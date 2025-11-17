Microsoft, Windows eleştirilerini kabul etti: “Düzeltilecek çok şey var”

Windows’un patronu sorunları kabul etti
Bu gelişmelerin ardından Davaluri, kullanıcı geri bildirimlerine yanıt verdi ve Windows’un artık geliştirici ve ileri düzey kullanıcı dostu olmadığını düşünen yorumlara değindi. Davaluri, Windows ekibinin kullanıcı deneyimi, tutarsız diyalog pencereleri ve ileri düzey kullanıcı deneyimi konularında yapılacak çok işin farkında olduğunu vurguladı.
Davaluri, sosyal medyada yaptığı açıklamada kullanıcı yorumlarını dikkatle incelediklerini ve ürün geri bildirim sistemlerinden elde ettikleri verilerle doğrudan kullanıcı geri bildirimlerini dengelemeye çalıştıklarını belirtti.
Windows işletim sistemi, pek iyi çalışmayan yapay zeka destekli özelliklere çok daha fazla yönelmiş durumda ve bu da birçok müşterinin işletim sisteminin geleceğinden umudunu kesmesine neden oluyor. Sorunun farkında olunması sevindirici olsa da kullanıcılar, sözlerin eyleme dönüşmesi gerektiğini vurguluyor.