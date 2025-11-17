Microsoft, Windows eleştirilerini kabul etti: “Düzeltilecek çok şey var”

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft’un Windows bölümünün başındaki isim Pavan Davaluri, işletim sisteminin geleceği ve AI tabanlı “agentic OS” vizyonu üzerine yaptığı açıklamalar sonrası ciddi eleştiriler almıştı. Davaluri, Windows’un yapay zekayla güçlendirilmiş bir deneyim sunacağını ve kullanıcı verimliliğini artırmayı hedeflediğini belirtmişti. Ancak kullanıcılar, işletim sisteminde çözülmesi gereken daha acil sorunlar olduğunu ve AI odaklı planların öncelikli olmaması gerektiğini savunarak tepkilerini dile getirdi. Eleştiriler öyle yoğunlaştı ki, Davaluri orijinal paylaşımında gelen yanıtları kapatmak zorunda kaldı.

Windows’un patronu sorunları kabul etti

Bu gelişmelerin ardından Davaluri, kullanıcı geri bildirimlerine yanıt verdi ve Windows’un artık geliştirici ve ileri düzey kullanıcı dostu olmadığını düşünen yorumlara değindi. Davaluri, Windows ekibinin kullanıcı deneyimi, tutarsız diyalog pencereleri ve ileri düzey kullanıcı deneyimi konularında yapılacak çok işin farkında olduğunu vurguladı.

Davaluri, sosyal medyada yaptığı açıklamada kullanıcı yorumlarını dikkatle incelediklerini ve ürün geri bildirim sistemlerinden elde ettikleri verilerle doğrudan kullanıcı geri bildirimlerini dengelemeye çalıştıklarını belirtti.

Windows işletim sistemi, pek iyi çalışmayan yapay zeka destekli özelliklere çok daha fazla yönelmiş durumda ve bu da birçok müşterinin işletim sisteminin geleceğinden umudunu kesmesine neden oluyor. Sorunun farkında olunması sevindirici olsa da kullanıcılar, sözlerin eyleme dönüşmesi gerektiğini vurguluyor.

