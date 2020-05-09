Microsoft'tan İtalya'ya 1.5 milyar dolarlık bulut bilişim yatırımı

Microsoft, bulut bilişim hizmetlerini genişletme stratejisi kapsamında İtalya'da ilk veri merkezini kuracağını resmen açıkladı. Yazılım devi bölgeye 1.5 milyar dolarlık bir yatırım planlıyor.İlginizi Çekebilir Xiaomi'den 5G ve IoT alanlarına 7 milyar dolarlık yatırım
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Analistler, İtalyan bulut bilişim pazarının önümüzdeki birkaç yıl içinde çift haneli oranlarda büyümesini bekliyor. Zira koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan çalışma düzenine geçiş artmış durumda.
Amazon ve Google da İtalya'ya yöneldi
Bulut bilişim pazarında Microsoft'a rakip olan Amazon Web Services, geçen hafta Milano'da bir veri merkezi açtı. Google ise Mart ayında İtalya'daki bulut işlerini genişletmek için Telekom Italia ile bir ortaklık kurdu.
Microsoft'un yeni veri merkezi Milano bölgesinde yer alacak ve dünyanın 60 bölgesine yayılan Microsoft veri merkezleri ağının bir parçası olarak faaliyet gösterecek.
https://www.reuters.com/article/us-microsoft-italy/microsoft-to-invest-1-5-billion-in-italian-cloud-business-idUSKBN22K211 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşin şakası bir yana
2 tip yatırım var ( bu benim düşüncem)
1-) teknolojik yatırım , müşterisinin ihtiyacına göre aynı zamanda iyi bir getirisi olacak
2-) ucuz yatırım özellikle işçiliğin ucuz olduğu ülkelere yapılıyor ( getirisi 1 numaralı yatırımı sağlamak)
Galiba biz 2 yiz çünkü işçilik çok ucuz hammadde ucuz . Bizi dişünmüyorlar bizi kullanıyorlar.
Bunun mutlaka bilgili kişilerde bunun resmi açıklaması vardır ama 1. Türde ülke olmadığımız sürece düzgün bir yaşam kalitemiz olmayacak gibi.
Tabi internet kabloları kuş uçuşu gelmiyor ama italyadan direk akdenize oradan da bize gelir internet diye tahmin ediyorum.
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