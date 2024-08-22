Microsoft'tan KVKK'nın yeni yönetmeliği hakkında açıklama: Kişisel veriler yurt dışına aktarılacak

6698 sayılı KVKK’nın 9. maddesinde yapılan düzenleme ile Türkiye’deki kullanıcıların kişisel verilerinin yurt dışına aktarımı hükümleri, Avrupa Birliğinin Genel Veri Koruma Regülasyonu (GPDR) ile uyumlu hale getirildi. Böylelikle uluslararası şirketlerin Türkiye’de küresel hizmet vermesi kolaylaştırıldı.
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, yeni düzenleme hakkında açıklama yaptı. “Haftaya harika bir haber ile devam ediyoruz” ifadelerini kullanan Özbilgin, şunları söyledi:
“Türkiye’de halihazırda Microsoft bulut hizmetlerini kullanan veya kullanacak olan her kurumsal müşteri, işlediği kişisel verileri güvenle Microsoft bulutunda konumlayabilecek ve müşterilerine global çapta en üst seviyede regülatif uyumluluk sunan Microsoft’un hizmetlerinden faydalanabilecek.”
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Özbilgin, ayrıca yeni düzenlemenin yasalaşması hususunda Kişisel Verileri Koruma kurulu ve tüm paydaşlara teşekkür etti.
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin’in açıklaması şu şekilde:
“Haftaya harika bir haber ile devam ediyoruz.
Bildiğiniz gibi, 12 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yurt dışına kişisel veri aktarımını düzenleyen 9’uncu maddesi, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Regülasyonu (General Data Protection Regulation – GDPR) ile uyumlu hale geldi.
Getirilen yeni düzenleme çerçevesinde biz de gerekli çalışmaları yaparak, müşterilerimizin mevzuata uyumluluklarını sağlamak konusunda önemli adımlar attık. En nihayetinde, 10 Temmuz 2024 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yayımlanan Standart Sözleşmelerin, kurumsal anlaşma paketimizin bir parçası haline getirilmesini sağladık.
Böylece Türkiye’de halihazırda Microsoft bulut hizmetlerini kullanan veya kullanacak olan her kurumsal müşteri, işlediği kişisel verileri güvenle Microsoft bulutunda konumlayabilecek ve müşterilerine global çapta en üst seviyede regülatif uyumluluk sunan Microsoft’un hizmetlerinden faydalanabilecek.”
Yeni düzenlemenin yasalaşması hususunda başta Kişisel Verileri Koruma Kurumu olmak üzere tüm paydaşlarımıza çok teşekkürler."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.