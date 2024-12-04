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    TPM 2.0 olmadan Windows 11 de olmayacak: “Pazarlık konusu değil”

    Windows 11, sistem gereksinimleri konusunda kullanıcılar zorluyor. İşletim sisteminin TPM 2.0 gereksinimi çoğu kullanıcı için büyük bir engel olsa da Microsoft’a göre bu, pazarlık konusu değil.
    TPM 2.0 olmadan Windows 11'de olmayacak: “Pazarlık konusu değil” Tam Boyutta Gör
    Windows 11’in piyasaya sürülmesinin üzerinden üç yıl geçmişken, Microsoft bir kez daha işletim sisteminin sıkı donanım gereksinimlerini vurguladı. İşletim sistemi ilk çıktığında farklı tasarımı ile ses getirirken aynı zamanda halen yetenekli birçok sistemde çalışmamasıyla tepkilere yol açmıştı. Talep edilen yüksek gereksinimlerden birisi de TPM 2.0’dı ve Microsoft, bundan vazgeçilmeyeceğini ifade ediyor.

    Windows 11 piyasaya sürüldükten sonra, bazı gereksinimleri aşmak kolaydı ve TPM 2.0 özellikli bir CPU'ya sahip olmadan işletim sistemini yükleyebilir ve CPU gereksinimlerini tamamen atlayabilirsiniz, ancak bu değişmek üzere. Microsoft, TPM 2.0'ın Windows 11 ve güvenliğin geleceği için rolünü kapsamlı bir şekilde açıkladı ve standardın işletim sistemi için pazarlık konusu olmayan bir gereklilik olacağını belirtti.

    Windows 11’in olmazsa olmazı

    Windows 11’in olmazsa olmazı Trusted Platform Module (TPM) 2.0, şirket tarafından "tartışılmaz bir standart" olarak tanımlanıyor. Şifreleme anahtarları, parolalar ve dijital sertifikalar gibi hassas verileri saklayan bu modül, iki şekilde karşımıza çıkabiliyor: bağımsız bir çip olarak donanımsal TPM veya anakartın firmware’ine entegre edilmiş yazılımsal TPM.

    TPM 2.0 olmadan Windows 11'de olmayacak: “Pazarlık konusu değil” Tam Boyutta Gör
    TPM 2.0, eski versiyonu olan TPM 1.2’ye göre çok daha gelişmiş özellikler sunuyor. Örneğin, Windows Hello ve Credential Guard güvenlik araçlarıyla daha iyi entegre çalışıyor. TPM 2.0 ayrıca BitLocker'ın şifreleme anahtarları (Windows 11 sürüm 24H2 ile BitLocker tüm kullanıcılar için varsayılan olarak açıktır), önyüklemeye çalıştığınız işletim sisteminin kurcalanmamış olmasını sağlayan Secure Boot ve çok faktörlü kimlik doğrulama için de kullanılıyor.

    “Pazarlık konusu olamaz”

    Microsoft, TPM 2.0’ın yalnızca önerilen bir özellik olmadığını, güvenli bir dijital ortam oluşturmak için temel bir gereklilik olduğunu vurguluyor. Bu çipin gereklilik haline getirilmesi, eski donanımlara sahip birçok sistemin Windows 11’e yükseltilememesine neden oldu. Ancak şirket, bu gerekliliğin modern güvenlik tehditleriyle başa çıkmak için gerekli bir adım olduğunu belirtiyor.

    “TPM 2.0'ı Windows'un geleceği için pazarlık konusu olmayan bir standart haline getirerek güvenlik ölçütünü yükseltiyoruz. Bu sayede hem siz hem de biz, modern dijital alanda giderek artan zorlu veri koruma ihtiyacına daha iyi uyum sağlayabiliyoruz. Sonuç olarak, TPM 2.0 sadece bir öneri değil, Windows 11 ile güvenli ve geleceğe hazır bir BT ortamı sağlamak için bir gerekliliktir.” diyor Microsoft.

    Geçtiğimiz günlerde Microsoft, kullanıcılara Windows 11'i desteklenmeyen cihazlara yüklemeleri halinde herhangi bir güncelleme almayacakları ve üreticilerin desteğini kaybedecekleri konusunda uyarmıştı.

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