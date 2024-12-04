TPM 2.0 olmadan Windows 11 de olmayacak: “Pazarlık konusu değil”

Windows 11 piyasaya sürüldükten sonra, bazı gereksinimleri aşmak kolaydı ve TPM 2.0 özellikli bir CPU'ya sahip olmadan işletim sistemini yükleyebilir ve CPU gereksinimlerini tamamen atlayabilirsiniz, ancak bu değişmek üzere. Microsoft, TPM 2.0'ın Windows 11 ve güvenliğin geleceği için rolünü kapsamlı bir şekilde açıkladı ve standardın işletim sistemi için pazarlık konusu olmayan bir gereklilik olacağını belirtti.
Windows 11’in olmazsa olmazı
Windows 11’in olmazsa olmazı Trusted Platform Module (TPM) 2.0, şirket tarafından "tartışılmaz bir standart" olarak tanımlanıyor. Şifreleme anahtarları, parolalar ve dijital sertifikalar gibi hassas verileri saklayan bu modül, iki şekilde karşımıza çıkabiliyor: bağımsız bir çip olarak donanımsal TPM veya anakartın firmware’ine entegre edilmiş yazılımsal TPM.
“Pazarlık konusu olamaz”
Microsoft, TPM 2.0’ın yalnızca önerilen bir özellik olmadığını, güvenli bir dijital ortam oluşturmak için temel bir gereklilik olduğunu vurguluyor. Bu çipin gereklilik haline getirilmesi, eski donanımlara sahip birçok sistemin Windows 11’e yükseltilememesine neden oldu. Ancak şirket, bu gerekliliğin modern güvenlik tehditleriyle başa çıkmak için gerekli bir adım olduğunu belirtiyor.
“TPM 2.0'ı Windows'un geleceği için pazarlık konusu olmayan bir standart haline getirerek güvenlik ölçütünü yükseltiyoruz. Bu sayede hem siz hem de biz, modern dijital alanda giderek artan zorlu veri koruma ihtiyacına daha iyi uyum sağlayabiliyoruz. Sonuç olarak, TPM 2.0 sadece bir öneri değil, Windows 11 ile güvenli ve geleceğe hazır bir BT ortamı sağlamak için bir gerekliliktir.” diyor Microsoft.
Geçtiğimiz günlerde Microsoft, kullanıcılara Windows 11'i desteklenmeyen cihazlara yüklemeleri halinde herhangi bir güncelleme almayacakları ve üreticilerin desteğini kaybedecekleri konusunda uyarmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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