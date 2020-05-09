Microsoft'tan İtalya'ya 1.5 milyar dolarlık bulut bilişim yatırımı

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Microsoft, bulut bilişim hizmetlerini genişletme stratejisi kapsamında İtalya'da ilk veri merkezini kuracağını resmen açıkladı. Yazılım devi bölgeye 1.5 milyar dolarlık bir yatırım planlıyor.

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Analistler, İtalyan bulut bilişim pazarının önümüzdeki birkaç yıl içinde çift haneli oranlarda büyümesini bekliyor. Zira koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan çalışma düzenine geçiş artmış durumda.

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Amazon ve Google da İtalya'ya yöneldi

Bulut bilişim pazarında Microsoft'a rakip olan Amazon Web Services, geçen hafta Milano'da bir veri merkezi açtı. Google ise Mart ayında İtalya'daki bulut işlerini genişletmek için Telekom Italia ile bir ortaklık kurdu.

Microsoft'un yeni veri merkezi Milano bölgesinde yer alacak ve dünyanın 60 bölgesine yayılan Microsoft veri merkezleri ağının bir parçası olarak faaliyet gösterecek.

https://www.reuters.com/article/us-microsoft-italy/microsoft-to-invest-1-5-billion-in-italian-cloud-business-idUSKBN22K211

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