saniyelik bir ses tampon belleği ile çalışıyor ve bu sesler ne buluta gönderiliyor ne de yerel olarak kaydediliyor.

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