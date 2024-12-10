Microsoft'tan geri adım: Windows 11 için TPM gereksinimi hafifliyor

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Tam Boyutta Gör Windows 11, TPM 2.0 gereksinimi sebebiyle bildiğiniz gibi birçok cihaza olan desteğini sonlandırdı. Yakın tarihte ise TPM 2.0'ın "pazarlık konusu olmadığı" paylaşmıştı. Şimdi bu açıkmadan bir hafta bile geçmeden sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Microsoft desteklenmeyen cihazlarda Windows 11 kurulumuna resmi olarak izin verecek.

Windows 11 için TPM gereksinimi hafifliyor

Kaçıranlar için Windows 11’in olmazsa olmazı Trusted Platform Module (TPM) 2.0, şirket tarafından "tartışılmaz bir standart" olarak tanımlanıyor. Şifreleme anahtarları, parolalar ve dijital sertifikalar gibi hassas verileri saklayan bu modül, iki şekilde karşımıza çıkabiliyor: bağımsız bir çip olarak donanımsal TPM veya anakartın firmware’ine entegre edilmiş yazılımsal TPM.

Günümüzde ise bu gereksinimi bazı yöntemler ile atlamak mümkün ancak artık buna ihtiyaç olmayabilir. Microsoft, Windows 11 destek sayfasında yaptığı güncellemede, TPM 2.0 desteği bulunmayan sistemler için resmi desteğin yolunu açtı. Ancak bazı uyarılarla geliyor.

Desteklenmeyen sistemler için bazı kısıtlamalar var

Buna göre Microsoft, uyumluluk sorunlarıyla karşılaşma riskine karşı kullanıcıları uyarıyor. Ayrıca güvenlik güncellemeleri de dahil olmak üzere sürüm yükseltmelerinin garanti edilmediğini de belirtelim. Son bölümde ise, uyumluluk eksikliğinden kaynaklanan hasarların üretici garantisi kapsamında olmadığı belirtiliyor. Dahası, desteklenmeyen sistemlerde masaüstünde bir filigran görünecek.

Microsoft, desteklenmeyen sistemler için yükseltmenin nasıl yapılacağını paylaşmadı. Ancak büyük ihtimalle Ayarlar'daki Windows Update, Kurulum Yardımcısı, kurulum medyası vb. gibi resmi yöntemlerle olacak.

TPM 2.0 olmadan Windows 11'de olmayacak: “Pazarlık konusu değil” 6 gün önce eklendi

TPM 2.0 gereksinimi hafiflemiş olsa da, Microsoft'un bu gereksinimi vurguladığını hatırlatalım. Bu çipin gereklilik haline getirilmesi, eski donanımlara sahip birçok sistemin Windows 11’e yükseltilememesine neden oldu. Ancak şirket, bu gerekliliğin modern güvenlik tehditleriyle başa çıkmak için gerekli bir adım olduğunu belirtiyor.

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Microsoft'tan geri adım: Windows 11 için TPM şartı kalkıyor