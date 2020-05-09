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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft'tan İtalya'ya 1.5 milyar dolarlık bulut bilişim yatırımı

    Microsoft, İtalya'daki ilk veri merkezini kurmaya hazırlanıyor. Şirket bulut bilişim hizmetlerini genişletme stratejisi kapsamında bölgeye 1.5 milyar dolarlık bir yatırım planladığını açıkladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft'tan İtalya'ya 1.5 milyar dolarlık bulut bilişim yatırımı
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    Microsoft, bulut bilişim hizmetlerini genişletme stratejisi kapsamında İtalya'da ilk veri merkezini kuracağını resmen açıkladı. Yazılım devi bölgeye 1.5 milyar dolarlık bir yatırım planlıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Araştırma, 'ölümcül' sıcaklık ve nem kombinasyonun ortaya çıktığını gösteriyor!"

    Analistler, İtalyan bulut bilişim pazarının önümüzdeki birkaç yıl içinde çift haneli oranlarda büyümesini bekliyor. Zira koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan çalışma düzenine geçiş artmış durumda.

    Microsoft'tan İtalya'ya 1.5 milyar dolarlık bulut bilişim yatırımı
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    Amazon ve Google da İtalya'ya yöneldi

    Bulut bilişim pazarında Microsoft'a rakip olan Amazon Web Services, geçen hafta Milano'da bir veri merkezi açtı. Google ise Mart ayında İtalya'daki bulut işlerini genişletmek için Telekom Italia ile bir ortaklık kurdu.

    Microsoft'un yeni veri merkezi Milano bölgesinde yer alacak ve dünyanın 60 bölgesine yayılan Microsoft veri merkezleri ağının bir parçası olarak faaliyet gösterecek.



    https://www.reuters.com/article/us-microsoft-italy/microsoft-to-invest-1-5-billion-in-italian-cloud-business-idUSKBN22K211 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    sinangndzx 6 gün yeni yorumcu
    gelecek bulut servislerde bu pc toplama işleri 20 sene boyunca devam etmicek hammadde diye bişey var bunların maliyetleri var bulut öylemi geforce now kullananlar bilir bende kullanıyorum 40 ya 50 downloadınız var gayet 1080p 60 fps oynuyosunuz aynı youtube videosu gibi ama bilgisayar toplamak zorunda kalmıyosunuz muhtemelen 5 sene sonra google da nvdiada türkiyeye servis açar bunlar tam türkiye gibi pc alamayan ülkeler için çok yararlı şeyler inşallah bakalım görücez (şu ana kadar witcher 2 yi bitirdim witcher 3 e başladım assasin creed syndcite ve control oyunlarını aktif olarak oynuyorum 10 yıllık pc ile)
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    jervis (M. Kucuk) 6 gün
    Ben kıskandım

    İşin şakası bir yana

    2 tip yatırım var ( bu benim düşüncem)

    1-) teknolojik yatırım , müşterisinin ihtiyacına göre aynı zamanda iyi bir getirisi olacak

    2-) ucuz yatırım özellikle işçiliğin ucuz olduğu ülkelere yapılıyor ( getirisi 1 numaralı yatırımı sağlamak)

    Galiba biz 2 yiz çünkü işçilik çok ucuz hammadde ucuz . Bizi dişünmüyorlar bizi kullanıyorlar.

    Bunun mutlaka bilgili kişilerde bunun resmi açıklaması vardır ama 1. Türde ülke olmadığımız sürece düzgün bir yaşam kalitemiz olmayacak gibi.
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    cem650 6 gün
    neden türkiye değil. adamlar türkiyede ltd şirketi kurmuş
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    interwap (Volkan ) 6 gün
    Bu yatırımlar neden ülkemize gelmiyor
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün
    Milano, frankfurt’tan daha yakın bize. Pingler 10 ms düşebilir.



    Tabi internet kabloları kuş uçuşu gelmiyor ama italyadan direk akdenize oradan da bize gelir internet diye tahmin ediyorum.
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 6 gün TheNewAtilla
    Hocam telefonda bile konsol oyunlarını oynayacağız oyun sektörü acayip yerlere gidiyor.
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    jedi39 6 gün TheNewAtilla
    Microsoft İsrail'e sunucu kuruyor. Asıl o zaman pingler çok düşecek.
    news.microsoft.com/...
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